Ольга Харлан: украинская чемпионка, которая отказалась пожать руку россиянке, получила путевку на Олимпиаду. Что известно о скандале с фехтовальщицей

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час назад

32-летняя фехтовальщица Ольга Харлан завоевала более сотни медалей, в том числе «золото» Олимпийских игр, и является одной из самых титулованных спортсменок Украины. В четверг ее участие в чемпионате мира по фехтованию в Италии стало причиной громкого скандала: Харлан отказалась пожать руку сопернице из России и была дисквалифицирована. В пятницу решение о дисквалификации было приостановлено, а глава МОК заявил, что Харлан получит право выступать на следующей Олимпиаде.

Международная федерация фехтования (FIE) заявила, что полностью поддерживает первоначальное решение о дисквалификации Харлан, поскольку оно было принято в соответствии с правилами. Однако украинке позволят продолжить выступления на чемпионате в командном зачете.

«После консультаций с Международным Олимпийским комитетом мы считаем, что это решение соответствует олимпийскому духу, — сказал глава FIE Эммануэль Катсиадаки. — Оно также дает сигнал о том, что мы проявляем понимание чувств наших членов и всех спортивных федераций в момент, когда мир переживает огромные перемены».

При этом глава МОК Томас Бах сообщил Харлан, что она получит специальную квоту на участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года на тот случай, если она не сможет квалифицироваться за оставшееся время. По его словам это связано с «уникальной ситуацией», в которую попала украинка.

Танцует и фехтует

Ольга Харлан родилась в украинском городе Николаев. Ее отец занимался парусным спортом, а она сначала ходила на бальные танцы.

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Но в начале 1990-х у родителей не хватало на это денег, вспоминала Ольга в интервью украинскому телеканалу 1+1.

Вместо танцев родители выбрали для нее бесплатную секцию фехтования — тогда ей было 9 лет. Первым тренером Харлан стал ее родной дядя.

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«Сестру не надо было заставлять тренироваться. Маленькой ездила в спортзал на маршрутке в другой конец города. Фехтованием она просто бредила. Все школьные тетрадки разрисовала шпагами, саблями», — рассказывала в интервью газете «Факты» Татьяна Харлан.

В 14 лет Харлан впервые выступила на взрослом чемпионате Европы, где дошла до четвертьфинала. Через год, в 2005-м, фехтовальщица дебютировала на чемпионатах Европы. А через три года стала олимпийской чемпионкой — в составе украинской сборной, завоевавшей золотые медали в Пекине.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ольга Харлан с куклой Барби, созданной по мотивам ее достижений

В 2020 году Харлан стала прототипом для «Барби» — куклы-фехтовальщицы из серии под названием Role Models (ролевые модели — англ.). Она получила личную копию от производителей игрушки.

Ольга Харлан встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле — бронзовым чемпионом Европы и бронзовым медалистом Олимпийских Игр в Лондоне 2012 года.

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В феврале 2022 года, после вторжения России в Украину, она вместе с другими украинскими спортсменами-победителями Олимпиад обратилась к мировым спортивным организациям и спортсменам всего мира с призывом поддержать Украину и остановить войну с Россией.

«Мы живем в аду. Семьи украинских фехтовальщиков нуждаются в помощи», — говорила Харлан, собирая деньги для украинских спортсменов. Ее семья выехала из Николаева, который находится под постоянными обстрелами, но в Николаевской области по-прежнему живет ее бабушка.

В июне 2023 года свою победу на Европейских играх она посвятила ВСУ.

Ольга Харлан жестко критиковала Международную федерацию фехтования за недавнее разрешение спортсменам из России и Беларуси принимать участие в соревнованиях во время войны.

Одно из таких соревнований закончилось для нее скандалом.

Инцидент с россиянкой

Из-за бойкота международных соревнований, где выступают атлеты из России и Беларуси, украинские спортсмены пропустили ряд важных спортивных событий.

Автор фото, Getty Images

26 июля украинское Министерство молодежи и спорта изменило свой предыдущий приказ о бойкоте турниров. Спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, если те выступают под нейтральным флагом.

На следующий день состоялся поединок украинки Харлан и россиянки Анны Смирновой в 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию в

Италии.

Ольга Харлан победила Смирнову с разницей в восемь уколов: 15:7.

После завершения боя Смирнова попыталась подойти к Харлан, чтобы пожать ей руку. Но украинка выставила вперед саблю, предложив «стукнуться» оружием — от рукопожатия она отказалась. Смирнова на «приветствие» при помощи оружия не согласилась.

После этого украинская спортсменка ушла с фехтовальной дорожки, но Смирнова оставалась на ней и еще в течение 50 минут ждала решения судьи. В какой-то момент ей даже вынесли стул.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смирнова ждет решения судей после поединка

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Как затем стало известно, российская сторона подала протест против украинки, в котором заявила, что Харлан должна быть наказана за отказ пожать руку. Об этом говорится в письме, которое было продемонстрировано в эфире российского телеканала «Матч ТВ».

Поговорив с судьями, Смирнова ушла с дорожки и на ней начался новый бой. На табло соревнований было указано, что в следующий раунд прошла именно Харлан.

Следующий бой украинская саблистка должна была провести с болгаркой Иоанной Илиевой, однако он не состоялся.

Через некоторое время на табло напротив фамилии Харлан появилось обозначение EXC, то есть «выбыла». Победу присудили спортсменке из Болгарии.

Позднее в интервью СМИ президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев рассказал, что судья боя Харлан против Смирновой не давал украинке черную карточку (в фехтовании ее получают спортсмены, которых исключают из турнира или отстраняют от соревнований за серьезные нарушения).

Решение о дисквалификации Харлан появилось уже после того, как была определена ее следующая соперница.

«Я кричала от боли»

«Когда я услышала, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку — конечно, меня это убило. Убило настолько, что я кричала от боли», — заявила Харлан в четверг вечером в видеообращении к украинцам.

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В нем она также поблагодарила жителей страны: по ее словам, после новостей о дисквалификации она «ожила только благодаря поддержке украинцев».

«Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт…. Знаете, никогда никого нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием», — сказала при этом Харлан.

После инцидента с россиянкой под последними постами Харлан в соцсетях появились десятки тысяч комментариев со словами благодарности, а число подписчиков ее профиля выросло втрое.

«Оля, вы — чемпионка не только в спорте, вы — чемпионка миллионов сердец! Наша гордость!» — написал певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. «Это значит очень много, спасибо!» — оставил комментарий украинский комик Антон Тимошенко.

Имя Харлан вошло в тренды твиттера, спортсменку изображали на постерах в виде джедая со световым мечом. Украинская почтовая компания «Укрпошта» объявила, что в начале августа посвятит ей марку.

«Мы не жмем руку российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать это решение. Вся наша любовь и уважение Ольге Харлан», — написала в инстаграме теннисистка Элина Свитолина.

Во время летних теннисных турниров спортсменов из Украины несколько раз освистывала публика за отказ пожать руку россиянам и белорусам. На это жаловалась и сама Свитолина, в этом году дошедшая до полуфинала лондонского «Уимблдона».

Жать ли руку. Что говорят правила?

В правилах фехтования действительно есть норма, согласно которой после боя нужно отдать «салют» и пожать руку.

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Согласно пункту 122 правил FIE, бой считается завершенным, только когда оба фехтовальщика отсалютуют друг другу, рефери и зрителям, там сказано, что после окончания поединка «они должны вернуться на свою защитную линию, выполнить салют фехтовальщика и пожать руку противнику». «Если один или оба фехтовальщика отказываются подчиняться этим правилам, рефери накажет его/их, как указано в списке нарушений 4-й группы», — сказано в правилах.

Как писали журналисты, четвертая группа нарушений в фехтовании — самая серьезная. Согласно списку, за нарушение пункта 122 полагается дисквалификация на весь турнир плюс отстранение от всех соревнований на 60 дней.

«Но, например, когда действовали правила относительно Covid-19, то достаточно было прикосновения оружием. Это было одобрено правилами FIE. Насколько мне известно, вчера [то есть 26 июля — ред.] было экстренное заседание FIE, и они отменили это правило, никому об этом не сказав», — сказала украинскому общественному вещателю «Суспильне» тренер сборной Украины по фехтованию Наталия Конрад.

Федерация фехтования Украины подала протест на дисквалификацию Харлан, после которой решение о дисквалификации было пересмотрено.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что в международной федерации фехтования «много людей, которые работают на Россию». «Много людей, которые оказывали давление на директорат, чтобы они дали черную карточку, дисквалифицировали Ольгу», — утверждает украинский чиновник. По его словам, он пытался связаться с руководством федерации, но никто не брал трубку.

До недавнего времени президентом Международной федерации фехтования был российский олигарх Алишер Усманов. Сейчас ее возглавляет представитель Греции Эммануэль Катсиадакис.

Би-би-си пыталась связаться с Катсиадакисом, чтобы получить комментарий.

Что говорят в России

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание на то, что российская фехтовальщица Анна Смирнова открыто поддерживает армию РФ — он проиллюстрировал свой пост снимком Смирновой с российским военным.

Тем временем многие россияне поддержали Смирнову.

«Смирнова вела себя правильно, — цитирует sport.ru интервью чемпиона Европы по фехтованию Алексея Якименко телекомпании „Матч ТВ“. — Было бы обидно, если бы ей ещё и чёрную карточку дали. Там же не будут вести расследование, кто хотел пожать руку, а кто нет. Смирнова до конца стояла на дорожке, несмотря на то, что проиграла, она хотела завершить свой бой по правилам, которые прописаны».

«Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы», — цитирует РИА Новости российского министра спорта Олега Матицына.