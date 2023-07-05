Милашину и Немова доставили в Москву бизнес-джетом. Кто и как организовал этот рейс

Автор фото, SERGEI BABINETS/CREW AGAINST TORTURE Подпись к фото, Елена Милашина говорит с омбудсменом Татьяной Москальковой в больнице в Грозном

52 минуты назад

Подвергшихся нападению в Чечне Елену Милашину и Александра Немова доставили в московскую больницу. Спецборт, которым их эвакуировали, предоставила частная компания, рассказал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр «иноагентов»).

Милашина и Немов вылетели из Владикавказа в ночь на среду. Их сопровождали врачи, а также Венедиктов и Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты», в которой работает Милашина.

В Москве их встретили машины скорой помощи и отвезли в одну из московских больниц (судя по фото, опубликованному Венедиктовым, речь идет о Боткинской больнице).

Нападение произошло накануне. Немов и Милашина прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой.

В суд они не попали. По дороге из аэропорта в Грозный их автомобиль заблокировали вооруженные люди, затем они ногами избили журналистку и адвоката, угрожали оружием, отобрали и уничтожили документы и технику.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник назвал нападение «серьезным происшествием», которое «требует энергичных мер».

«Связался с ним, и в течение часа у нас был самолет»

Спецборт, на котором журналистку Милашину и адвоката Немова перевезли из Беслана в Москву, предоставила частная компания, занимающаяся бизнес-авиацией, рассказал Алексей Венедиктов в утреннем эфире «Дождя» (телеканал внесен в реестр «иноагентов» в России).

В Северную Осетию журналистку и адвоката привезли на машине скорой помощи из Грозного, где произошло нападение.

По словам Венедиктова, помогавшего организовывать эвакуацию, о помощи его попросил Муратов. «Я составил для себя список из 12 человек, которые могли бы помочь», — сообщил Венедиктов.

По его словам, во время первого же звонка ему рассказали о человеке, который «занимается самолетами в России» и организует перелеты бизнес-джетами: «Я связался с ним, и в течение часа у нас был самолет, и затем встал вопрос, [нужна ли] медицинская команда, брать ли с собой медиков из Москвы».

В итоге пострадавших сопровождали два врача, поскольку у адвоката Немова была колотая рана бедра.

Венедиктов не стал называть имя компании, которая предоставила самолет. По его словам, это частная фирма, которая «оказывает услуги бизнес-авиации».

Договорившись о перевозке, Венедиктов позвонил руководителю этой организации и спросил, сколько это стоит: «На что мне было сказано — Алексей Алексеевич, все уже урегулировано».

«Я вам говорю, на эту тему разговаривать не буду, все уже урегулировано», — процитировал экс-главред «Эха Москвы» слова руководителя компании.

«Пальцы тогда стали ломать. Не сломали»

На видео, опубликованном «Командой против пыток» накануне, Милашина рассказала подробности о нападении.

«Мы приехали, я получила багаж, — говорила журналистка. — Мы 10 минут подождали, приехало такси – серебристая «Приора». Сели в нее, отъехали метров 500. [...] И в этот момент нас просто нагоняют три машины».

«B каждой машине не менее четырех человек, они выкинули таксиста из машины и нас [нагнули] вниз головой. Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу тогда, видимо, ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, уже нас затащили в какой-то овраг и начали избивать. Я думаю, их было не меньше 2-15 человек. Много было. Там кто-то рылся в наших сумках, у них прям по технике было: они требовали, чтобы мы распаролили [технику]. Нелепая была ситуация, у меня пароли достаточно сложные, они требовали: „Скажи цифры!“. А у меня нет цифр, у меня не четыре цифры в пароле. […] А они не могли понять этого».

«Когда они это поняли, они уже на тот момент меня обрили и глаза залили зеленкой, и я уже ничего не видела, уже не могла пароль набрать», — объяснила Милашина.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "«Классическое похищение». В Чечне избили журналистку и адвоката", Продолжительность 1,57 01:57 Подпись к видео, «Классическое похищение». В Чечне избили журналистку и адвоката

Милашина уточнила, что пальцы нападавшие ей не сломали, у нее сотрясение мозга, переломов нет.

«Они очень хорошо понимали свои возможности и ограничения. У них была жесткая задача получить пароли, — считает журналистка. — Сашу очень жестоко били, меня тоже, грозили отрезать [пальцы], пальцы тогда стали ломать. Не сломали».

На видео, сделанном в самолете, Милашина также рассказывала, что нападавшие «начали практически резать палец» ножом, чтобы разблокировать телефон. По ее словам, в этот момент ее айфон на ее отпечаток почему-то не отреагировал.

«Сотрясение мозга серьезное есть, но переломов пока нет. Они знали, что делают и они спешили... Они не взяли деньги, у меня 13 тысяч с собой было, — рассказывала Милашина накануне. — Ни одну карточку не взяли банковскую. Их ничего не интересовало, интересовала только техника».

Адвокат Немов рассказал о нападении по телефону президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной (цитаты по «Медиазоне», издание также в реестре «иноагентов»).

«Они остановились, выволокли, выбросили на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками, мне ударили ножом в ногу… Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо. [Сказали], что меня якобы предупреждали, когда за мной устраивали „наружку“ ранее — это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем», — рассказал адвокат.

«Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Потом забрали всю технику, телефон, ноутбук, сказали — считать до ста, продолжая избивать, постоянно били ногами по всем частям тела», — добавил Немов.

Что заявляли власти

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, к которой обратилась редакция «Новой газеты», еще утром во вторник попросила управление СКР по Чечне и республиканскую прокуратуру провести проверку.

Вечером во вторник стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Чечне «провести проверку и представить доклад по факту нападения». МВД Чечни вечером также рапортовало о «проверке по факту нападения в Ахматовском районе Грозного на Елену Милашину и Александра Немова».

О возбуждении уголовного дела не сообщалось. В среду Песков, накануне говоривший о необходимости «энергичных мер», так ответил на вопрос, не смущает ли Кремль, что дело о нападении все еще не заведено: «Давайте просто дождемся».

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник опубликовал такое заявление в своем телеграм-канале: «Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем». В январе 2022 года Кадыров писал в своем телеграм-канале, что Милашина и правозащитник Игорь Каляпин «являются» для него террористами.

При этом его соратники сделали выводы еще до окончания проверок. Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, навещавший Милашину и Немова в грозненской больнице (официально — по требованию Москальковой), назвал нападение на них «дерзкой диверсионной провокацией против республики». А министр печати Чечни и вовсе заявил об «очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе» и «раздувании судебного процесса над гражданкой Мусаевой».

«Новая газета» выпустила заявление, согласно которому командировка Милашиной была подготовленной и «у редакции были достаточные основания не считать поездку рискованной».