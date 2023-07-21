Зеленский внезапно уволил с поста посла Украины в Британии своего давнего соратника. Что произошло?

Автор фото, Getty Images

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час назад

В пятницу стало известно, что Владимир Зеленский уволил с поста посла Украины в Великобритании одного из своих давних соратников Вадима Пристайко.

Причины увольнения не называются, но, по мнению украинских источников, дело может быть в недавнем критическом комментарии Пристайко в адрес украинского президента.

После того, как министр обороны Великобритании Бен Уоллес на саммите НАТО в Вильнюсе упрекнул Украину в недостаточной благодарности союзникам за помощь, а Зеленский в ответ сказал, что украинцы готовы благодарить Уоллеса лично, едва проснувшись утром, Пристайко в интервью телеканалу Sky News назвал сарказм президента не совсем здоровым.

«Я не думаю, что этот сарказм является здоровым сарказмом. Мы не должны показывать русским, что между нами [союзниками] что-то есть. Они должны знать, что мы работаем вместе», - сказал посол Украины в Великобритании.

Путь Вадима Пристайко

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вадим Пристайко с супругой Инной на Даунинг-стрит - на мероприятии, посвященном годовщине российского нападения, вместе с британским премьером Риши Сунаком и его супругой Акшатой Мурти (24 февраля 2023 года)

Вадим Пристайко окончил Киевский политехнический институт по специальности «информационные технологии», но в 1994 году выбрал карьеру дипломата.

Был консулом в Сиднее, работал в Управлении внешней политики Администрации президента Украины, был временным поверенным в делах в Канаде и заместителем главы украинской дипмиссии в США.

В 2012 году 42-летний дипломат был впервые назначен на пост посла – в Канаде.

При президенте Петре Порошенко работал заместителем министра иностранных дел и главой миссии Украины при НАТО и сохранил должность после прихода к власти Владимира Зеленского.

Весной 2019 года он неожиданно для многих стал одним из ключевых внешнеполитических советников Зеленского и уже в августе 2019 года был назначен министром иностранных дел.

Именно при Пристайко украинский МИД избавился от кадрового надзора со стороны администрации президента, что было характерно при Порошенко. В период его правления ряд назначений в министерстве, включая даже советников посольств и глав департаментов, координировал советник Порошенко по внешней политике Константин Елисеев.

Эта практика снова вернулась, когда МИД возглавил Дмитрий Кулеба. При нем часть внешнеполитических функций взял на себя офис президента во главе с Андреем Ермаком.

Сам Пристайко проработал главой МИД совсем недолго – с августа 2019 года по март 2020 года, и после множества кадровых перестановок вошел в состав правительства Дениса Шмыгаля, где несколько месяцев занимал пост вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции.

20 июля 2020 года он был назначен послом в Великобритании.

Британским премьером тогда был Борис Джонсон, большой сторонник укрепления отношений с Украиной, и новому послу уделялось большое внимание на Даунинг-стрит.

В октябре 2020 года во время визита президента Зеленского в Лондон Украина подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией.

Тогда же Британия предоставила Киеву кредит на развитие ВСУ, а в феврале 2022-го началась полномасштабная война России и Украины.

За это время Великобритания стала второй страной после США по объему помощи Украине.