Российская армия обстреляла рынок в городе Константиновка, погибли 16 человек

Автор фото, Скриншот видео/Владимир Зеленский

6 сентября 2023, 13:44 GMT Обновлено 30 минут назад

Днем в среду российские войска нанесли удар по центру города Константиновка в Донецкой области. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 16 человек, не менее 28 получили ранения.

Очевидцы говорят, что взрыв прогремел на центральном рынке.

Вскоре после взрыва украинские СМИ сообщили со ссылкой на военных, что удар был нанесен при помощи системы С-300 (эта ракетная установка обычно применяется для противовоздушной обороны, однако во время российского вторжения в Украину армия РФ переоборудовала ее для ударов по наземным целям).

Однако позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Константиновка пострадала от «российской артиллерии».

Корреспондент украинского общественного вещателя «Суспільне Донбас» сообщает, что в результате российского обстрела центра города там возник пожар.

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Зеленский подтвердил, что в результате удара погибли 16 человек.

«Полномасштабная бесчеловечность. В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область, — заявил Зеленский. — Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти».

Автор фото, Скриншот видео/Владимир Зеленский Подпись к фото, Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения

По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадали 44 человека - 16 погибших и 28 получивших травмы. В числе пострадавших есть также один спасатель.

Как сказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, по предварительным данным среди погибших есть ребенок.

Сотрудники спасательных служб ликвидировали пожар на площади около 300 кв. метров, было повреждено около 30 торговых павильонов.