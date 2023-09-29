Заставшая Харви Милка: сенатор-демократка Дайэнн Файнстайн умерла в возрасте 90 лет

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47 минут назад

В США в возрасте 90 лет скончалась сенатор от Калифорнии демократка Дайэнн Файнстайн, более трех десятилетий занимавшая этот пост и проложившая дорогу в политику многим женщинам. В последний раз политик принимала участие в голосованиях в Сенате не далее как в четверг.

Файнстайн была самым пожилым сенатором, и в последние месяцы жизни в ее адрес звучали упреки, что несмотря на потерю памяти и прочие недуги (злые языки говорили даже о деменции), она отказывалась сложить с себя полномочия.

Не далее как в апреле она была госпитализирована после «небольшого падения» у себя дома, но вернулась к работе.

В начале года сенатор почти три месяца отсутствовала на Капитолийском холме из-за приступа опоясывающего лишая. По возвращении она старалась не напрягаться и передвигалась по зданию сената в инвалидном кресле. В последнее время во время интервью, слушаний и голосований она порой не могла ухватить суть происходящего.

На одном из широко распространившихся видео люди вокруг нее на заседании одного из сенатских комитетов подсказывали ей: «Просто скажите „да“».

Как говорится в заявлении ее офиса, Файнстайн скончалась ночью у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Сенатор Файнстайн была стихией, оказавшей невероятное влияние на нашу страну и ее родной штат, она оставила после себя необычное, но и неоспоримое наследие», — отмечается в заявлении.

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Теперь губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому придется подыскивать ей замену. Ранее он уже обещал, что при необходимости назначит дослуживать сенаторский срок Файнстайн, который истекает в 2025 году, темнокожую женщину.

Ньюсом демократ и назначит скорее всего кого-то из рядов собственной партии, так что баланс сил в Сенате, где у Демократической партии большинство в один голос, не изменится.

Файнстайн ранее уже поговаривала об уходе из политики в конце будущего года, но на призывы закончить свою и без того долгую политическую карьеру раньше не откликалась.

Ее фигура стала одним из примеров того, как много на американском политическом олимпе стало людей преклонного возраста. Многих американцев эта ситуация тревожит.

В заявлении по случаю ее кончины президент США и коллега по Демократической партии Джо Байден (80 лет) назвал Дайэнн Файнстайн «настоящим новатором» и «дорогим другом».

«Она во многих отношениях была творцом истории, и ее наследие будет приносить пользу нашей стране на протяжении многих поколений, — подчеркнул Байден.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (81 год) на заседании палаты особо отметил «упорство в отстаивании интересов и прилежное служение» ушедшего сенатора.

В Сенате Дайэнн Файнстайн запомнили как центристку, открытую к сотрудничеству с республиканцами, что порой вызывало критику со стороны наиболее левых членов ее партии.

Файнстайн активно выступала за меры по контролю над оборотом оружия и была ярым сторонником запрета на автоматическое оружие, который в итоге был введен в законодательном порядке Биллом Клинтоном в 1994 году.

Особую неприязнь Дайэнн к оружию можно объяснить тем, что в 1978 году она стала мэром Сан-Франциско после того, как ее предшественник на этом посту Джордж Москоне и член городского совета Харви Милк были застрелены прямо в офисе.

Позже она признавалась, какое неизгладимое впечатление произвело на нее это трагическое событие, когда она ворвалась в офис мэра, обнаружила его со смертельной раной и еще пыталась нащупать пульс.

Файнстайн выросла в Сан-Франциско, закончила Стэнфордский университет, а в 1969 году была избрана в Наблюдательный совет округа Сан-Франциско. Ее общественно-политическая карьера пошла в гору, она стала первой женщиной-мэром Сан-Франциско, а в 1992 году — сенатором от Калифорнии.

Файнстайн стала первой женщиной, возглавившей влиятельный сенатский комитет по разведке, в котором она провела длившийся не один год пересмотр спорной практики допросов иностранных террористов сотрудниками ЦРУ после событий 11 сентября 2001 года.

«Действия ЦРУ — это пятно на наших ценностях и нашей истории», — заявила она тогда, добавив, что «история будет судить нас по нашей приверженности справедливому обществу, управляемому законом, готовности взглянуть в лицо уродливой правде и сказать: „больше никогда“.

Пересмотр этой практики в итоге привел к запрету на использование «усиленных методов допроса», таких как имитация утопления подозреваемых в терроризме.

Файнстайн также стала и первой женщиной в составе сенатского комитета по судебным вопросам.

«Быть женщиной в нашем обществе трудно даже сегодня, — призналась она в интервью CNN в 2017 году. — Когда я избиралась в сенаторы в 1992 году, нас, женщин, было всего двое, а сегодня — 24. И я знаю, что это число будет расти».