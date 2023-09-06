Противоположности сходятся? Как бы не так, говорят ученые
- Автор, Николай Воронин
- Должность, Научный корреспондент
Вопреки поговорке, противоположности отнюдь не притягиваются, выяснили ученые из Университета Колорадо. Или, если сформулировать точнее, притягиваются отнюдь не противоположности.
Масштабное исследование, результаты которого публикует журнал Nature, убедительно демонстрирует, что в большинстве семейных пар у обоих партнеров не просто есть общие черты (например, схожие политические взгляды или одинаковый уровень образования), таких черт – подавляющее большинство.
Отдельно авторы отмечают корреляцию (то есть сходство в изменениях со временем) по частоте и количеству распития алкоголя.
Под «партнерами», уточняют авторы исследования, имеются в виду семейные пары (в том числе незарегистрированные), а также пары, совместно воспитывающие детей.
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При этом гомосексуальные союзы из общей статистики исключались. Как поясняют авторы статьи, в однополых парах отношения нередко строятся иначе, чем в гетеросексуальных, поэтому такие семьи заслуживают отдельного изучения.
Результаты исследования, обобщившие данные о почти 100 тысячах пар, показали, что у семейных партнеров сходится не менее 82% совершенно любых признаков.
Что это значит?
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Проанализированных черт, по которым могли сходиться или расходиться партнеры, было полторы сотни, причем самого широкого спектра – от политических взглядов и уровня религиозности до употребления наркотиков и возраста, в котором они впервые вступали в половую связь.
В частности, исследователи смотрели на то, кто в паре интроверт, а кто – экстраверт, и действительно ли экстраверты чаще сходятся с интровертами (как было бы логично предположить из поговорки про сходящиеся противоположности).
Курят супруги или не курят, насколько различается их IQ, страдают ли они от диабета, склонны ли к депрессии, употребляют ли наркотики (и если да, то какие именно) – это лишь малая часть длинного списка характеристик, по которым оценивали семейные пары.
Тем не менее, какую пару ни возьми в качестве примера, у супругов оказывалось куда меньше различий друг с другом, чем общих, объединяющих их черт.
Если быть точным, от 82% до 89% всех изученных характеристик партнеров были схожими и лишь 3% существенно отличались.
Политические и религиозные взгляды супругов, их уровень образования и примерный уровень IQ совпадал в подавляющем большинстве семей.
Заядлые курильщики, злоупотребляющие алкоголем и принципиальные трезвенники также, как правило, вступали в партнерские отношения с людьми, разделявшими их привычки.
А вот рост, вес, проблемы со здоровьем и психологические черты личности в парах чаще различались. Например, экстраверты вступали в партнерские отношения с другими экстравертами ничуть не чаще интровертов.
«Кажется, птицы действительно собираются по окрасу», – пошутила по этому поводу одна из авторов исследования Таня Хорвиц из Университета Колорадо.
Английская пословица «Birds of feather flock together» (птицы собираются по окрасу) – это фразеологизм, перевод которого всегда сильно зависит от контекста.
В случае с семейными парами корректным переводом на русский будет что-то вроде «два сапога пара» или «одного поля ягоды».