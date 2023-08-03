Нигер: США объявили о частичной эвакуации посольства

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Итальянский самолет с эвакуированными из Нигера, в том числе американскими гражданами, приземлился в Риме в среду

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19 минут назад

После военного переворота в Нигере на прошлой неделе США начали частичную эвакуацию своего посольства.

Сотни иностранных граждан уже покинули страну. В воскресенье на французское посольство напали демонстранты.

В среду эвакуационные рейсы, организованные французским правительством, доставили в Париж 262 человека. В Риме также приземлился рейс, организованный Италией, на борту которого находились 87 человек.

Лидер переворота генерал Абдурахаман Тчиани предостерег от «любого вмешательства во внутренние дела» страны.

По сообщению Госдепартамента США, в среду его глава США Энтони Блинкен беседовал с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом. В сообщении также отмечается, что США привержены восстановлению демократически избранного правительства Нигера.

Пресс-секретарь Мэтью Миллер заявил, что, несмотря на частичную эвакуацию, посольство страны в столице Ниамее продолжает работу.

«Мы по-прежнему привержены народу Нигера и нашим отношениям с ним, и мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самом высоком уровне», — сказал он.

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Соединенные Штаты — один из главных доноров, оказывающих Нигеру гуманитарную помощь и поддержку в сфере безопасности. Ранее Вашингтон предупреждал, что в результате переворота всякое сотрудничество с Нигером может быть прекращено.

Франция и ЕС уже приостановили финансовую помощь стране.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), торговый блок, объединяющий 15 стран Западной Африки, ввело санкции против страны, включающие прекращение всех коммерческих операций с Нигером и замораживание активов страны в региональном центральном банке.

Энергетическая компания Нигера также заявила, что соседняя Нигерия прекратила поставки электроэнергии, что привело к повсеместным отключениям. Сама Нигерия эти сведения не подтвердила.

Выступая в среду по телевидению, генерал Тчиани заявил, что новый режим отвергает «эти санкции в целом и отказывается поддаваться любому давлению, откуда бы оно ни исходило».

Он назвал санкции «циничными и беззаконными» и заявил, что их главная цель – «унизить» силы безопасности Нигера и сделать страну неуправляемой.

В среду военачальники стран ЭКОВАС встретились в Нигерии, чтобы обсудить возможность военного вмешательства, хотя и заявили, что военная операция – это крайняя мера.

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Генерал Тчиани, бывший начальник президентской охраны президента Базума, захватил власть 26 июля, заявив, что хочет предотвратить «постепенную и неизбежную гибель» Нигера.

Переворот вызвал масштабные демонстрации против бывшей метрополии Франции, остающейся основным партнером Нигера, и в поддержку России, чье влияние в Западной и Центральной Африке в последние годы возросло.

В воскресенье сотни демонстрантов собрались у здания французского посольства в Ниамее, некоторые скандировали «Да здравствует Россия», «Да здравствует Путин» и «Долой Францию».

Они также подожгли стены посольского комплекса.

При этом в своем выступлении генерал Тчиани заявил, что французские граждане в Нигере никогда не подвергались «ни малейшей угрозе».

Нигер, где находятся военные базы Франции и США, — один из ключевых союзником Запада в борьбе с джихадистским экстремизмом в Сахеле.

После того как в 2021 году военное руководство соседнего Мали приняло решение о сотрудничестве с российской ЧВК «Вагнер», Франция перенесла центр своих региональных контртеррористических операций в Нигер.