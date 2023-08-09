Умер панк-художник Джейми Рид — автор обложек альбомов Sex Pistols и постера в защиту Pussy Riot

Автор фото, GETTY IMAGES Подпись к фото, Рид создал обложки для нескольких хитов Sex Pistols, в том числе «Боже, храни Королеву»

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час назад

В возрасте 76 лет умер Джейми Рид - автор знаменитых обложек пластинок и логотипа британской панк-группы Sex Pistols.

Его дизайн альбомов Sex Pistols в стиле "газетных вырезок" стал символом панк-рока.

А его обложка сингла группы «Боже, храни Королеву» (God Save The Queen) 1977 года, в котором на портрете Елизаветы II «заклеены» глаза и рот, стала одним из самых известных визуальных произведений ХХ века.

В 2012 году Рид присоединился к международной кампании в поддержку российской панк-группы Pussy Riot, вокалистки которой были осуждены за исполнение песни «Богородица, Путина прогони!» в московском храме Христа Спасителя.

Рид создал постер с портретом Путина в маске-балаклаве и текстом: «Путин говорит, что увидел свет и продал душу за панк».

Автор фото, Jamie Reid/Victoria and Albert Museum Подпись к фото, Постер в защиту Pussy Riot с портретом Путина работы Рида

Его галерист подтвердил Би-би-си, что Рид умер во вторник.

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Джейми МакГрегора Рида: 16 января 1947 года — 8 августа 2023 года», — говорится в заявлении галереи Джона Марчанта.

«Художник, анархист, панк, хиппи, бунтарь и романтик. Джейми оставил после себя любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное творческое наследие».

О причинах смерти Рида не сообщается.

Автор фото, JOHN MARCHANT GALLERY Подпись к фото, Галерея Джона Марчанта, объявившая о его смерти, заявила, что Рид (на фото) оставил после себя «огромное творческое наследие»

Автор фото, SHUTTERSTOCK Подпись к фото, Работы Рида, сделанные в стиле «газетных вырезок» напоминали записки, в которых похитители людей требуют выкупа

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Британский писатель Джон Сэвидж, который работал с Ридом, написал: «Его способность отражать сложные идеи в ярких визуальных образах приводила к идеальным результатам».

Работы Рида часто напоминали записки, в которых похитители требовали выкупа, составляя послания из газетных вырезок, чтобы их не узнали по почерку.

Такие коллажи были также на обложках знаменитого альбома Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols группы Sex Pistols, а также сингла группы Anarchy in the UK.

Автор фото, GETTY IMAGES Подпись к фото, Некоторые из работ Рида были в числе связанных с Sex Pistols вещей на аукционе Sotheby's в Лондоне в 2022 году

Произведения Рида хранятся в крупных галереях, таких как Тейт в Британии, нью-йоркском Музее современного искусства и Хьюстонском музее изящных искусств.