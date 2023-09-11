Трагедия в Шови: как тающие ледники Кавказа ударили по грузинскому «раю на земле»

Автор фото, Georgian Presidency / Handout/Anadolu Agency Подпись к фото, Курорт Шови за несколько минут превратился в месиво из грязи, камней, остатков деревьев

Автор, Нина Ахметели

Должность, Би-би-си, Тбилиси

час назад

Окруженный хвойными лесами высокогорный курорт Шови на северо-западе Грузии 3 августа всего за несколько минут превратился в месиво из грязи с обломками деревьев, автомобилей и коттеджей. Одной из причин разрушительного селевого потока, жертвами которого стали более 30 человек, специалисты называют таяние ледников. Они предупреждают, что с изменением климата угрозы стихийных бедствий, в том числе в высокогорных районах Грузии, растут.

В селе Глола, расположенном в грузинском крае Рача, траурную тишину нарушают крики играющих детей и шум горной реки Чанчахи.

Из этой деревни, которая оживает в летнее время с наступлением школьных каникул, дорога ведет в расположенный на высоте более 1500 метров курорт Шови. Место, которое в Грузии называли “раем на земле”.

Основу курорта в Шови в начале прошлого века заложил получивший медицинское образование в Европе уроженец Рачи Шамше Лежава. Курорт славился своими минеральными источниками и горными пейзажами.

Изначально он назывался Шамшови. Но во время сталинских репрессий Лежава был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности, а потом расстрелян. Напоминающую о нем приставку из названия курорта убрали.

Теперь, почти 100 лет спустя после открытия здесь первого санатория курорт стал местом одной из самых масштабных природных катастроф в Грузии.

Сель обрушился на курорт в разгар туристического сезона. Основной удар мощного каменно-грязевого потока, который нес c собой обломки огромных деревьев, пришелся по расположенным около реки коттеджам и популярному среди туристов месту у минерального источника.

По последним данным, подтверждена гибель 32 человек. Среди погибших малолетние дети, студенты и целые семьи.

Из зоны стихийного бедствия, по данным МВД Грузии, эвакуировали более 200 человек.

“Страшный сон”

Автор фото, Georgian Presidency / Handout/Anadolu Agency Подпись к фото, Жертвами стихии в Шови стали более 30 человек. Среди погибших малолетние дети, студенты и целые семьи

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Жительница Глолы Тамуна Беришвили третьего августа была в одной из гостиниц в Шови, помогая подготовиться к заезду группы из 40 человек.

Гости должны были приехать на следующий день. Тамуна вспоминает, что во время обеда она услышала гул, похожий на звук летящего вертолета, а потом отчаянный крик одной из сотрудниц, которая звала ее по имени.

«Она была на втором этаже, поэтому увидела все раньше нас. Я сперва подумала, что землетрясение, но никаких толчков в самом здании не было. Потом уже, когда я побежала на другую сторону через застекленное фойе, я увидела, как на нас движется гора», - вспоминает она.

Первое, что сделала Тамуна, - это позвонила матери, которая в тот момент была в селе.

«Я тогда и не надеялась, что мы можем выжить. Единственное, о чем я думала — надо спасти деревню, надо позвонить и предупредить, чтобы они укрылись как-то и держались подальше от мостов», — говорит она.

Здания гостиницы “Рача” (G&M Shovi-Racha Resorts), где находилась Тамуна и еще около 10 человек, селевой поток не достиг, остановившись во дворе. По ее предположению, помогла остановить грязевую волну и болотистая почва у гостиницы.

«Мы видели, что перед нами уже ничего нет, только два коттеджа у въезда в Шови. Потом была вторая волна, которая накрыла и их, и вдруг мы видим, как из этой жижи высовывается кто-то, и тогда же заметили еще и ребенка», — вспоминает она.

Автор фото, Mirian Meladze/Anadolu Agency Подпись к фото, Здание гостиницы, где находилась Тамуна и еще около 10 человек, селевой поток не достиг, остановившись неподалеку

Парень, о котором говорит Тамуна — Давид Джеладзе. Вместе с шестилетней племянницей Машо и еще восемью членами семьи они собирались отдохнуть в тот день в Шови и, когда собирались обратно, оказались в центре стихии. Пытаясь добраться до отеля, Давид с малолетней племянницей более 400 метров пробирался через селевую массу.

«Мы ему кричали, подбадривали “Давай, давай, старайся, выходи!” Но было видно, что ему уже было очень трудно идти. Он то на плечи сажал этого ребенка, то в эту грязь пересаживал, когда уже не мог нести. Потом к нему на помощь пошли Шалва Белашвили, и еще один парень, который в гостинице работал. Было страшно за них, но в то же время я радовалась, что они помогают спасти ребенка», — говорит Тамуна.

Шалва Белашвили, односельчанин Тамуны, который пошел на помощь Джеладзе, вспоминает, что смог пронести ребенка всего несколько метров, но потом им пришлось чередоваться и нести девочку по очереди, потому что двигаться в затопившей Шови грязи было очень трудно.

«Удержать равновесие и стоять на ногах было невозможно. Эта жижа была словно бетон, просто без цемента. Земля с камнями и совсем немного воды», — говорит он.

Вскоре после того, как выбрался, Джеладзе снова пошел в затопивший Шови сель, чтобы найти остальных членов семьи, вспоминает Тамуна.

«Когда они смыли грязь и мы думали, что все позади, оттуда, со стороны гостиницы “Сансет Шови”, все еще раздавались отчаянные крики. И вот этот парень, после того как еле выбрался, несмотря на наши попытки отговорить его, снова пошел через этот оползень на такой скорости, будто он идет по ровному полу, а не по этой жиже», — вспоминает Тамуна.

Автор фото, Lana Jeladze Подпись к фото, Вскоре после того, как выбрался, Джеладзе снова пошел сквозь затопившую Шови грязь, чтобы найти остальных членов семьи. На фотографии Давид Джеладзе c одним из своих племянников, трехлетним Датучей

Джеладзе и члены его семьи, которые попали в стихию, выжили. История их борьбы за спасение попала на страницы многих СМИ и на видео в социальных сетях. Тамуну и остальной персонал в тот день эвакуировали на вертолете. Она до сих пор боится громких звуков.

Вспоминать, что произошло, ей тяжело, особенно на фоне траура в селе, где все друг друга знают и относятся как к родным. Около половины погибших во время стихии в Шови были уроженцами Глолы или имели в деревне родственников.

«Иногда мне кажется, что это был какой-то страшный сон. Настолько это все было нереальным. Есть же высказывание “как гром среди ясного неба”. Оказывается, такое и правда бывает. В солнечный ясный день вот такое может с тобой произойти», — говорит Тамуна.

Ледниковое цунами

Автор фото, Ministry of Environmental Protection and Agriculture Подпись к фото, По словам первого заместителя министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили полученные от международных партнеров спутниковые снимки подтверждают, что до катастрофы вода в ущелье не запруживалась

В национальном агентстве окружающей среды произошедшее в Шови 3 августа назвали результатом совпадения нескольких стихийных явлений. С начала катастрофы до момента, когда селевой поток достиг района коттеджей в Шови, по подсчетам агентства, прошло около 8-10 минут.

По первичной оценке специалистов, обнародованной 6 августа, с запада от ледника Буба обвалилась скальная масса, которая столкнулась с ледником и разрушила его часть, что могло привести к разливу скопившихся подледниковых вод. Образовавшийся поток с большой скоростью начал двигаться по ущелью.

В результате в верхней части ущелья реки Бубистцкали, которая соединяется у Шови с рекой Чанчахи, образовался гляциальный (ледниковый) селевой поток.

«Процессу способствовало повышение температуры воздуха в последнее время, интенсивное таяние ледников, вызванное изменением климата и сопутствующие этому атмосферные осадки», — отмечают в агентстве.

Селевой поток, где смешались камни и грязь, вышел из берегов русла и покрыл территорию примерно в 26 гектаров в Шови, затопив постройки и вызвав человеческие жертвы.

Всего, по предварительным подсчетам специалистов агентства в движение пришло около 5 млн кубических метров земли и камней. Около полутора млн кубометров скопилось в эпицентре и транзитной зоне ущелья. Остальная часть вошла в русла рек Чанчахи и Риони.

Первичную реконструкцию оползня в Шови на основе коммерческих спутниковых материалов высокого разрешения и данных сейсмического мониторинга подготовили и специалисты Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга госуниверситета Ильи.

По их версии, развитие стихии началось со схода скального массива, но к катастрофе привел так называемый GLOF (glacial lake outburst flood) - поток, образовавшийся в результате прорыва ледникового озера.

По словам замдиректора Института, профессора университета Ильи Лаши Сухишвили, подобные явления трудно прогнозировать.

«Еще сложнее, когда ледниковое озеро не видно на поверхности, а спрятано и находится внутри или на дне ледника. Как видно в случае с Шови, речь идет о водных резервуарах, которые находились на дне или внутри одного из ответвлений ледника Тбилиса (ледник, соседствующий с ледником Буба. По словам специалистов, различия в названиях ледников связаны со спорными топонимами изданных в советское время карт, а не фактическим местом стихии)», — говорит он, добавляя, что под вопросом остается также наличие воды на поверхности ледника.

На спутниковых снимках видно, что таяние ледников происходит и в соседнем ущелье, говорит Сухишвили, но там, судя по всему, талая вода находила выход и не скапливалась.

«Климат меняется и результаты этого мы испытываем на себе. В этом случае [стихии в Шови] был GLOF, в 2018 году также был прорыв озера, которое образовалось в результате таяния ледников, вызвав паводок на реке Ненскра. К счастью, тогда все прошло без жертв. Есть и другие случаи. То есть в последние 10-15 лет мы привыкли к тому, что было трудно представить раньше», — говорит Сухишвили.

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Тающая красота Кавказа

Автор фото, Dominika Zarzycka/NurPhoto Подпись к фото, Кавказские горы с большой скоростью теряют ледники

Ледники Большого Кавказа продолжают таять, и скорость их исчезновения растет.

Согласно опубликованному в феврале прошлого года исследованию, к 2020 году общая площадь ледников Большого Кавказа была чуть более 1000 квадратных километров. Большая часть, около 700 кв. км расположена в России, примерно 340 кв.км. — в Грузии, а около 800 кв. метров в Азербайджане.

С 2000 по 2020 годы Большой Кавказ потерял около 320 кв. км льда. Это в четыре раза выше чем с 1911 по 1960 год и в два раза выше, чем в период с 1986 до 2000 года.

«С 2014 года таяние проходит с такой катастрофической скоростью, что некоторые ледники Большого Кавказа остались вообще без снежной линии. Темпы таяния особенно высокие на Восточном Кавказе. Многие ледники вообще исчезли или исчезнут в будущем», — говорит один из авторов научной работы, исследователь Университета Монаша в Австралии и ассоциированный профессор госуниверситета Ильи, гляциолог Леван Тиелидзе.

Cреди грузинских регионов самый уязвимый регион с точки зрения интенсивного таяния ледников - Казбегский муниципалитет, говорит Тиелидзе. Но ледники тают и в других районах Грузии — Тушети, Хевсурети, Рача, Сванети и отколовшейся от Грузии самопровозглашенной Абхазии.

«Ледники — очень чувствительный индикатор изменения климата. Повышение температуры, таяние ледников и подверженность “вечной мерзлоты” сезонности приводит к развитию стихийных явлений. В некоторых случаях происходит обрушение непосредственно ледника, обвал склонов, прорывы ледниковых озер и так далее. Это все в первую очередь связано с изменением климата», — говорит он.

Таяние ледников грозит Грузии не только активизацией ледниковых стихий. Ледники - это запасы пресной воды. Они обеспечивают 30% пресной воды в больших реках Грузии, отмечает Тиелидзе.

«С экономической точки зрения, таяние ледников повлияет и на туризм, потому что многие туристы приезжают как раз ради этих пейзажей. Большой Кавказ уже не будет таким эффектным зрелищем без ледников. Кроме этого будет целый ряд последствий от исчезновения ледников. Микроклимат будет уже другой, потому что ледники создают свой микроклимат на прилежащей территории», — говорит он.

Автор фото, Levan Tielidze Подпись к фото, Таяние ледников повлияет и на туризм. Большой Кавказ без ледников уже не будет таким эффектным зрелищем, как сегодня, говорит гляциолог Леван Тиелидзе

Кавказские горы — далеко не исключение. Согласно докладу о состоянии глобального климата Всемирной метеорологической организации (ВМО) за 2022 год последнее восьмилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.

«Уровень антарктического морского льда упал до рекордно низкого значения, а таяние некоторых европейских ледников достигло буквально беспрецедентных темпов», — отмечается в докладе организации.

Европейские Альпы побили рекорды. В Швейцарии было потеряно 6% объема льда ледников в период с 2021 по 2022 год и одна треть в период с 2001 по 2022 год.

Этот год побил новые рекорды. В ВМО заявили, что средняя глобальная температура в июле стала самой высокой за всю историю наблюдений, а, возможно, и за последние 120 тысяч лет, а в августе был установлен новый рекорд высоты точки замерзания - 5298 метров.

Это самый высокий показатель с начала измерений в 1954 году, который на 115 метров выше предыдущего рекорда, установленного 25 июля 2022 года.

Неучтенные угрозы

Автор фото, Dominika Zarzycka/NurPhoto Подпись к фото, По мнению специалистов, ледниковым рискам в Грузии не уделяется должного внимания

В обрамленной с севера Большим Кавказом Грузии ледниковым рискам, по мнению специалистов, по сей день не уделяется должного внимания.

К примеру, по словам Лаши Сухишвили, в случае с Шови ни на одной из изданных карт, в которых оценивались угрозы стихийных бедствий, будь то карты, созданные неправительственными организациями или госведомствами, ледниковые угрозы не были идентифицированы.

«Проблема кроется и в методологии в соответствии с которой проводится оценка. Берут архивные материалы, например, изданные еще в советские годы, и потом их обновляют. Но в советское время изменение климата не было таким значительным и такого быстрого таяния ледников не происходило. Ледники изучали с точки зрения, по большей части, водного ресурса для гидроэнергетики или других целей утилизации, но, как видно, в меньшей степени с точки зрения рисков», — говорит он.

Исследования ледников в Грузии проводились в советское время примерно с 1930-х годов, говорит Тиелидзе, но после распада Советского Союза на фоне экономического кризиса, они, практически, прекратились.

«Оставалось всего два-три человека в Грузии, которые занимались этими темами. В 2000-х мы начали исследования, у меня были какие-то местные и международные проекты, но этого недостаточно. Нужно больше как финансовых, так и человеческих ресурсов. Стоит и проблема координации и коммуникации [научных кругов с государственными ведомствами]», — говорит Тиелидзе.

Автор фото, Georgian Interior Ministry / Handout/Anadolu Agency Подпись к фото, Вопросов к властям в связи с действиями как для спасения людей после стихии, так и для превентивных мер по снижению рисков, становится все больше

Власти между тем настаивают, что трагедию в Шови невозможно было предотвратить, слишком быстро развивались события.

При этом, по их словам, они активно развивают систему мониторинга, в том числе в сотрудничестве с международными экспертами и донорами, такими как Зеленый Климатический Фонд (GCF).

В 2018 году UNDP (Программа развития ООН) вместе с грузинским правительством и при поддержке международных доноров начали многокомпонентную семилетнюю программу по сокращению рисков катастроф, вызванных изменением климата.

Всего на программу выделено 74 млн долларов, из них 38 млн долларов — грузинским правительством.

В рамках программы среди прочего предусмотрено расширение гидрометеорологического мониторинга и систем раннего предупреждения для бассейнов 11 крупных рек в Грузии.

Вопрос систем раннего предупреждения стал особенно актуален после стихии в Шови. Такая система семь лет назад была установлена в ущелье Девдораки -Амали - там связанная с ледником стихия привела к жертвам в 2014 году.

Министр по окружающей среде Отар Шамугия, выступая перед журналистами после заседания правительства 30 августа, пояснил, что система раннего предупреждения — это комплексная система, включающая оборудование для мониторинга, такие как радары и метеостанции.

По его словам, уже приобретены и частично установлены более 150 станций мониторинга и два современных радара для Западной и Восточной Грузии. К концу года будут полностью готовы карты с оценкой угроз разных стихийных бедствий, пообещал министр.

Установка систем оповещения, по его словам, уже последующий этап, который требует отдельного серьезного исследования каждого из участков, где есть риски.

«Если у нас нет системы мониторинга, мы не можем предпринимать дальнейшие шаги», — отметил он.

Исполняющий обязанности постоянного представителя UNDP в Грузии Анна Чернышова в письменном ответе грузинскому изданию Publikа, говоря о разработке систем раннего предупреждения для бассейнов 11 рек в рамках осуществляемой программы, сказала, что это улучшит прогнозирование семи климатических угроз, в том числе наводнений, селей и оползней.

Но, по ее словам, в задачи программы не входит обеспечение мониторинга таяния ледников, так как это требует специфического наблюдения, оборудования и технологий.

«Шови больше нет»

Автор фото, Giorgi ARJEVANIDZE / AFP Подпись к фото, Будущее Шови после стихии остается туманным. Власти по этому поводу пока молчат

МВД в связи со случившимся в Шови начало расследование по двум статьям — причинение смерти по неосторожности и нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и других работ.

Но вопросов и критики в адрес властей в связи с действиями как для спасения людей после стихии, так и превентивных мер для снижения рисков, становится все больше.

Юристы организации “Партнерство за права человека”, которые представляют интересы матери одного из погибших в Шови Давида Бериашвили, говорят о предвзятости и недостатках расследования.

Они требуют передачи дела прокуратуре, считая, что объектом следствия должны быть превентивные действия и спасательная операция, в которых ведущая роль была у МВД. Именно это ведомство сегодня занимается расследованием.

Будущее самого курорта, между тем, пока остается туманным. Власти по этому поводу пока молчат.

Би-би-си обратилась с этим вопросом к мэрии муниципалитета Они, в который входит Шови и в министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. К моменту написания материала ни в одном из этих ведомств не ответили.

Местные власти и министерство регионального развития и инфраструктуры оставили без ответа и вопрос о размере нанесенного стихией материального ущерба.

Автор фото, Tamuna Berishvili/Family Album Подпись к фото, Тамуна Беришвили во дворе своего дома в Глоле

В самой Глоле о будущем Шови говорят нечасто. Место, бывшее объектом не только гордости и досуга местных жителей, но и источником дохода для некоторых из них, теперь — эпицентр болезненных воспоминаний, который стараются обходить стороной.

Тамуна первые два дня после катастрофы простояла в Шови в ожидании результатов поисков пропавших.

«Потом у меня страх появился, я как-то закрылась. Тяжело даже в ту сторону смотреть. Наверное, мне понадобится время», — говорит она.

По словам Шалвы Белашвили, стихия забрала близких ему людей, его односельчан, поэтому история Шови, которая до 3 августа была связана со светлыми воспоминаниями, теперь для него, похоже, завершилась.