Нигер: США объявили о частичной эвакуации посольства
После военного переворота в Нигере на прошлой неделе США начали частичную эвакуацию своего посольства.
Сотни иностранных граждан уже покинули страну. В воскресенье на французское посольство напали демонстранты.
В среду эвакуационные рейсы, организованные французским правительством, доставили в Париж 262 человека. В Риме также приземлился рейс, организованный Италией, на борту которого находились 87 человек.
Лидер переворота генерал Абдурахаман Тчиани предостерег от «любого вмешательства во внутренние дела» страны.
По сообщению Госдепартамента США, в среду его глава США Энтони Блинкен беседовал с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом. В сообщении также отмечается, что США привержены восстановлению демократически избранного правительства Нигера.
Пресс-секретарь Мэтью Миллер заявил, что, несмотря на частичную эвакуацию, посольство страны в столице Ниамее продолжает работу.
«Мы по-прежнему привержены народу Нигера и нашим отношениям с ним, и мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самом высоком уровне», — сказал он.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
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Соединенные Штаты — один из главных доноров, оказывающих Нигеру гуманитарную помощь и поддержку в сфере безопасности. Ранее Вашингтон предупреждал, что в результате переворота всякое сотрудничество с Нигером может быть прекращено.
Франция и ЕС уже приостановили финансовую помощь стране.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), торговый блок, объединяющий 15 стран Западной Африки, ввело санкции против страны, включающие прекращение всех коммерческих операций с Нигером и замораживание активов страны в региональном центральном банке.
Энергетическая компания Нигера также заявила, что соседняя Нигерия прекратила поставки электроэнергии, что привело к повсеместным отключениям. Сама Нигерия эти сведения не подтвердила.
Выступая в среду по телевидению, генерал Тчиани заявил, что новый режим отвергает «эти санкции в целом и отказывается поддаваться любому давлению, откуда бы оно ни исходило».
Он назвал санкции «циничными и беззаконными» и заявил, что их главная цель – «унизить» силы безопасности Нигера и сделать страну неуправляемой.
В среду военачальники стран ЭКОВАС встретились в Нигерии, чтобы обсудить возможность военного вмешательства, хотя и заявили, что военная операция – это крайняя мера.
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Генерал Тчиани, бывший начальник президентской охраны президента Базума, захватил власть 26 июля, заявив, что хочет предотвратить «постепенную и неизбежную гибель» Нигера.
Переворот вызвал масштабные демонстрации против бывшей метрополии Франции, остающейся основным партнером Нигера, и в поддержку России, чье влияние в Западной и Центральной Африке в последние годы возросло.
В воскресенье сотни демонстрантов собрались у здания французского посольства в Ниамее, некоторые скандировали «Да здравствует Россия», «Да здравствует Путин» и «Долой Францию».
Они также подожгли стены посольского комплекса.
При этом в своем выступлении генерал Тчиани заявил, что французские граждане в Нигере никогда не подвергались «ни малейшей угрозе».
Нигер, где находятся военные базы Франции и США, — один из ключевых союзником Запада в борьбе с джихадистским экстремизмом в Сахеле.
После того как в 2021 году военное руководство соседнего Мали приняло решение о сотрудничестве с российской ЧВК «Вагнер», Франция перенесла центр своих региональных контртеррористических операций в Нигер.
Нигер — крупный производитель урана. Страна лежит на основном маршруте миграции в Северную Африку и Средиземноморье.