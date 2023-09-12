Армения проводит совместные учения с США. Почему союзница России ищет новых гарантов безопасности

Автор фото, AFP Подпись к фото, Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале сентября в интервью сказал, что ориентация только на Россию была стратегической ошибкой

Автор, Юри Вендик

Должность, Русская служба Би-би-си

час назад

В Армении на этой неделе начались небольшие по масштабу, но довольно важные как политический жест учения. В то время как Россия, по словам ее руководства, воюет со всем альянсом НАТО в Украине, солдаты ее главной союзницы на Южном Кавказе тренируются вместе с военными из США.

Эти миротворческие, согласно легенде, учения под названием Eagle Partner, c участием всего 175 армянских и 85 американских военных, стали очередным мазком в общей картине, суть которой такова: Армения разочарована в России как гаранте ее безопасности и ищет новых союзников.

Учениям предшествовал обмен примечательными заявлениями. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале сентября в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что ориентация Армении только на Россию была стратегической ошибкой и что Россия может совсем уйти из региона.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова откликнулась, напомнив присказку про «плохого танцора». В том же выступлении она упомянула критику в адрес России со стороны спикера армянского парламента Алена Симоняна. Симонян после этого заявил, что не будет отвечать «какой-то секретарше».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Путинская Россия — слишком важная для Армении союзница, чтобы разрывать с ней связи. Но Пашинян пытается хотя бы подстраховаться в сфере безопасности

Одновременно Армения отозвала своего представителя в созданном Россией оборонном блоке ОДКБ. До того, еще в начале года, Ереван отказался проводить на своей территории плановые учения ОДКБ.

1 сентября правительство Армении передало на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда — того самого, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Москва запросила разъяснений, Никол Пашинян заверил, что этот шаг не направлен против России.

И еще один жест: на прошлой неделе жена Пашиняна Анна Акопян приезжала в Киев на саммит первых леди и джентльменов.

Автор фото, primeminister.am

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Во всем этом обмене словами и жестами, на взгляд внешнего наблюдателя, нет ничего принципиально нового. Армения в последние три года обнаружила, что Россия, ее главная союзница, кажется, не очень хочет и может обезопасить ее (и Нагорный Карабах) от нарастившего военные мускулы соседа и врага — Азербайджана.

«Главная проблема, которая намного важнее политических и дипломатических разногласий, в том, что армянское общество разочаровано в отношении России к блокаде Карабаха и теряет веру в то, что союзник готов что-либо предпринять, чтобы спасти карабахцев от голода. Неготовность Кремля проявить свое отношение к происходящему очень негативно отражается на отношении армян к России», — говорит армянский журналист и писатель Марк Григорян.

Блокада — это события последнего года, а до того, в 2020 году, Россия красноречиво хранила нейтралитет, когда Азербайджан в ходе 44-дневной войны возвращал себе районы вокруг Нагорного Карабаха и Шушу.

Официальные лица объясняли это тем, что на саму Армению Азербайджан не нападал, и, следовательно, Россия и другие союзники по ОДКБ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) вступаться за нее не должны. А Карабах — ну так сама Армения (на словах) его не признает, Карабах — часть международно признанной территории Азербайджана.

Политологи добавляли и другое объяснение: для Путина и других более или менее авторитарных руководителей стран ОДКБ азербайджанский лидер Ильхам Алиев — свой, «классово близкий», пусть его страна и не входит в этот блок. А демократический лидер Пашинян — наоборот, «не свой».

Автор фото, Anadolu Подпись к фото, В мае этого года Никол Пашинян (справа) и Ильхам Алиев (слева) провели очные переговоры при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля (в центре)

В феврале 2022 года Россия развязала большую войну против Украины, а к концу весны стало окончательно ясно, что она в ней увязла и ей не до других регионов. Кроме того, в нынешней ситуации новое значение для Москвы обрели отношения с Азербайджаном и братской для него Турцией.

Вскоре начались первые прямые мирные переговоры Армении и Азербайджана о мире — при посредничестве Евросоюза, а не России.

Помимо принятия посредничества Евросоюза, Никол Пашинян попытался поправить и отношения с турками — и в июне этого года поехал на инаугурацию переизбравшегося президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Другие члены его команды действовали на американском направлении: в США в этом году съездили министр иностранных дел, секретарь Совета безопасности и начальник генштаба Армении.

Блокада при непротивлении миротворцев

В декабре прошлого года началась блокада Нагорного Карабаха, о которой говорит Марк Григорян.

Вначале Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах, заблокировали постоянными пикетами группы азербайджанцев, уверявшие, что они — совершенно независимые от государства активисты-экологи.

Затем, в апреле, Азербайджан установил на дороге уже официальный контрольно-пропускной пункт. Объясняя эти действия, Баку заявлял, что армяне перевозят по этой дороге в Карабах — то есть, на международно признанную территорию Азербайджана — солдат и оружие. Армения и карабахцы эти обвинения отвергали.

При этом по соглашению, которое Пашинян и Алиев подписали при посредничестве Путина и которое положило конец 44-дневной войне осенью 2020 года, Лачинский коридор должны контролировать российские миротворцы. Но помешать азербайджанцам взять его под свой контроль они не смогли или не захотели.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Дорогу в Нагорный Карабах из Армении перекрыл Азербайджан. Главную дорогу из основной части Азербайджана блокируют уже карабахские армяне - они не хотят никаких связей с Азербайджаном

В результате армяне Карабаха уже несколько месяцев обвиняют азербайджанцев в том, что те не пропускают через Лачин гражданские грузы, и в итоге в Нагорном Карабахе остро не хватает продовольствия и вообще всего самого необходимого.

Последний обмен заявлениями и жестами проходил еще и на фоне очередного обострения ситуации в регионе. Армянская сторона уже много дней заявляет, что Азербайджан перебрасывает войска к Нагорному Карабаху и на азербайджанско-армянскую границу. Официальный Баку отнекивается, что это просто учения.

Армяне всерьез опасаются, что Азербайджан собирается катком своей военной машины переехать то, что осталось от Нагорного Карабаха — и никакие российские миротворцы ему мешать не станут. Кроме того, как боятся многие в Армении, Азербайджан может атаковать и ее саму — чтобы проложить транспортный коридор вдоль южной границы Армении (с Ираном) в свой эксклав, Нахичевань, и дальше в Турцию.

По соглашению Пашиняна-Алиева-Путина, стороны должны были восстановить сухопутное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью, разорванное еще по ходу войны в начале 1990-х. Но до реализации до сих пор дело не дошло, и официальный Баку регулярно и воинственно высказывает недовольство по этому поводу.

На прошедших выходных стороны пришли к соглашению, которое выглядит как шаг к деэскалации: они договорились открыть два гуманитарных коридора в Нагорный Карабах: один через Лачин, другой — со стороны основной территории Азербайджана. Но как будут работать эти коридоры в условиях, когда обе стороны решительно не доверяют друг другу, предсказать трудно.

Автор фото, Anadolu Подпись к фото, Российские солдаты по соглашению об окончании войны 2020 года встали на линии разграничения между армянской частью Карабаха и остальным Азербайджаном. Но их мандат истекает в 2025 году

Неясны и перспективы новой «многовекторной» политики Пашиняна.

«Представить себе консолидированные действия Запада и России по вопросу обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха чрезвычайно сложно ввиду очевидных противоречий между Западом и Россией, — рассуждает известный армянский политолог, глава аналитического центра Институт Кавказа Александр Искандарян. — Представить себе замещение российских миротворцев какими-то другими тоже практически невозможно. Можно представить политическое давление на Азербайджан, которое вряд ли будет работать, ибо только политического давления в данной ситуации просто-напросто не хватает».

Об этом говорят многие политические комментаторы: они не видят никаких признаков того, чтобы США или европейские державы были готовы стать гарантами безопасности Армении и армян в Азербайджане и, в частности, заменить российских миротворцев на периметре Нагорного Карабаха (их мандат истекает в конце 2025 года, в пятую годовщину окончания 44-дневной войны).