США готовят санкции против Кыргызстана за поставки санкционных товаров в Россию — Washington Post

Автор фото, EPA

Автор, Айсымбат Токоева

Должность, Би-би-си, Бишкек

58 минут назад

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Washington Post сообщает со ссылкой на источники в американских правительственных структурах, что США готовят новые санкции против компаний из Кыргызстана, которые поставляют товары в Россию из Европы и Азии в обход санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

Два неназванных чиновника из администрации президента Джо Байдена сказали изданию, что это решение было принято после нескольких месяцев «бесплодных визитов» ряда американских и европейских дипломатов в Бишкек. Экономические меры могут быть приняты уже на этой неделе, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

«Хотя Кыргызстан и небольшая страна по сравнению с другими, на его примере хорошо видны все без исключения факторы, при помощи которых создается неприемлемо благоприятная среда для обхода санкций», — цитирует газета высокопоставленного чиновника.

По оценке американской стороны, в реэкспорт санкционных товаров вовлечены российские спецслужбы. Фирмы, получившие товары из Кыргызстана, были поставщиками российской оборонной промышленности, отмечает Washington Post.

Кыргызское посольство в Вашингтоне в ответ на запрос американской газеты заявило, что власти страны привержены соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В посольстве объяснили рост торговли с Москвой улучшением электронных систем для отслеживания движения товаров.

Не первые санкции для Кыргызстана

19 мая власти США уже ввели санкции против компании Tro.Ya, зарегистрированной на территории Кыргызстана.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Власти Кыргызстана говорят, что экономические связи с Россией для них очень важны

Американский Минюст внес кыргызскую компанию наряду с 70 другими фирмами в список юридических лиц, помогающих российским военному и оборонному секторам. Журналисты сообщали, что Tro.Ya занимается поставкой электронных компонентов и навигационного оборудования.

Washington Post утверждает, что посольство Кыргызстана в Вашингтоне признало сообщения о поставках в обход санкций. Однако диппредставительство отметило, что критики не учли «реальный экономический контекст» взаимоотношений Кыргызстана и России, поскольку обе страны состоят в Евразийском экономическом союзе.

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«В целом Россия является одним из наших основных торговых партнеров […] Более миллиона наших граждан работают [в этой стране]», — цитирует газета заявление посольства Кыргызстана.

14 мая министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в интервью государственному телеканалу «Россия-1» сообщил, что Бишкек продолжит сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы Запада о введении вторичных санкций.

«Мы стратегические партнеры, у нас нет никаких препятствий для сотрудничества. Ну, говорят наши западные партнеры о возможных санкциях. Но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу», — сказал министр.

Однако 2 июня, на саммите «Центральная Азия — Европейский союз» президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что страна открыта к диалогу с ЕС для обсуждения санкций.

Жапаров отметил, что «с понимаем» относится к просьбам европейских партнеров соблюдать санкции.

На момент публикации администрация президента Кыргызстана не ответила на просьбу Би-би-си прокомментировать данные Washington Post о возможности введения экономических ограничений в отношении кыргызских компаний.

Как Россия обходит санкции через Казахстан и Кыргызстан

Власти США также обратили внимание на сообщение о конфискации в Казахстане партии китайских дронов, перевозимых из Кыргызстана в Россию, сказано в публикации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беспилотники стали одним из главных видов вооружения на войне в Украине

В начале июня стало известно, что казахская таможня изъяла 14 дронов DJI Agras T30 у кыргызской компании «Импульс-Инвест», поскольку она не обладала лицензией на их экспорт. Эти дроны предназначены для сельскохозяйственных целей, но потенциально могут использоваться на войне, поскольку способны переносить грузы весом до 30 кг, сообщает издание. Позже дроны были выставлены на торги, их стоимость казахские власти оценили в 83,6 млн тенге (193 тыс. долларов).

Официальные лица Кыргызстана отказались комментировать Washington Post новость о попытке экспорта китайских беспилотников в Россию.

О реэкспорте санкционных товаров из Казахстана также писали журналисты-расследователи из «Важных историй» (объявлено в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией»), OCCRP (российские власти также считают проект «нежелательной организацией») и журнал Spiegel. 20 мая из совместного расследования этих изданий стало известно, что Россия ежемесячно закупает в обход западных санкций через Казахстан беспилотники и микроэлектронику на миллионы долларов.

По данным журналистов, казахстанская компания Da Group 22 поставляет микросхемы и прочие комплектующие российской фирме «Стэк». Главным закупщиком «Стэка» является компания, которая разрабатывает и производит спецтехнику для российских силовых структур.

Как было сказано в расследовании, другая компания «Аспан арба», созданная в Казахстане после начала войны, поставила 500 беспилотников российской «Небесной механике». У этой же компании дроны закупают федерация ветеранов вооруженных конфликтов «Рысь» и действующие российские военные, писали авторы.

Резкий рост импорта из Кыргызстана в Россию

В расследовании «Радио Азаттык» — кыргызской и казахской редакций «Радио Свобода» (объявлено в России «иноагентом») — были также раскрыты факты поставок военной техники в Россию.

Журналисты выяснили, что фирмы из Казахстана и Кыргызстана экспортируют в Россию микрочипы, телекоммуникационное оборудование и другие компоненты, которые украинские военные обнаруживают в российских ракетах, танках, вертолетах, дронах и радиосистемах.

Журналисты-расследователи опираются на данные таможенных служб двух стран и корпоративную информацию компаний, которые занимаются реэкспортом в Россию технологий двойного назначения.

В расследовании также приводятся торговые данные ООН, согласно которым в 2021 году Кыргызстан не импортировал никаких деталей для самолетов, вертолетов и дронов. Однако в 2022-м страна ввезла запчасти для летательных аппаратов на 3,5 млн долларов и экспортировала их в Россию на 1,5 млн долларов.