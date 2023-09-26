Взрыв на топливном складе в Нагорном Карабахе: не менее 20 погибших, сотни раненых
В результате взрыва на топливном складе в Степанакерте погибли не менее 20 человек, несколько сотен получили ранения, сообщают власти Армении. О причинах взрыва, произошедшего вечером в понедельник, пока неизвестно.
Около 300 человек были доставлены в больницы с ожогами и другими травмами, причем десятки из них все еще находятся в критическом состоянии.
Часть раненых была доставлена в госпиталь на территории военной базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе, других везут в больницы в Армении.
Уполномоченный по правам человека Гегам Степанян написал в социальных сетях: «В результате взрыва на складе горючего число раненых превышает 200 человек. Состояние здоровья большинства из них тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно».
В заявлении местных властей, сделанном во вторник, говорится, что на месте происшествия обнаружено 13 неопознанных тел, еще семь человек скончались в больнице.
Министерство здравоохранения Армении сообщило, что направило группу врачей в Степанакерт на вертолете.
В офисе президента Азербайджана сообщили, что Баку также направил медикаменты для оказания помощи раненым.
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Наплыв беженцев захлестнул приграничный город Горис, где многие из них остановились передохнуть.
Многие провели ночь в машинах, а наутро у магазинов выстроились длинные очереди – беженцы запасаются новыми сим-картами.
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Тем временем в Брюсселе готовятся к запланированной на вторник первой встрече между представителями Армении и Азербайджана.
Председательствовать на переговорах будет Саймон Мордью, главный дипломатический советник председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Азербайджан и Армения, а также Франция и Германия будут представлены советниками по национальной безопасности.
Встреча лидеров обеих стран запланирована на октябрь. Она должна состояться в Испании.
Соединенные Штаты призвали Баку защитить права гражданского населения Нагорного Карабаха и допустить в регион гуманитарные и мониторинговые миссии.
«Мы призываем Азербайджан поддерживать режим прекращения огня и предпринять конкретные шаги по защите прав гражданского населения Нагорного Карабаха», – заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр журналистам в Ереване.
Пауэр, ранее вручившая премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо поддержки от президента США Джо Байдена, назвала применение силы Азербайджаном неприемлемым и заявила, что Вашингтон рассматривает возможность принятия соответствующих ответных мер.
Она призвала президента Азербайджана Ильхама Алиева выполнить свое обещание защитить права этнических армян, полностью открыть Лачинский коридор, соединяющий регион с Арменией, и разрешить доставку помощи и работу международной мониторинговой миссии.