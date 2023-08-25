В дебатах, где не участвовал Трамп, неожиданно победил Вивек Рамасвами. Кто он, и как так вышло?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Единственной женщиной на дебатах республиканцев была Никки Хейли, в прошлом постоянный представитель США в ООН

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час назад

Победителем первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии неожиданно стал относительно малоизвестный кандидат, миллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами.

Возможно, достойную конкуренцию победителю мог бы составить экс-президент Дональд Трамп, надеющийся вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Однако Трамп в дебатах не участвовал по весьма уважительной причине.

Четверг Трамп провел в штате Джорджия, в тюрьме округа Фултон, где его оформили как заключенного номер P01135809, после чего немедленно выпустили под залог.

Автор фото, Reuters

Нежданная победа

Рамасвами, доминировавший на всем протяжении первого раунда дебатов, разительно отличается от своих оппонентов по целому ряду признаков.

Например, в отличие от экс-полпреда Вашинтона в ООН Никки Хейли, которая за свою долгую политическую карьеру не проиграла еще ни одних выборов, самовыдвиженец Рамасвами ни на одну выборную должность никогда даже не выдвигался.

Более того, по его собственному признанию, в последних четырех президентских выборах (с 2008 по 2020 гг.) он не участвовал даже в качестве избирателя.

Неудивительно, что в своих выступлениях Рамасвами позиционирует себя как аутсайдера от республиканцев, бросающего вызов политическому истеблишменту по многим вопросам.

В частности, он единственный из кандидатов-республиканцев выступает против членства Украины в НАТО и за территориальные уступки Москве; поддерживает идею контроля мексиканской границы силами регулярной армии, а также призывает ввести полный запрет на сотрудничество американских компаний с Китаем.

Кажется, пока что это играет ему на руку. Во всяком случае, по мнению многих наблюдателей, иногда в ходе дебатов создавалось впечатление, что он вообще чуть ли не единственный их участник.

Все нападки со стороны однопартийцев Рамасвами легко парировал, ставя под вопрос искренность их намерений. В частности, он предположил, что непримиримая позиция Хейли по поводу войны в Украине связана с ее желанием занять место в совете оборонных подрядчиков.

«На этой сцене я единственный человек, за которого никто не платит», — заявил он в ходе обсуждения проблемы климатического кризиса, вызвав бурю негодования со стороны своих оппонентов.

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Миллионер с двумя дипломами

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38-летний Вивек Рамасвами родился в штате Огайо в семье иммигрантов из южной Индии.

Родители воспитывали будущего видного республиканца в индуистской традиции, однако отдали сына в католическую школу.

Отучившись в Гарварде и получив диплом биолога, Рамасвами продолжил учебу, поступив на юридический факультет Йельского университета.

Параллельно с получением второго диплома он начал работать инвестором в хедж-фонде, где быстро сколотил себе состояние.

По его собственным словам, к моменту окончания Йеля он уже не особо нуждался в деньгах, поскольку за время учебы успел заработать несколько миллионов долларов.

В 2014 году Рамасвами основал и возглавил компанию Roivant Sciences, которая зарабатывала на покупке у крупных фармацевтических фирм патентов на не до конца разработанные или еще не прошедшие клинические испытания препараты.

С поста генерального директора он ушел в 2021 году.