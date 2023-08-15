«От тех, кто был ближе всего, ничего не осталось». Что известно о взрыве на заправке в Махачкале спустя сутки

Автор фото, Reuters

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28 минут назад

Вечером в понедельник на автозаправке, расположенной на выезде из Махачкалы, прогремел мощный взрыв. Ему предшествовал пожар в соседнем автосервисе, который перекинулся и на АЗС. Когда местные жители собрались у горящего автосервиса, чтобы посмотреть на пожар, их накрыло взрывной волной. Погибли 35 человек.

«Это наш дагестанский обычай — если что случилось, надо собраться, скучковаться, все снимать. Быть в центре того, что происходит в мире», — жалуется в разговоре с Би-би-си сотрудник республиканской клинической больницы Махачкалы, куда поступали пострадавшие при пожаре и взрыве. Он попросил об анонимности по соображениям безопасности.

Возгорание началось в помещении автосервиса на перекрестке Федерального шоссе и улицы Кулинской в селе Новокули, на выезде из Махачкалы. Вскоре огонь перекинулся на расположенную напротив автозаправочную станцию Nafta24 и последовал мощный взрыв.

После того, как в автосервисе начался пожар, вокруг него начали собираться люди, пришедшие посмотреть, что происходит. После взрыва тех, кто находился в радиусе 50 метров от здания, накрыло горящим топливом, писали телеграм-каналы.

«От тех, кто был ближе всего, ничего не осталось», — рассказывает сотрудник республиканской больницы. Основная часть пострадавших, по его словам, — это именно люди, пришедшие посмотреть на пожар.

В больницу, где работает собеседник Би-би-си, привезли часть пострадавших после взрыва. Оказались переполнены три отделения — ожоговое, нейрохирургическое и травматологическое. Сейчас в больнице спокойно, некоторых пациентов отпустили на амбулаторное лечение, остальным пострадавшим оказывают помощь, рассказал собеседник Би-би-си.

По его словам большинство пострадавших поступили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ожогами — от взрывной волны и разлетающихся осколков у многих зафиксированы порезы головы, шеи и грудной клетки.

В республиканскую клиническую больницу, по его словам, поступило около 30 пострадавших, остальных отправили в другие медучреждения.

Автор фото, Musa Salgereyev/TASS

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Всего, по последним данным МЧС, в результате взрыва погибли 35 человек, еще 80 пострадали. Более 60 пострадавших остаются в больнице, причем состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, сообщили днем во вторник в российском Минздраве.

В местных телеграм-каналах публикуют поименные списки пострадавших, поступивших в разные местные медицинские учреждения. Из них следует, что среди пострадавших в результате взрыва есть в том числе один трехлетний ребенок. Еще трое детей — среди погибших. В соцсетях люди публикуют фотографии своих близких, пропавших после вчерашнего взрыва, и пытаются найти какую-то информацию о них.

Вечером во вторник стало известно, что 17 пострадавших доставят спецбортом МЧС в медицинские учреждения Москвы.

Официально причина взрыва еще не называлась. Но, как заявил РИА «Новости» глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев, на складе через дорогу от взорвавшейся АЗС хранилась аммиачная селитра, которая и взорвалась после возгорания.

«Там было более 90-100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте», — сказал он.