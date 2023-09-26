Взрыв на топливном складе в Нагорном Карабахе: не менее 20 погибших, сотни раненых

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спасатели и медики работают на месте взрыва на топливном складе в районе трассы Степанакерт-Аскера в Беркадзоре 26 сентября

11 минут назад

В результате взрыва на топливном складе в Степанакерте погибли не менее 20 человек, несколько сотен получили ранения, сообщают власти Армении. О причинах взрыва, произошедшего вечером в понедельник, пока неизвестно.

Около 300 человек были доставлены в больницы с ожогами и другими травмами, причем десятки из них все еще находятся в критическом состоянии.

Часть раненых была доставлена в госпиталь на территории военной базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе, других везут в больницы в Армении.

Уполномоченный по правам человека Гегам Степанян написал в социальных сетях: «В результате взрыва на складе горючего число раненых превышает 200 человек. Состояние здоровья большинства из них тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно».

В заявлении местных властей, сделанном во вторник, говорится, что на месте происшествия обнаружено 13 неопознанных тел, еще семь человек скончались в больнице.

Министерство здравоохранения Армении сообщило, что направило группу врачей в Степанакерт на вертолете.

В офисе президента Азербайджана сообщили, что Баку также направил медикаменты для оказания помощи раненым.

Ереван заявляет, что по меньшей мере 13550 человек из 120 тыс. этнических армян, живших в Нагорном Карабахе, прибыли в Армению к утру вторника. Сотни автомобилей и автобусов, переполненных людьми и вещами, продолжают двигаться по горной дороге из Азербайджана.

Наплыв беженцев захлестнул приграничный город Горис, где многие из них остановились передохнуть.

Многие провели ночь в машинах, а наутро у магазинов выстроились длинные очереди – беженцы запасаются новыми сим-картами.

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Тем временем в Брюсселе готовятся к запланированной на вторник первой встрече между представителями Армении и Азербайджана.

Председательствовать на переговорах будет Саймон Мордью, главный дипломатический советник председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Азербайджан и Армения, а также Франция и Германия будут представлены советниками по национальной безопасности.

Встреча лидеров обеих стран запланирована на октябрь. Она должна состояться в Испании.

Соединенные Штаты призвали Баку защитить права гражданского населения Нагорного Карабаха и допустить в регион гуманитарные и мониторинговые миссии.

«Мы призываем Азербайджан поддерживать режим прекращения огня и предпринять конкретные шаги по защите прав гражданского населения Нагорного Карабаха», – заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр журналистам в Ереване.

Пауэр, ранее вручившая премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо поддержки от президента США Джо Байдена, назвала применение силы Азербайджаном неприемлемым и заявила, что Вашингтон рассматривает возможность принятия соответствующих ответных мер.