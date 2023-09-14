Искусственный интеллект: все согласны, что регулировать надо, но не могут решить, как именно

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лозунг с требованием сделать ИИ-технологии прозрачными на фургоне, припаркованном на фоне Капитолия в Вашингтоне, отчасти стал лейтмотивом форума

21 минуту назад

Руководители ведущих технологических компаний мира собрались в среду в Вашингтоне, чтобы за закрытыми дверями обсудить с американскими сенаторами бурный рост искусственного интеллекта и способы его регуляции. Их вывод был однозначным — ИИ нуждается в строгом контроле, однако в том, что касается методов этого самого контроля, мнения собравшихся разошлись.

Обсуждение под названием «Форум по безопасности ИИ», в котором приняли участие столь известные и успешные бизнесмены как Илон Маск (Tesla и X, бывший Twitter), Марк Цукерберг (Meta, признана в России «экстремистской организацией» и запрещена), Билл Гейтс (Microsoft), Сундар Пичаи (Google) и Сэм Альтман (OpenAI), а также ведущие разработчики Кремниевой долины, руководители профсоюзов, активисты защиты гражданских прав и представители правительства, стало очередной попыткой взять под контроль бурное развитие ИИ-технологий, от которых все больше зависит наша повседневная жизнь и работа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Марк Цукерберг хочет свести риски ИИ к минимуму, но и прибыль при этом не потерять

В своей вступительной речи Марк Цукерберг заявил, что его компания давно уже сотрудничает с учеными, политиками и представителями общественности с целью «свести к минимуму риски, которые представляют новые технологии», но при этом не упустить и преимущества, которые они дают.

Альтман в своих оценках был более прямолинеен: «Думаю, если что-то пойдет с этой технологией не так, то сильно пойдет не так, и мы не должны это замалчивать. Поэтому мы хотим сотрудничать с правительством, чтобы избежать такого поворота событий».

«Ключевым вопросом стало то, что для нас важно иметь арбитра, — заявил позже журналистам Илон Маск, — а в целом это была очень цивилизованная дискуссия с участием самых умных людей мира».

Среди обсуждавшихся на форуме идей было создание специального агентства по надзору за развитием этих быстро развивающихся технологий, повышение прозрачности технологических компаний и поиск возможностей для США оставаться в авангарде научно-технического прогресса перед лицом международной конкуренции, особенно со стороны Китая.

Форум был созван по инициативе лидера сенатского большинства Чака Шумера, который назвал его «историческим» и заявил, что собравшиеся в целом одобрили идею регуляции, но при этом так и не смогли прийти к единому мнению о том, какими должны быть правила, определяющие деятельность ИИ-компаний и применение этих технологий.

По словам Шумера, он опросил всех присутствующих, как сторонников ИИ-технологий, так и скептиков, с целью выяснить, считают ли они, что правительство должно взять под контроль искусственный интеллект, и «все подняли руки „за“, даже если они придерживались диаметрально противоположных взглядов».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оптимизм Чака Шумера разделили не все собравшиеся на форуме

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Несмотря на оптимизм Шумера, некоторые участники форума отметили, что тон там задавали люди, которые в первую очередь выиграют от развития ИИ-технологий.

«Половина собравшихся здесь людей только выиграет от мягкого регулирования ИИ-индустрии, — заявила активист борьбы за цифровые права и управляющий директор компании Fight for the Future Кейтлин Сили Джордж. — За этим столом должно было найтись место для людей, в том числе уязвимых групп, которые уже пострадали от дискриминационного использования технологий ИИ».

«Технологические компании уже давно применяют ИИ, и мы знаем, к чему это приводит: это алгоритмы, которые дискриминируют против чернокожих и цветных, против иммигрантов, инвалидов и иных маргинальных групп в банковском деле, на рынке труда, при слежке и полицейском учете», — добавила она.

Критику высказали и некоторые сенаторы, по мнению которых обсуждение должно было бы стать публичным, чтобы руководители техгигантов отчитались перед общественностью.

Поговорили — что дальше?

Отвечая на незаданный вопрос собравшихся, когда и к каким переменам следует готовиться, сенатор-республиканец Майк Раундс заметил, что ожидать от Конгресса быстрых решений не стоит.

«Готовы ли мы написать новое законодательство? Абсолютно нет!» — подчеркнул он.

Поддержал в этом вопросе коллегу и сенатор-демократ Кори Букер, по словам которого правительство, конечно же, не отказывается от роли регулятора, но составление нового законодательства будет делом нелегким.

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