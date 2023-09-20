Огонь в Карабахе остановлен. Что будет дальше с непризнанной республикой и ее жителями?

Автор фото, Минобороны России Подпись к фото, Эвакуация жителей Карабаха из приграничных сел российскими миротворцами

Автор, Ольга Просвирова и Магеррам Зейналов

Должность, Би-би-си

56 минут назад

Новая Карабахская война продлилась чуть более суток: непризнанная республика согласилась сложить оружие и расформировать вооруженные подразделения. 21 сентября представители Азербайджана и карабахских армян встретятся, чтобы обсудить свое теперь уже совместное будущее. Главный вопрос, который им предстоит решить, — что будет дальше с жителями Нагорного Карабаха.

Неизбежность произошедшего

Азербайджан давно ждал этого дня и всячески приближал его.

Вторая Карабахская война 2020 года закончилась победой Азербайджана — страна вернула себе часть территорий в самом Нагорном Карабахе и прилегающие к нему районы.

Тогда, чтобы положить конец войне, главы Армении и Азербайджана при посредничестве России подписали совместное заявление, а в Карабах вошли российские миротворцы, которые должны были следить за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

Соблюдался этот режим плохо: сообщения о локальных перестрелках и инцидентах появлялись регулярно и особенно участились в последние месяцы.

Хотя Азербайджан добился победы в войне, она не была полной: мирный договор с Арменией так и не был подписан, потому что страны никак не могли договориться о судьбе более чем 100 тысяч жителей Карабаха, являющихся этническими армянами.

Азербайджан такие проволочки не устраивали. Почти год назад он перешел к активным действиям. Обстановка казалась Баку удачной: Россия занята войной против Украины, поэтому на армяно-азербайджанский конфликт у нее нет ни сил, ни времени.

С декабря прошлого года азербайджанцы заблокировали единственную дорогу, связывавшую Степанакерт (Ханкенди) — столицу непризнанной республики — с Арменией.

Армяне Карабаха называли ее «дорогой жизни»: по ней доставлялись продукты, медикаменты, люди выезжали на лечение и возвращались домой. Когда путь был отрезан, все поставки из Армении прекратились, а Карабах погрузился в гуманитарный кризис.

Азербайджан требовал полного контроля над перевозками и предлагал другие маршруты, армяне принципиально отказывались.

В последние недели многие семьи недоедали.

Автор фото, SARGSYAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Двор в Ханкенди (Степанакерте) после обстрела

То, что Азербайджан считал незаконными вооруженными формированиями, а армяне — армией обороны, вооружена остатками старой советской техники, с несколькими тысячами бойцов с легким стрелковым вооружением и скудным боезапасом.

В первые же часы операции азербайджанская армия взяла под контроль воздушное пространство, подавив системы противовоздушной обороны армян.

Азербайджан фактически предъявил ультиматум — расформирование органов власти, полное разоружение армии Карабаха и вывод войск Армении. Армения утверждает, что ее военных в Карабахе нет.

Быстрое согласие карабахского руководства на условия Баку означает не что иное, как капитуляцию, и говорит о неспособности местных армянских сил к сопротивлению.

Что будет с армянами Карабаха?

Автор фото, t.me/reartsakh Подпись к фото, Эвакуированные из Аскерана люди в аэропорту Степанакерта

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Завтра, 21 сентября, в азербайджанском городе Евлах представители Карабаха и Азербайджана сядут за стол переговоров. Но переговорами это можно назвать с натяжкой: у одной стороны — сила и полная свобода действий, у другой — никаких козырей.

В этих условиях Баку может просто диктовать свои условия и ставить ультиматумы.

Еще у жителей Нагорного Карабаха есть страх, что люди будут подвергаться массовым преследованиям и арестам.

Баку постоянно обещает, что у армян Карабаха будут те же права, что и у граждан Азербайджана. Эти заявления никак не успокаивают армян и звучат как издевка, особенно после появления сообщений о том, что азербайджанцев, написавших негативные посты о военных действиях в Карабахе, «пригласили на беседу» в Службу государственной безопасности.

Даже если на минуту закрыть глаза на эти эпизоды, дела с правами человека в Азербайджане и без того обстоят откровенно плохо. К этому добавляется и пропаганда ненависти к армянам — в том числе в школах.

«Официальный нарратив в Азербайджане остается армянофобным, — говорит социолог Бахруз Самедов. — Пока нет никаких механизмов для того, чтобы поменять этот нарратив. Для этого ничего не было сделано, и я не думаю, что конфликты можно предотвратить в данный момент. Даже Советскому Союзу в свое время не удалось это осуществить, хотя был официальный миф, что все рабочие — братья. Но история показывает, что даже такой официальный дискурс не влияет на память народа. Возможно, будут какие-то [государственные] программы, но для настоящего примирения я не вижу никаких перспектив».

Есть еще одна проблема — списки.

В непризнанной республике давно обсуждают некие списки с именами карабахских армян, которых Азербайджан подозревает в совершении преступлений.

Слухи о таких списках подтвердились в июле, когда азербайджанские пограничники задержали 68-летнего жителя Карабаха Вагифа Хачатряна, которого Красный Крест пытался вывезти на лечение в Армению.

Хачатрян понятия не имел, что Азербайджан объявил его в розыск за якобы совершенное в 1991 году преступление — нападение на азербайджанское село.

Несколько правозащитников из Азербайджана, услышав о задержании Хачатряна, сообщали о существовании непубличных списков «военных преступников» по версии Баку. Азербайджанский правозащитник Ахмед Аббасбейли рассказывал тогда «Кавказкому узлу» (признанному в России иноагентом), что уверен в существовании списков — он сам получал ответы на свои запросы о том, содержатся ли интересующие его имена в таком перечне.

Автор фото, Минобороны России Подпись к фото, Российские миротворцы наблюдают за дорогой в Карабахе

«В таких условиях у армян нет никакой возможности для защиты, — говорит бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, сейчас возглавляющий собственный «Фонд права и справедливости Татоян». — Азербайджанская система для этих людей абсолютно неэффективная. Я считаю, что [карабахских армян] захотят пропустить через фильтрацию. Ведь непонятно, как они иначе планируют выпустить людей из Нагорного Карабаха».

Татоян считает, что если не брать в расчет возможную политическую составляющую («Нагорный Карабах без армян»), то простые жители хотели бы иметь возможность эвакуироваться в Армению, где они получат поддержку и защиту.

«Думаю, что будут какие-то люди — около 10% от общего числа, — которые сразу согласятся там жить. Есть же пожилые, они рассуждают так: „Тут мой дом, я останусь, несмотря ни на что“. Но остальным будет лучше в Армении. Но я думаю, что Азербайджан не согласится на такой коридор».

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Что будет в «Евлахских принципах»?

Азербайджан уже намекал, что план интеграции карабахских армян все-таки существует, но никакие пункты этого плана не озвучивались.

«Все зависит от исходных позиций. Эти позиции сегодня поменялись, поэтому и план тоже будет корректироваться. Завтра будет первая встреча [сторон], будут какие-то «Евлахские принципы» (по аналогии с «Мадридскими принципами», которые были частью переговоров по Карабаху — Би-би-си). Там и узнаем», — говорит политический обозреватель Шахин Рзаев.

Эксперт полагает, что именно тех самых пожилых людей, которые откажутся покинуть родные дома, Азербайджан выдаст за «плоды интеграции». Остальным будет попросту некомфортно жить под руководством азербайджанского губернатора.

«Думаю, будет как в Сербской Краине: губернатор, назначенный из столицы. Идут слухи, что будет реформа конституции [Азербайджана], и муниципалитетам дадут больше прав. Не исключено, что эта карабахская экономическая зона будет считаться постконфликтным регионом и получит какие-то привилегии, например, освобождение от налогов, или автономию в культурном или даже административном плане. Это было бы хорошо. Но пока все туманно и непонятно. И думаю, что большинство не будет подвергать опасности свою судьбу и просто уедет», — говорит Шахин Рзаев.

А пока всем азербайджанским ведомствам поручили разработать предложения по реинтеграции армян.

Первые подробности этих предложений должны появиться уже завтра. Политолог Зардушт Ализаде отмечает, что Карабах может на встрече требовать, чтобы в Степанакерте открылись офисы международных правозащитных организаций — Human Rights Watch и Amnesty International.

Аналитик Арман Татоян видит проблему шире: «Должна быть ответственность международных игроков, обязательно должно быть международное посредничество. Армения не делает сейчас ничего в этом плане, поэтому без международного сообщества Карабах останется один на один с Азербайджаном и Турцией».

Добился ли Баку всего, чего хотел?

Если в вопросе Нагорного Карабаха Азербайджан вплотную приблизился к своей цели, есть еще одна цель, которой он пока не может добиться.

Это — так называемый Зангезурский коридор, который, по задумке президента Ильхама Алиева, должен связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — через Сюникскую область Армении.

Алиев любил высказываться, что Зангезурский коридор уже вот-вот «станет реальностью». В действительности Армения всегда выступала против идеи проложить транспортный коридор из западных районов Азербайджана в Нахичевань через свою территорию.

Создание транспортного пути было прописано в том самом совместном заявлении, остановившем Вторую Карабахскую войну. Правда, никаких деталей в документе не было указано.

Ильхама Алиева в желании построить коридор поддерживает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер даже ставил создание такого коридора в качестве условия для встречи с премьером Армении Николом Пашиняном. Только во вторник Турция на всякий случай напомнила, что «ждет, чтобы Армения открыла Зангезурский коридор».

Армянские чиновники давали понять, что в их картине мира трехстороннее соглашение не предусматривает никаких коридоров.

С позиции Еревана слово «коридор» фактически делает легитимными претензии Азербайджана на часть территории самой Армении, по которой этот «коридор» и должен был пройти.