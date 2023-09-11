«В одном окопе». Минпромторг РФ узнавал у российских компаний, нужны ли им рабочие из Северной Кореи

Автор фото, EPA Подпись к фото, Российские власти ранее уже заявляли о планах привлечь трудовых мигрантов из КНДР к восстановлению оккупированного Донбасса

Автор, Сергей Горяшко, Виктория Сафронова

Должность, Русская служба Би-би-си

час назад

Минпромторг России попытался срочно собрать данные о потребностях российских предприятий в рабочих из Северной Кореи, узнала Би-би-си. Запрос о количестве вакансий для северокорейцев чиновники разослали почти сотне юрлиц, но затем отозвали. Министерство хотело получить эту информацию до закрытия 13 сентября Восточного экономического форума во Владивостоке. Однако запрос, как заявили Би-би-си в Минпромторге, внезапно «потерял актуальность» — хотя на встречу с Владимиром Путиным уже направляется в своем бронепоезде лидер КНДР Ким Чен Ын.

Главной интригой участия Путина в открывшемся в воскресенье Восточном экономическом форуме стала возможность его встречи во Владивостоке с Ким Чен Ыном. Первой об этом на прошлой неделе сообщила New York Times.

Бронепоезд лидера Северной Кореи отправился во Владивосток в понедельник. Ким Чен Ын, который крайне редко выезжает за пределы своей страны, по мнению властей США, намерен обсудить с Путиным возможность поставок России оружия для войны в Украине — они уже якобы обменялись письмами о возможной сделке.

КНДР, как пишет New York Times, хочет получить из России передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь для своей обедневшей страны.

Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына лишь после того, как бронепоезд северокорейского лидера двинулся в сторону российского Приморья.

6 сентября, через день после публикации в New York Times, Минпромторг России разослал — «в рамках развития сотрудничества между РФ и КНДР» — письмо металлургическим компаниям, производителям строительных материалов и другим. В этом письме Минпромторг просил сообщить «о количестве северокорейских работников, которые могут быть привлечены для работы на предприятиях с указанием востребованных специальностей».

Рассылка проводилась по приложенному к письму списку из более 90 адресатов: в нем, например, были указаны госкорпорации «Росатом» и «Ростех», государственный Курчатовский институт (его возглавляет приближенный к Путину физик Михаил Ковальчук, старший брат Юрия Ковальчука, председателя совета директоров банка «Россия»), крупные компании — например, «Русал», «Северсталь»​​, «Норникель» и «Металлоинвест», а также небольшие предприятия и многочисленные отраслевые ассоциации и союзы — от Гильдии ювелиров до Союза производителей цемента в разных регионах России. Членами этих организаций состоят сотни компаний и предприятий в разных регионах России.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

На следующий день, 7 сентября, Минпромторг передумал и в новой рассылке попросил «считать недействительным» свое ранее направленное письмо о северокорейских рабочих.

«Это не обычная практика, — прокомментировал Би-би-си историю с аннулированным письмом социолог Константин Гаазе. — Скорее всего, было срочное совещание, которое проводили в рамках подготовки к визиту Ким Чен Ына в Москву, и должен существовать верхнеуровневый документ — протокол Совбеза или совещания у президента или премьера — по поводу усиления взаимодействия с Северной Кореей».

В протоколе, по его словам, могло быть поручение Минпромторгу дать сводные цифры по запросам предприятий на рабочую силу из Северной Кореи. «Поручение было спущено в департамент, чиновник разослал письмо. Разумеется, получился скандал. Теперь такое же письмо те же предприятия получат с грифом ДСП [«для служебного пользования»] через первые отделы», — предположил Гаазе. Он также заметил, что проблема рабочей силы в России и до войны стояла остро.

Изначально ответы нужны были министерству до 13 сентября — даты окончания ВЭФ и вероятной встречи лидеров России и КНДР. Причины аннулирования запроса чиновники не указали.

Копии обоих писем с реквизитами и исходящими номерами Минпромторга есть в распоряжении Би-би-си.

Северная Корея — одна из четырех стран-членов ООН, проголосовавших вместе с Россией против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, осуждающей аннексию Россией оккупированных ею областей Украины. Власти КНДР заявляли, что не поставляют в Россию боеприпасы и оружие и не планируют это делать. Белый дом США уже предупредил Пхеньян о новых санкциях в случае продвижения переговоров на эту тему.

ООН также запрещает своим членам использовать труд рабочих из Северной Кореи — это один из главных источников поступления в КНДР иностранной валюты. Зарабатывать ее для казны отправлял своих граждан за границу под жестким контролем фактически на рабских условиях режим Ким Чен Ына.

Однако Кремль накануне ВЭФ пообещал развивать отношения с КНДР «без оглядки на мнение других стран». У Москвы с Пхеньяном «свои отношения», заявил Песков.

Власти России уже заявляли о планах привлекать трудовых мигрантов из Северной Кореи для восстановления территорий оккупированного Донбасса.

Нежелательное письмо

После того как Минпромторг 6 сентября разослал, а 7 сентября аннулировал свое письмо о «северокорейских работниках», Би-би-си позвонила в организации, указанные в списке рассылки. В пяти не связанных между собой юрлицах ответили, что получили запрос министерства. В четырех из них подтвердили, что затем поступило письмо об отзыве министерством этого запроса.

Источник в крупнейшей металлургической компании «Северсталь» подтвердил, что письмо Минпромторга было на тему сотрудничества между Россией и КНДР — именно о привлечении северокорейских рабочих в производство. На следующий день компания получила уведомление с просьбой не считать его действительным, добавил собеседник Би-би-си.

В Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» сказали, что обмениваются информационными письмами с Минпромторгом и получили интересующую Би-би-си рассылку. «Да, да, было такое. Это нормально, что было предложение рабочим из Северной Кореи работать на российских предприятиях», — сказал собеседник Би-би-си в Ассоциации. Но отметил, что из министерства уже прислали «официальное письмо, что это была ошибочная информация». ​​«Раз Минпромторг ее отозвал, не будем этим пользоваться. На самом деле рабочих рук не хватает на производственных предприятиях. Это общая тенденция», — рассуждает он.

В другой компании из списка рассылки также поделились с Би-би-си копией письма об аннулировании запроса министерства. Сотрудник компании признался, что узнал о письмах Минпромторга благодаря звонку корреспондента Би-би-си: почтовая система компании помечает корреспонденцию из Минпромторга как спам. Оба письма собеседник нашел в папке нежелательных писем.

Возможно, это — одна из причин, почему некоторые адресаты утверждали, что не получали запрос Минпромторга. «К нам такое письмо не приходило», — ответил Би-би-си представитель Ростеха. «Первый раз слышу о таком письме, тем более о потребностях в северокорейских рабочих», — сказал Би-би-си исполнительный секретарь Ассоциации производителей бетона Олег Сухарев.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Выходцы из КНДР, работавшие в нескольких городах России, рассказывали, что получали по две миски риса в день, а также 15 долларов в месяц на расходы

По словам Оксаны Дутовой, директора екатеринбургского «Центра технологического развития», на письмо о северокорейских рабочих она отвечать не стала, поскольку с КНДР не работает. Компания занимается организацией выставок, конференций и бизнес-встреч, в том числе за рубежом. Письмо об аннулировании запроса Дутова на момент разговора с Би-би-си в пятницу не видела, потому что находилась «в командировке».

В Национальном кровельном союзе подтвердили получение обоих писем. Там уточнили, что не собирают информацию о потребностях входящих в эту общественную организацию компаний, но иногда пересылают им письма Минпромторга: «Мы только доводим до их сведения». Письмо про северокорейских рабочих союз своим членам не пересылал.

«Мы никого не привлекаем», — отрезали в Боровичском комбинате огнеупоров, не уточнив, читали ли они письма Минпромторга.

Оба письма подписал заместитель директора департамента металлургии и материалов Рудольф Ченгелия. В Минпромторге чиновник работает как минимум с мая 2023 года, следует из сертификата электронной подписи на обоих письмах и даты упоминания о нем на сайте министерства. Той же подписью в июле 2023 года он удостоверял заключение министерства в качестве врио директора департамента.

«Запрос отменили, потому что отпала необходимость в информации [от предприятий], потеряло актуальность то, что мы написали. Так бывает иногда — нормальные рабочие моменты», — сказал Би-би-си Ченгелия. От более подробных комментариев о возможном трудоустройстве рабочих из КНДР в России Ченгелия воздержался.

Сам он перед войной администрировал работу координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей на Дальнем Востоке — именно там до санкций ООН было больше всего в России трудовых мигрантов из Северной Кореи. Дефицит кадров есть у крупнейших в отрасли золотодобытчика «Полюс» и Трубной металлургической компании (где ранее работал Ченгелия), им тоже ушло письмо про северокорейские кадры.

«По собственной инициативе заместитель директора департамента такие вещи рассылать не может», — уверен Константин Гаазе, полагая, что чиновник, открыто разославший запрос, за такое исполнение поручения начальства «получил нагоняй».

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, курирующий департамент металлургии и материалов, комментировать Би-би-си историю с письмом отказался.

«Будем готовы принять»

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в конце первого года войны в Украине заявляла, что Северная Корея всегда будет с Россией «в одном окопе».

Год назад вице-премьер России Марат Хуснуллин уже рассказывал о предложении строителей из КНДР поучаствовать в восстановлении территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Если юридических проблем не будет, то я считаю, что возможно. Если они будут готовы приехать, мы их будем готовы принять», — заявил вице-премьер. Один плиточник из КНДР «заменяет два–два с половиной плиточников российских», хвалил чиновник высокую производительность северокорейских рабочих.

Автор фото, YNA

В российском МИД тогда заявили, что поскольку «ДНР» и «ЛНР» не были членами ООН, они могли нанимать северокорейских рабочих в обход запрета ООН.

Сейчас, после аннексирования, этого аргумента в арсенале российских властей нет.

Юридические проблемы, о которых говорил Хуснуллин, связаны с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в конце 2017 года в ответ на испытания в КНДР баллистических ракет. Всем странам-членам организации был предписано выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее чем до конца 2019 года. Все совместные компании с КНДР необходимо было закрыть.

Как утверждал российский посол в КНДР Александр Мацегора, в 2020 году в России не осталось ни одного гражданина КНДР с действующей рабочей визой.

В начале 2023 года южнокорейское издание Daily NK сообщало со ссылкой на источник в России, что власти Северной Кореи собирались весной отправлять уже находящихся в России граждан КНДР на восстановительные работы в Донбасс — с целью пополнения своей казны иностранной валютой.

В материале Daily NK говорилось, что отбор рабочих поручен торговым компаниям КНДР в России, в том числе, аффилированным с Минобороны и силовиками КНДР. Поэтому издание предполагало, что посылать в Донбасс власти Северной Кореи собираются военнослужащих или полицейских — но, как предполагал источник Daily NK, все же не для боевых задач.

По данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 года в Россию въехало 370 граждан КНДР. Из них 148 — с деловыми целями, 74 — на учебу. Количество приезжающих граждан Северной Кореи начало расти с конца 2022 года. Численность российского посольства в Пхеньяне впервые после 2019 года удвоилась.

Дефицит строителей в России к началу войны в Украине уже составлял около миллиона человек. О возможности привлекать мигрантов из Северной Кореи в качестве альтернативы рабочим из Центральной Азии, покидающим Россию в связи с падением курса рубля, в августе 2023 года писало зарегистрированное в России издание «Новости Узбекистана». Привлекать северокорейцев в том числе на оборонные предприятия и в особенности на Дальний Восток, предлагал в июле и председатель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Государственные рабы»

Работу в России трудовых мигрантов из Северной Кореи правозащитники называли «узаконенным государственным рабством». На момент принятия ООН резолюции, из-за которой Россия согласилась их выслать, в стране трудилось 32 тыс. граждан КНДР, говорится в докладе «Северокорейские трудовые мигранты» аналитического центра «Обсерво».

На заработки за границу КНДР обычно отправляла женатых граждан, чьи семьи оставались в качестве «заложников». Политическое убежище тем, кто не хотел возвращаться на родину, российские власти не давали.

О том, что рабочие запуганы, рассказывал ведущий программы Би-би-си HARDtalk Стивен Сакур, побывав на стройках во Владивостоке, где работали граждане Северной Кореи. В его репортаже на вопрос, сколько они зарабатывают в России, единственный согласившийся на интервью со скрытым лицом и голосом гражданин КНДР ответил: «Никто из нас не знает. Зарплату нам не выдают».

CNN утверждала, что рабочие за границей находились «под пристальным наблюдением „надсмотрщиков“ режима» и платили правительству на родине «почти всегда более половины своего чека».

Выходцы из КНДР, работавшие в нескольких городах России, рассказывали, что получали по две миски риса в день, а также 15 долларов в месяц на расходы. Остаток зарплаты им выдавали при отъезде — лишь 10% от того, что они заработали, цитировало данные Wall Street Journal агентство «Фергана».

Но все же для граждан Северной Кореи это была «работа мечты». Несмотря на то, что северокорейский работник в 2018 году мог зарабатывать в России до 60 тыс. рублей в месяц (около тысячи долларов по курсу 2018 года), средний его заработок был 19,6 тыс. рублей (335 долларов), говорил Би-би-си кореевед Андрей Линьков. Это было почти в два раза меньше, чем в среднем по России. Посол Мацегора говорил, что граждане КНДР в среднем зарабатывали 500 долларов.

«Попасть на нее [работу] без взятки невозможно. Да, он отдает условно половину своей зарплаты государству, но то, что остается, в разы больше, чем он может заработать на родине», — говорил Би-би-си кореевед Андрей Ланьков.

Весной 2017 года разразился международный скандал. Газета Guardian со ссылкой на письмо главы FIFA Джанни Инфантино написала, что условия работы северокорейских рабочих при строительстве стадиона «Зенит-Арена» в Петербурге были «ужасающими». О рабских условиях труда северокорейских рабочих за рубежом ранее сообщала и организация UN Watch (занимается мониторингом эффективности деятельности ООН).

При этом их активно привлекали на крупные стройки в городах-миллионниках. Только в Петербурге и Ленинградской области северокорейцев приглашали на эту работу около 15 компаний. Всего в России, по подсчетам Би-би-си, было зарегистрировано около 300 северокорейских компаний — именно они в основном и приглашали соотечественников на работу. Около 30 компаний принадлежали совместно российским и корейским гражданам и предприятиям.

Доля северных корейцев в общей численности иностранных трудовых мигрантов тогда не превышала 2,2%, за исключением Сахалина (6%) и Приморья (8,9%).

Посол Мацегора прогнозировал, что высылка северокорейских рабочих нанесет серьезный удар по российской экономике, особенно по Дальнему Востоку. «Стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих», не скрывал он. Это касалось и крупных государственных строек — при участии северокорейских рабочих строился, например, на средства российского бюджета Золотой мост во Владивостоке.

Линьков говорил, что работники из КНДР имеют самое большое значение также для предприятий из Хабаровского края и Сахалинской области.

На Дальний Восток выдавалась треть российских квот для трудоустройства граждан КНДР. Больше всего их получала строительная компания из Владивостока ООО «Рынрадо», принадлежавшая гражданину КНДР по имени Пак Хен Сун. На российских стройках трудились сотни ее рабочих. Сейчас эта и другие компании Пак Хен Суна ликвидированы.

Четверть квот была выдана на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть, а всего в европейскую часть России отправлялись 43% северокорейских работников. Хуснуллин вовсе не случайно вспоминал о плиточниках из КНДР: больше всего в России и пять лет назад были востребованы строители из Северной Кореи — арматурщики, бетонщики, каменщики, укладчики плитки, обойщики.

По данным Вашингтона, выступившего инициатором запрета трудовой миграции из КНДР в страны-члены ООН, эта «рабская» рабочая сила обеспечивала Пхеньяну примерно 500 млн долларов годового дохода, передавала CNN. Guardian называла еще более высокие оценки правозащитной организации North Korean Strategy Center — до $2,3 млрд в год.

Формально это считалось налогом, объяснял Ланьков. За работу в России, по его словам, трудовой мигрант из КНДР платил от 400 до 800 долларов в месяц. Это означает, что 32 тысячи северокорейских граждан, работавших в России на момент резолюции ООН, приносили казне Северной Кореи примерно 150 — 300 миллионов долларов в год.

Так что возвращение граждан Северной Кореи на российский рынок труда в случае переговоров Путина с Ким Чен Ыном «без оглядки на мнение других стран» будет иметь не только политическую, но и реальную цену.

Редактор Ольга Шамина