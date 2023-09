Карабахский выбор Азербайджана: этническая чистка или шанс изменить историю?

Закареишвили много изучал конфликты Южного Кавказа, был руководителем Института изучения национализма и конфликтов (Institute for the Study of Nationalism and Conflict), написал книгу, в которой затрагивается проблема отчуждения конфликтующих народов.