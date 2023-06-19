Визит Блинкена в Китай: дискуссии признаны конструктивными, но разногласия никуда не делись

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Несмотря на протокольную разницу в статусе, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном

42 минуты назад

Выступая по окончании своего визита в Пекин, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все его дискуссии с официальными лицами в Китае были конструктивными.

Насколько это так – пока судить трудно.

Блинкен заявил, что приехал в Китай, чтобы укрепить связи - и прояснить, в чем стороны согласны друг с другом, а в чем есть разногласия. По его словам, этого удалось добиться.

Блинкен заявил о необходимости стабилизировать отношения между США и Китаем.

По его словам, в ходе визита состоялся "активный разговор" о глобальных проблемах, включая "агрессивную войну России против Украины".

Блинкен отметил, что соперничество с Китаем не должно переходить в конфликт - эту фразу он использовал и раньше.

От также заявил, что будет приветствовать инициативы Китая по урегулированию украинского конфликта при условии, что они будут основываться на закрепленных в уставе ООН принципах.

"Мы были бы готовы приветствовать китайскую инициативу, которая была бы справедливой и основывалась бы на принципах устава ООН", - сказал он.

Также Блинкен предложил продлить "на длительный срок" черноморскую зерновую инициативу.

Отвечая на вопрос об обязательствах Китая не поставлять России летальное оружие для войны с Украиной, Блинкен сказал, что об этих обязательствах Китай неоднократно заявлял в последние недели - не только Вашингтону, но и другим странам.

"Это важное обязательство, важная политика, и мы не увидели ничего, что противоречило бы этому", - сказал он.

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Однако глава американской дипломатии добавил, что США по-прежнему обеспокоены "частными компаниями в Китае, которые могут оказывать помощь, в некоторых случаях явно направленную на укрепление военного потенциала России в Украине".

В отношении Тайваня Блинкен подтвердил политику "одного Китая", которой США придерживаются долгие годы, которая означает, что существует только одно китайское правительство, но при этом две политические системы мирно уживаются между собой.

"Эта политика не изменилась", - сказал он.

"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - добавил он, пояснив, что США не хотят изменения статус-кво. По словам госсекретаря, он выразил Си озабоченность США по поводу "провокационных действий" Китая в Тайваньском проливе.

По его словам, потенциально напряженность вокруг Тайваня "может привести к экономическому кризису, который может затронуть весь мир".

Что касается экономических отношений, Блинкен заявил, что стремился разубедить Пекин в том, что США пытаются сдержать его экономическое развитие.

"Факты просто опровергают это утверждение", - сказал он, ссылаясь на рост торговли.

Китайский экономический успех также выгоден США, но некоторые конкретные технологии должны быть защищены для обеспечения нашей национальной безопасности, сказал он.

Сложный визит

В целом ожидания от визита госсекретаря в Китая были невысокими: отношения Вашингтона и Пекина в последние годы нельзя назвать хорошими или даже нейтральными.

Сам Блинкен сказал, что перед его визитом было ясно, что отношения между Китаем и США находятся в состоянии турбулентности, и обе стороны признали необходимость их стабилизации.

Однако с самого начала поездки американская делегация настаивала на том, что простой акт встречи с китайцами на высоком дипломатическом уровне стал значительным достижением после нескольких месяцев ледяных отношений.

Личнуб встречу Си Цзиньпина с Блинкеном можно рассматривать как намек на то, что его правительство пытается остановить падение отношений между Китаем и США, отмечает корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдонелл.

Согласно протоколу, китайский лидер обычно встречается только с главами других государств; однако недавняя напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, возможно, потребовала символического жеста, чтобы изменить траекторию отношений между странами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На встрече с Ван И в адрес США прозвучали обвинения в "раздувании китайской угрозы"

Ранее госсекретарь США встретился со старшим чиновником по иностранным делам Коммунистической партии Ван И, который обвинил Америку в нынешнем упадке двусторонних отношений, заявив, что администрация Байдена должна "прекратить раздувать китайскую угрозу".

Блинкен также встречался, а затем обедал с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в течение почти восьми часов - на час дольше, чем было запланировано. Обе стороны согласились, что Цинь в какой-то момент посетит США и что они будут работать над увеличением количества коммерческих авиарейсов между двумя странами.

На брифинге для прессы поздно вечером в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщил журналистам, что Вашингтон добился прогресса в достижении своей главной цели - возобновлении контактов на высшем уровне и подготовке почвы для будущих переговоров.