Куда исчез глава МИД Китая? Цинь Ган не появлялся на публике больше трех недель, китайцы в недоумении

Автор фото, EPA Подпись к фото, Цинь Ган стал самым молодым министром иностранных дел в истории коммунистического Китая

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14 минут назад

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган вот уже более трех недель не появлялся на публике, что вызвало настоящий шквал предположений и версий о его судьбе в китайском сегменте интернета. Обозреватели в числе прочего обращают внимание на то, что в этот раз многочисленные посты о пропавшем главе МИД страны почему-то не всегда подвергаются цензуре.

Как отмечает британская газета Guardian, 57-летний дипломат пропал ровно в тот момент, когда Пекин пытается наладить отношения с США - и сразу несколько китайских высокопоставленных чиновников должны встречаться со своими китайскими коллегами.

При этом официальные представители МИД Китая внятных ответов на вопросы о судьбе их руководителя не дают.

В минувший понедельник на брифинге Министерства иностранных дел его представитель Мао Нин на вопрос о том, куда запропастился Цинь Ган, сказала, что у нее нет информации, которую она могла бы предоставить.

В Китае внезапное исчезновение высокопоставленных чиновников может означать, что у них возникли серьезные проблемы. Поэтому ответ Мао Нин породил целeую волну слухов и подозрений о судьбе главы МИДа.

«Она что, не знает, что ответить?» — прокомментировал один из пользователей китайской соцсети Weibo видеоклип МИД. «Такой ответ вызывает серьезную обеспокоенность», — написал еще один пользователь.

Исчезнувший министр

Цинь Ган последний раз фигурировал в новостях 25 июня, когда он в провел в Пекине встречу со своим коллегой из Шри-Ланки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цинь Ган со своим коллегой из США, госсекретарем Энтони Блинкеном, 17 июня 2023

После этого мероприятия он пропал.

Цинь Гана не было среди официальных лиц Китая на переговорах с главой Минфина США Джанет Йеллен.

Он не встречался с Джоном Керри на продолжающихся переговорах по климату.

На прошлой неделе Цинь Ган должен был возглавлять делегацию Пекина на саммите АСЕАН в Индонезии, но в последний момент его заменили. Тогда спикер китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что министр не поедет в Индонезию по состоянию здоровья, но никаких подробностей не сообщил. В опубликованном на сайте министерства заявлении слова о состоянии здоровья были опущены. Вместо министра делегацию возглавил директор аппарата Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Переговоры между министром иностранных дел Китая и главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем также были перенесены, после того, как Китай сообщил ЕС, что встреча в эти даты более не представляется возможной. Причины такого решения не объяснили. Источник информационного агентства Reuters в ЕС тогда сообщил, что Брюссель поставили в известность о переносе переговоров всего за два дня до предполагаемого прибытия Борреля в Пекин.

В понедельник Цинь снова отсутствовал на встрече главы Китая Си Цзиньпина с бывшим президентом Филиппин Родриго Дутерте. На кадрах китайских государственных СМИ видно, что присутствовали Ван И и несколько других высокопоставленных чиновников министерства иностранных дел.

Глава МИД - наиболее высокопоставленный китайский чиновник, который исчезает из публичного пространства настолько надолго.

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Версии и слухи

В прошлом не раз случалось, что высокопоставленные китайские деятели сначала на долгое время исчезали без объяснения причин, а потом неожиданно всплывали на поверхность, но уже в роли обвиняемых по уголовному делу.

Но не менее вероятно и то, что после исчезновения они снова возникают буквально из ниоткуда на своей прежней должности и без объяснения причин отсутствия.

Собственно говоря, даже сам Си Цзиньпин исчез на две недели незадолго до того, как стал лидером Китая. Это породило слухи во-первых, о состоянии его здоровья, а во-вторых, — о подковерной борьбе за власть в верхушке Коммунистической партии Китая.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цинь Ган и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Берлин, 9 мая 2023

На фоне отсутствия официальной информации китайские соцсети наводнили слухи.

За последние семь дней в крупнейшей поисковой системе Китая Baidu произошел резкий всплеск запросов по имени Цинь Ган: их стало больше более чем на 5000%, и теперь судьбой главы МИД интересуются гораздо чаще, чем некоторыми самыми популярными китайскими знаменитостями.

Один из наиболее распространенных слухов заключается в том, что Цинь Ган, якобы, находится под следствием, после того, как обнаружилось, что у него есть какая-то романтическая связь на стороне, то есть речь идет о супружеской неверности.

Однако представитель МИД Китая Мао Нин на вопрос об этой теории отвечать отказалась, заявив: «Я ничего об этом не знаю».

Как и следовало ожидать, этот ответ исчезновению слухов не способствовал.

«Люди интересуются этой историей, потому что им любопытны любые секреты из „черного ящика“, — сказал политолог из Пекина Ву Цян. — Его исчезновение говорит о хрупкости китайской дипломатической системы и того, как на самом высоком уровне принимаются решения».

Хотя в прошлом считалось, что Цинь Ган придерживается жесткой линии, говорят, что в последние годы он несколько отстранился от агрессивного стиля «волчьей дипломатии», которым часто отличался Китай.

Путь наверх

Восхождение Цинь Гана на главный пост в Министерстве иностранных дел было практически молниеносным. Он стал одним из самых молодых назначенцев на этот пост в истории страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пресс-конференция во время визита в Китай министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры. Его принимает глава китайского МИДа Цинь Ган. 23 мая 2023, Пекин

Министром он стал в декабре 2022 года, проработав менее двух лет в должности посла Китая в США.

До этого он был официальным представителем Министерства иностранных дел и помогал организовывать поездки Си Цзиньпина за границу, что дало ему возможность близко работать непосредственно с китайским лидером и, видимо, произвести на него впечатление.

Комментируя исчезновение главы МИД, сотрудник Национального университета Сингапура Ян Чун отмечает, что в Китае возможно все: Цинь Ган может действительно находится в опале, или же он вскоре появится перед публикой, как ни в чем не бывало.

Однако он называет достаточно необычным тот факт, что слухи о судьбе министра свободно циркулируют в китайском интернете — и не подвергаются полной цензуре.