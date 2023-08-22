«Я потеряла и деньги, и совесть». Как мошенники заставляют российских пенсионеров поджигать военкоматы

Автор, Амалия Затари

Должность, Би-би-си

22 августа 2023, 05:42 GMT

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Летом по России прокатилась новая волна поджогов военкоматов. Среди задержанных — в основном пожилые люди, но есть и молодые, студенты. Все они рассказывают, что стали жертвами телефонных мошенников. В некоторых случаях те представлялись сотрудниками российских спецслужб и угрожали людям тюремным сроком, если не выполнят их требования. Люди этому верили и шли с «коктейлями Молотова» к зданиям военных комиссариатов. Би-би-си рассказывает, что известно о таких случаях.

Вечером 1 августа у военкомата Красноармейского района Волгограда задержали пожилую женщину с «коктейлем Молотова». Она готовилась поджечь здание, но не успела.

Задержанной оказалась Римма Второва. Она родилась в 1940 году, пережила бои за Сталинград, Великую Отечественную войну. 14 августа ей исполнилось 83 года.

В последние годы она возглавляет Красноармейское районное отделение организации «Дети военного Сталинграда», которая помогает местным жителям, пережившим Сталинградскую битву и Вторую мировую войну. Ее члены — сами дети Сталинграда. Они участвуют в городских мероприятиях, посвященных войне и битве за Сталинград — открывают памятники, посещают выставки, встречаются со школьниками.

Автор фото, Screenshot МТВ.онлайн Подпись к фото, Римма Второва в 2021 году получает благодарственную грамоту от региональных властей Волгограда

Второву можно найти во многих репортажах местных СМИ с подобных мероприятий — вот она получает благодарность от имени губернатора в честь 30-летия «Детей военного Сталинграда», вот рассказывает гимназистам о детстве в Сталинграде и о том, как вместе с другими детьми играла в воронке от бомбы, вот с бывшими одноклассницами ходит в местный театр на спектакли о Сталинградской битве.

«Видишь — самолеты летят, ну для меня это птички. Мама в охапку и в окоп, потому что это было очень опасно. Бомбили судостроительный завод, железную дорогу», — рассказывала она на одном из таких мероприятий о своем детстве в разгар войны.

Дети Сталинграда десятки лет добивались, чтобы тех, кто пережил в этом городе события 1942–1943 годов, приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны — как жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя (Россия аннексировала украинские Крым и Севастополь в 2014 году). И добились — соответствующий закон вступил в силу весной этого года. Дополнительные льготы как ветераны войны получили почти четыре тысячи жителей Волгоградской области, в том числе Второва.

Автор фото, Сайт Волгоградского ТЮЗа Подпись к фото, Римма Второва (слева) на фотовыставке о военных годах (февраль 2023 г.)

Районное отделение организации «Дети военного Сталинграда», которое она возглавляет, занимает небольшую комнатку в местном доме культуры. Все участники — старше 80, есть неходячие, рассказывает Би-би-си собеседник, знакомый со Второвой.

По его словам, она выглядела бодро и производила впечатление «очень четкой и разумной женщины». Ее отделение участвовало в общественной жизни города, в том числе и в связи со вторжением России в Украину: «Дети Сталинграда» поддерживали так называемую «спецоперацию» и собирали помощь российским военным.

Того, что Римма Второва пойдет поджигать военкомат, не ожидал никто. «Нормальный человек, патриотичный. Деловая, грамотная женщина. Не знаю, как она могла так поддаться», — говорит о ней глава «Детей военного Сталинграда» Наталья Сарафанова, добавляя, что у Второвой есть дочь и внук, но живут они в другом городе.

«Я потеряла и деньги, и совесть. И как теперь будут люди на меня смотреть?»

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Сама Второва рассказала «России-1», что мошенники звонили ей в течение нескольких дней и представлялись сотрудниками российских силовых структур. Причем, по ее словам, звонившие знали, что Второва пережила Сталинградскую битву, и в разговоре упоминали детей Сталинграда:

«Он [звонивший] сказал, что сейчас в нашем городе дети военного Сталинграда подвергаются опасности. Потому что в военкомате нашего Красноармейского района есть работники, которые связаны с ВСУ», — рассказала Второва.

Мошенники убедили ее принять участие в «операции по задержанию преступников», которые якобы обосновались в военкомате. Известно, что перед этим Второва перевела мошенникам крупную сумму денег. По данным местных СМИ — 700 тысяч рублей, по данным «России-1» — около миллиона. Откуда женщина взяла бутылки с «коктейлем Молотова», неизвестно, более подробно о случившемся она не рассказывала.

«Я потеряла и деньги, и совесть. И как теперь будут люди на меня смотреть?», — сокрушалась Второва в сюжете федерального канала.

Автор фото, Screenshot Vesti.ru Подпись к фото, Римма Второва во время оперативных мероприятий ФСБ

Би-би-си не удалось связаться со Второвой — ее телефон отключен. Сарафанова сказала, что после инцидента с военкоматом со Второвой еще не общалась, но надеется увидеть ее лично 23 августа — в этот день в Волгограде возлагают цветы и венки в память о погибших в бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года. На мероприятии собираются и «Дети военного Сталинграда».

Сарафанова относится ко Второвой с сочувствием: «Я думаю, что она не виновата, просто случилась беда. Ну вы сами подумайте, 83 года. Как она могла сама такое натворить?»

Сарафанова вспоминает, что в конце прошлого года жертвой телефонных мошенников стала другая женщина из «Детей военного Сталинграда», тоже пожилая. Поджигать военкомат ее не заставляли — сказали, что заболела ее подруга, и та перевела звонившим порядка 200 тысяч рублей.

«Они же все старые люди, кому 90 лет, кому сколько. Сегодня у нас встреча была — три человека не пришли. Вчера еще разговаривали, а сегодня к двоим скорая приехала», — говорит Сарафанова.

«У нас есть полномочия, и мы за Россию»

Сначала в СМИ писали, что на Римму Второву завели дело о покушении на уничтожение имущества, но позже местный портал V1.ru сообщил, что женщину признали потерпевшей по делу о мошенничестве и отпустили на свободу.

В 2022 году в России зафиксировали 77 поджогов военкоматов – об этом говорил судья Центрального окружного военного суда Артем Макаров, когда рассматривал очередное дело о поджоге. Каждый десятый случай пришелся на южные регионы. В 2023 году поджогов стало еще больше.

Во второй половине лета по России прошла новая волна поджогов военных комиссариатов. За трое суток было совершено порядка 30 подобных атак в разных регионах страны.

После начала полномасштабного вторжения в Украину поджигать военкоматы в России стали противники войны, но последние подобные случаи отличает от предыдущих то, что задержанные действовали не из антивоенных убеждений, а, как Римма Второва, становились жертвами телефонных мошенников.

Среди последних задержанных — в основном пожилые люди, чаще женщины, но в нескольких случаях жертвами мошенников становились и молодые девушки 17-19 лет. Они рассказывают похожие истории: что звонившие представлялись сотрудниками Центробанка, полиции или российских спецслужб, вымогали деньги, а потом под разными предлогами уговаривали людей поджечь военкомат.

В ряде случаев мошенники аргументировали это тем, что в военкомате якобы находятся люди, работающие на Украину — как, например, было в случае с Риммой Второвой. «Вы бутылку бросите, задымится, они будут все выбегать, и мы их всех возьмем», — пересказывала журналистам слова мошенников другая женщина, пенсионерка из Саратовской области.

Иногда мошенники обещали вернуть похищенные у людей деньги, если те подожгут военкомат. Некоторые рассказывали, что звонившие угрожали им. «Если вы откажетесь, то все будет использовано против вас. Вас посадят. У нас есть полномочия, и мы за Россию», — рассказывала одна из женщин.

4 августа стало известно, что во Всеволожске покончил с собой 76-летний пенсионер, задержанный за попытку поджога местного военкомата. Звонившие ему мошенники убедили его продать квартиру и перевести им вырученные за нее деньги — четыре миллиона рублей. Чтобы вернуть эту сумму, нужно поджечь военкомат, объяснили ему мошенники, представившиеся сотрудниками военкомата.

Сделать это у мужчины не получилось, его задержали с бутылками с зажигательной смесью возле военкомата. В итоге на него завели уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества, но арестовывать не стали, отпустив домой под обязательство о явке. На следующий день его нашли дома мертвым.

Терроризм или уничтожение имущества

Раньше задержанные за поджог военкомата или за попытку сделать это чаще всего становились фигурантами дел о терроризме. В ряде случаев дела изначально возбуждались по более легким статьям — например, о порче имущества, но позже обвинения ужесточались.

Обвиняемые в поджогах военкоматов получают суровые тюремные сроки — 22-летнего жителя подмосковных Луховиц Кирилла Бутылина, задержанного за первый известный поджог военкомата после начала вторжения России в Украину, приговорили к 13 годам заключения. В конце июня суд в Ярославле приговорил к шести годам заключения 19-летнюю Валерию Зотову — за попытку поджечь пункт сбора помощи мобилизованным. Ее мать в разговоре с Би-би-си предполагала, что дочь стала жертвой провокации ФСБ — долгое время ей писал некий «Андрей из ВСУ» и настойчиво убеждал совершить поджог.

Автор фото, Михаил Сергеев/ТАСС Подпись к фото, Иногда мошенники обещают вернуть похищенные у людей деньги, если те подожгут военкомат

Судя по открытым данным, на последних задержанных за попытку поджога военкоматов — тех, кто стал жертвами телефонных мошенников — дел о терроризме все же не заводят.

83-летняя Римма Второва — самая возрастная из задержанных и единственная (из всех известных случаев), кого в итоге признали пострадавшей по делу о мошенничестве и кому не стали предъявлять никаких обвинений.

76-летний пенсионер из Всеволожска за неудавшийся поджог военкомата стал обвиняемым в покушении на уничтожение имущества, но арестован не был, а 66-летняя пенсионерка из Петербурга в итоге оказалась под домашним арестом.

Новая волна поджогов военкоматов оказалась настолько массовой, что МВД и Генпрокуратуре пришлось выпустить отдельные предостережения по этому поводу. Правоохранители предупредили россиян, что атаки на военкоматы в России квалифицируются как теракт или диверсия, что грозит тюремным сроком до 20 лет. За подобными звонками, по утверждению ведомств, стоят мошенники из Украины — хотя никаких фактов, подтверждающих это, пока так и не появилось.

Телефонные мошенники убеждали россиян поджигать военкоматы и раньше, уже после начала вторжения России в Украину, но происходило это гораздо реже. В конце прошлого года о новом виде мошенничества сообщило столичное управление ФСБ. «Злоумышленники, используя психологические приемы убеждения, предлагают гражданам принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях по поимке преступников», — говорилось в пресс-релизе.

9 августа этого года суд в Саратовской области приговорил к полутора годам условно местную жительницу, обвиненную по статье о порче имущества за неудавшуюся попытку поджога военкомата. По данным следствия, инструкции для совершения преступления она получила от неизвестных лиц по телефону. Судя по всему, она тоже стала жертвой телефонных мошенников. Ее приговор — один из наиболее мягких наказаний за подобные деяния.

Людей с антивоенной позицией, которые поджигают военкоматы из идейных соображений, в большинстве случаев приговаривают к реальным срокам.