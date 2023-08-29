Шахматный скандал улажен. С Ханса Ниманна сняты обвинения в мошенничестве

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Магнус Карлсен больше не имеет претензий к Хансу Ниманну

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час назад

Скандал, разразившийся год назад в мире шахмат, похоже, улажен – его участники заявили, что больше не имеют претензий друг к другу.

Ханс Ниманн, восходящая звезда шахматного мира, в прошлом году подал иск на 100 млн долларов против Магнуса Карлсена, которого многие считают одним из величайших шахматистов в истории, сайта Сhess.com и шахматного стримера Хикару Накамуры после того, как его обвинили в жульничестве.

8 сентября 2022 года Chess.com, крупнейшая игровая онлайн-платформа для игры в шахматы, подтвердила, что удалила учетную запись Ниманна и сняла его с участия во всех проводимых на этой площадке шахматных соревнований – за мошенничество.

В своем 72-страничном отчете, опубликованном в октябре прошлого года, Chess.com пришел к выводу, что Ниманн «скорее всего, жульничал» в онлайн-матчах в период с июля 2015 года по август 2020 года. Ниманн отверг эти обвинения, хотя и признал, что несколько раз мухлевал в онлайн-играх.

В отчете не было представлено никаких доказательств того, что Ниманн жульничал в очных матчах.

В июне американский судья отклонил иск Ниманна. А в понедельник Сhess.com сообщил, что стороны договорились отозвать свои претензии друг к другу.

«Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Хансом Ниманном о том, чтобы оставить наши разногласия позади и двигаться дальше вместе, без дальнейших судебных разбирательств», – говорится в заявлении сайта.

Ниманн заявил, что рад вернуться на Chess.com. «Я с нетерпением жду возможности соревноваться с Магнусом в шахматах, а не в суде», – заявил он.

Суть претензий

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Скандал разразился после того, как Ханс Ниманн, которому тогда было 19 лет, обыграл норвежца Магнуса Карлсена в матче на Кубок Синкфилда в 2022 году.

Карлсен (ставший чемпионом мира в 2013 году, а мировые рейтинги возглавивший еще раньше) после поражения неожиданно снялся с соревнований, хотя до окончания турнира оставалось еще шесть раундов. После этого он опубликовал в твиттере клип, в котором футбольный тренер Жозе Моуринью произносит фразу: «Если я заговорю, у меня будут большие проблемы».

Спустя неделю соперники снова встретились, на этот раз в онлайн-турнире. Карлсен сдал партию после первого же хода – как он сам объяснил позже, в знак протеста против жульничества Ниманна и его участия в турнире в принципе.

По словам Карлсена, в какой-то момент он почувствовал подозрения, потому что Ниманн добился «необычных» успехов в последние годы.

Во время матча на Кубок Синкфилда Карлсен почувствовал, что Ниманн «не напрягался и даже полностью не концентрировался», обыграв его черными фигурами «так, как могут сделать лишь несколько игроков [в мире]».

«Надо что-то делать с мошенничеством в шахматах, и я со своей стороны не хочу играть против людей, которые неоднократно обманывали в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем», – сказал Карлсен.

В интервью изданию Chess24 американец отверг обвинения в мошенничестве против Карлсена, но признался, что иногда жульничал в случайных партиях на Chess.com, когда ему было 16 лет, чтобы повысить свой рейтинг и играть с более сильными игроками.

При этом шахматист подчеркнул, что никогда не делал этого в реальной партии.

«Если они хотят, чтобы я разделся догола, я это сделаю», – пообещал тогда Ниманн, отвечая на разошедшиеся в интернете предположения о якобы прикрепленном к ноге передатчике, с помощью которого ему вибрациями подсказывались правильные ходы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ханс Ниманн ранее заявил, что в юности жульничал в онлайн-играх, но в серьезных матчах – никогда

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Обойти запреты

Мошенничество в шахматах – вещь не новая, но появление смартфонов значительно упростило процесс.

Хорошие шахматные приложения, многие из которых доступны бесплатно, теперь значительно сильнее даже самых лучших игроков.

Если вводить ходы в эти программы, то компьютер быстро просчитает варианты и покажет почти идеальные ходы. Именно по этой причине использование мобильных телефонов во время матчей запрещено.

Однако некоторым игрокам удавалось обходить запреты. Одного, например, застукали с телефоном, прикрепленным к ноге, и микронаушником, сообщавшим правильные ходы.

Гроссмейстер Сьюзан Полгар, одна из сильнейших шахматисток в истории, рассказала Би-би-си, что вот уже много лет жульничество на турнирах является огромной проблемой для организаторов – в том числе и на школьном уровне. Доходит до того, что иногда родителям и тренерам игроков запрещают присутствовать на партии даже в качестве зрителей.

«Даже когда время от времени я провожу сеансы одновременной игры – это незначительные матчи, не отражающиеся на рейтинге, – я вижу, что рядом с игроком стоит кто-нибудь со смартфоном, и стоит мне отойти, они начинают обсуждать, что предложил компьютер», – говорит она.