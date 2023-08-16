Число погибших при пожаре на Мауи выросло до 106. Опознаны первые жертвы

Автор фото, ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Гавайские власти говорят, что пожар окончательно потушен только на 85% пострадавшей территории, а поисковые группы осмотрели около четверти

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41 минуту назад

После катастрофического пожара на гавайском острове Мауи смогли опознать первых погибших. Это 74-летний Роберт Дайкман и 79-летний Бадди Джанток из города Лахайна.

Опознание идет медленно, потому что тела многих жертв практически превратились в уголь. "Люди погибли в огне, который плавил металл. Надо делать экспресс-анализ ДНК, чтобы их идентифицировать», - заявил начальник полиции Мауи Джон Пеллетье.

В настоящее время погибшими считаются 106 человек, но это количество, скорее всего, вырастет, потому что пропавшими без вести до сих пор числятся 1300 человек, а спасатели обыскали только четверть площади пострадавшего района.

Губернатор Гавайев Джош Грин отметил, что властям, скорее всего, понадобится еще несколько дней, чтобы назвать окончательное число жертв.

Автор фото, Dominick Del Vecchio/FEMA/ Подпись к фото, Поисковая группа с собакой, наученной находить тела погибших

Власти заявили, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) направило на остров 20 собак, обученных поиску тел погибших.

В понедельник администратор FEMA Дина Крисуэлл отказалась дать точную оценку того, сколько времени займет поиск жертв, назвав ситуацию чрезвычайно опасной.

Она добавила, что собаки не могут работать много часов подряд из-за слишком высоких температур, сохраняющихся на сгоревших участках города. Поэтому предсказать, сколько дней займет поиск, пока нельзя.

Также затруднительно назвать точное количество средств, которые понадобятся на восстановление инфраструктуры острова. Но, по предварительным оценкам, речь идет о 5,5 млрд долларов.

Визит президента США

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент Байден, которого обвиняли в запоздалой реакции на гавайскую трагедию, сказал, что откладывал свой визит, чтобы не мешать работе поисковых групп

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, которые начинают получать уведомления о смерти своих близких, — сказал мэр округа Мауи Ричард Биссен. —Мы все молимся, чтобы они могли найти утешение в это самое трудное для них время».

Он также сказал, что власти опознали останки еще трех человек и что в самое ближайшее время будут проинформированы их родственники.

Президент США Джо Байден заявил, что отправится на Гавайи «как только сможет». Во вторник 15 августа он заявил, что не торопился с поездкой, главным образом, потому, что ее организация отвлечет ресурсы и внимание от оказания пострадавшим гуманитарной помощи. В этом визите его будет сопровождать первая леди Джилл Байден.

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«Я не хочу мешать. Я был в слишком многих зонах бедствия, — сказал Байден. — Я хочу быть уверен, что мы не помешаем продолжающимся работам по восстановлению».

Он также отметил, что для восстановительных работ будут использованы все имеющиеся федеральные средства в регионе, включая вооруженные силы США и береговую охрану.

«10-20 тел в день»

Автор фото, Dominick Del Vecchio/FEMA Подпись к фото, Поисковым группам приходится работать в очень сложных условиях, тем более, что пожар еще не окончательно потушен

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Губренатор Гавайев Джош Грин предупредил, что по мере того, как поисковые группы удаляются от береговой зоны, не исключено, что они будут находить от 10 до 20 тел погибших в день.

Число погибших, которое на сегодняшний день достигает 106 человек, означает, что этот пожар стал самым смертоносным в Соединенных Штатах за более чем столетие.

По его словам все жители Лахайны, в которой до пожара проживало 12 тысяч человек, либо сумели спастись, либо погибли. Какое количество людей из 1300 пропавших без вести погибло, станет известно только дней через десять.

Начальник полиции Мауи Джон Пеллетье призвал людей, чьи родственники пропали без вести, предоставить властям образцы своей ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации останков.

Он также попросил желающих вернуться в город, набраться терпения и не торопиться, чтобы не мешать работе поисковых групп и медиков.

В понедельник власти заявил, что пожар локализован только на 85% территории Лахайны, и что где-то он еще не до конца потушен.

Кто виноват

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рабочие чинят линию электропередач, пострадавшую во время пожара. Есть версия, что возгорание возникло от неисправного провода

До сих пор неизвестно, что именно послужило причиной пожара

Однако в субботу часть уцелевших жителей Лахайны подали коллективный иск против крупнейшего поставщика электроэергии на Гавайях компании Hawaii Electric, в котором утверждается, что пожар начался после обрыва линии электропередач.

Hawaii Electric обвиняют в том, что она не перекрыла поврежденные линии, несмотря на заблаговременное предупреждение Национальной метеорологической службы о том, что вероятность возникновения лесного пожара на Гавайях очень высока.

Временное отключение подачи электроэнергии для снижения риска возгорания — это стандартная практика в западных штатах США, где лесные пожары случаются довольно часто.

В Калифорнии, например, поврежденные линии электропередач стали причиной как минимум половины самых разрушительных лесных пожаров штата.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, ЛЭП, ведущие в Лахайну, действительно пострадали

Губернатор Грин подтвердил, что ведется расследование по поводу того, почему не сработали сирены, предназначенные для предупреждения жителей об опасности.

«Скоро мы узнаем, достаточно ли было сделано для того, чтобы они включились», - отметил он.

Некоторые жители острова рассказали Би-би-си, что не было никакого официального предупреждения о надвигавшемся бедствии, поэтому времени на то, чтобы спастись, у них почти не было.

Недостаточная помощь

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Добровольцы помогают загружать гуманитарную помощь. Однако, большая часть причалов в Лахайне разрушена огнем, и доставлять припасы по воде очень сложно

Жители Мауи также рассказали Би-би-си, что разочарованы действиями властей и размерами оказываемой им помощи.

Один из них, например, сказал, что получил от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям всего 500 долларов, что меньше стоимости одной ночи в большинстве гостиниц острова. Пока что он продолжает спать в приюте.

Однако в понедельник губернатор Грин сказал, что людям, потерявшим жилье, предоставлено почти 2000 мест временного проживания, включая 402 гостиничных номера.

Другая местная жительница, Фелисия Джонсон, заявила, что все хотят славы, но никто не хочет заниматься делом на местах. Она сама без участия властей организовала сбор помощи пострадавшим, но доставить ее в Лахайну было совсем не просто, учитывая, что на въезде в сгоревший город были установлены КПП.

Власти сказали, что это связано с токсичными веществами, образующимися при пожаре, которые могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Джонсон организовала пункт сбора добровольной помощи в доме своей соседки, куда люди привозят мешки со льдом, водой, одеждой, батарейками и переносными солнечными батареями.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые добровольцы доставляют помощь в Лахайну на гидроциклах

Эмори Моури потратил 1700 долларов на то, чтобы загрузить два внедорожника (своего и друга) туалетной бумагой, ящиками с водой, батарейками и мешками с рисом.

«Мы просто пытаемся как можно быстрее доставить грузы в пострадавшие районы, чтобы люди получили то, что им нужно, — сказал он. — Похоже, что крупные организации действуют слишком медленно».

«Правительство просто мешает людям помогать пострадавшим, — сказала Лиз Германски, чей дом сгорел дотла. — То, как сейчас разворачиваются события, типично… Неудивительно, что все вышло из-под контроля».

Правительство США заявило, что на данный момент направило на остров более 500 федеральных сотрудников служб по борьбе с чрезвычайными ситуациями.