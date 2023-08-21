Грузовые суда жгут много ископаемого топлива. Сухогруз с крыльями обещает заменить их

Автор фото, CARGILL

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39 минут назад

Грузовое судно Pyxis Ocean, оснащенное разработанными в Великобритании гигантскими парусами, вышло в свое первое плавание.

Судоходная компания Cargill, зафрахтовавшая судно, надеется, что новая технология поможет отрасли сократить углеродные выбросы – по оценкам, на мировое коммерческое судоходство приходится около 2,1% мировых выбросов углекислого газа (CO2).

Жесткие паруса WindWings, напоминающие крыло самолета, должны помочь сократить расход топлива дизельных двигателей, приводящих судно в движение.

Судно Pyxis Ocean вышло в рейс из Китая в Бразилию. Это станет первым реальным испытанием технологии новых парусов.

На стоянке в порту они складываются, а в открытом море раскрываются. Высота парусов – 37,5 метра, они сделаны из того же материала, что и ветряные турбины, что делает их более долговечными.

Разработчики ожидают, что с использованием парусов расход топлива судна за все время его службы можно будет сократить на 30%.

Pyxis Ocean потребуется около шести недель, чтобы добраться до места назначения. Однако технология, использованная на судне, сначала появилась на спортивных судах

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Ее разработала британская компания BAR Technologies, созданная на базе команды яхтсменов сэра Бена Эйнсли, участвовавшей в Кубке Америки 2017 года – эту гонку спортивных судов иногда называют «морской Формулой-1».

«Это один из самых низкоскоростных проектов, над которыми мы работали, но, без сомнения, наиболее важных для планеты», – сказал Би-би-си руководитель компании Джон Купер.

Он считает, что плавание Pyxis Ocean станет поворотным пунктом для индустрии морских перевозок, а уже через несколько лет половина новых судов будет оснащаться новыми парусами.

«Причина моей уверенности – экономия: полторы тонны топлива в день. Если установить на судно четыре крыла, то это шесть тонн сэкономленного топлива, 20 тонн сэкономленного CO2 – в день. Это огромные цифры», – говорит он.

Паруса были разработаны в Великобритании, однако производят их в Китае. По словам Купера, делать их у себя в стране мешает отсутствие государственной поддержки для снижения стоимости импортируемой стали.

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Автор фото, CARGILL Подпись к фото, Паруса устанавливаются на верфи в Китае

По мнению экспертов, применение энергии ветра в судоходстве – это весьма перспективное направление для исследований.

Отрасль производит примерно 837 млн тонн углекислого газа в год, и в июле предложила свести выбросы до нуля «к 2050 году или около того», что, по мнению критиков, явно недостаточно.

«Ветроэнергетика может существенно изменить ситуацию», – говорит доктор Саймон Буллок, исследователь судоходства в Центре Тиндалла при Манчестерском университете.

По его словам, новые, более чистые виды топлива появятся не сразу. «Поэтому мы должны бросить все силы на принятие оперативных мер на существующих судах – например, на переоснащение судов парусами и похожими приспособлениями», – считает он.

Конечная цель – это безуглеродное топливо на судах, но пока этого не произошло, надо бороться за то, чтобы каждое плавание было максимально экономичным, и снижение скорости плавания – это важная часть борьбы за эффективность морских перевозок, полагает Буллок.

Стивен Гордон, управляющий директор компании Clarksons Research, специализирующейся на анализе данных морских перевозок, согласен с тем, что технологии, связанные с применением ветра, набирают обороты.

«За последние 12 месяцев количество судов, использующих эту технологию, удвоилось, – говорит он. – Но в международном судоходном флоте, включая портфели заказов на новые постройки, насчитывается более 110 тысяч судов, а на сегодняшний день технологии ветра используют менее сотни из них».

Более того, паруса и схожие технологические решения могут оказаться неподходящими для некоторых типов судов, например контейнеровозов.