В Португалии и Испании бушуют лесные пожары. На Пиренеи пришла третья за лето волна аномальной жары

Автор фото, EPA Подпись к фото, Пожарные пытались локализовать пожар в Одемире в понедельник

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30 минут назад

Экстренные службы Испании и Португалии продолжают бороться с лесными пожарами, охватившими тысячи гектаров. На Пиренейский полуостров пришла новая волна жаркой погоды, способствующая распространению пожаров.

По данным национального управления гражданской обороны Португалии, в центральной и южной частях страны на борьбу с огнем были брошены тысяча пожарных и 12 самолетов.

Лесной пожар, с которым в настоящее время борются более 800 пожарных, начался в субботу в муниципалитете Одемира в регионе Алентежу, но затем распространился на юг, в сторону Алгарве, одного из главных туристических направлений Португалии.

Высокая температура и сильный ветер осложняют борьбу с огнем, который уничтожил около семи тысяч гектаров леса. Вечером в понедельник небо в Одемире потемнело, и в воздух поднялось огромное облако дыма. Мэр города Одемира Хелдер Геррейро назвал ситуацию критической.

По сообщениям властей, из соображений предосторожности были эвакуированы 19 небольших деревень, четыре туристических базы и кемпинг. Несколько дорог были перекрыты, в том числе части трассы А1 между Лиссабоном и Порту.

Многие ученые связывают лесные пожары с климатическими изменениями, усиленными за счет деятельности человека. И хотя масштаб пожаров в Испании и Португалии этим летом в целом ниже средних многолетних значений, компьютерные модели показывают, что в будущем частота возникновения волн жары, вероятно, будет увеличиваться. Соответственно, без принятия мер защиты, будет повышаться и риск возникновения природных пожаров.

Согласно оценкам ученых, с начала индустриальной эпохи средние температуры на Земле выросли примерно на 1,1°C и продолжат расти в обозримом будущем.

На этой неделе на большей части Пиренейского полуострова ожидается температура выше 40°C.

В понедельник метеостанция в городе Сантарен зафиксировала самую высокую температуру в этом году – 46,4°C.

В понедельник португальское метеорологическое агентство IPMA объявило в шести районах страны, включая Лиссабон, «красную тревогу» в связи с приближением новой волны жары.

Власти объявили более 120 муниципалитетов Португалии находящимися в зоне максимального риска лесных пожаров.

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Автор фото, EFFIS - Copernicus Подпись к фото, На карте Европейской системы информации о лесных пожарах Effis обозначены активные природные пожары за последние сутки

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В понедельник в Испании три лесных пожара, которые за выходные выжгли более 1000 гектаров земли, удалось взять под контроль, но во многих областях страны по-прежнему знойно: Испанию накрыла уже третья за лето волна аномальной жары.

По данным испанского метеорологического агентства Aemet, в южной Андалусии, центральной Кастилии-Ла-Манче и Эстремадуре на западе страны объявлен оранжевый уровень опасности, поскольку ожидается, что температура воздуха на этой неделе достигнет в отдельных местах 43°C.

Пожар, возникший в воскресенье примерно в 10 км от испанского прибрежного города Кадис, популярного среди туристов места отдыха на берегу Атлантического океана, был локализован к полуночи, сообщила пожарная служба Infoca.

Другой пожар, также находящийся под контролем, в субботу и воскресенье охватил около 450 га в районе юго-западного города Уэльва.

В понедельник представители пожарной охраны Каталонии сообщили, что пожар в регионе уже взят под контроль, хотя на месте пожара, где, по словам представителей лесного хозяйства, горит около 600 гектар, по-прежнему находятся около 30 пожарных подразделений.

Каталония и Андалусия – два региона, наиболее часто страдающие от засухи, что создает условия для возникновения пожаров.