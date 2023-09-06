Противоположности сходятся? Как бы не так, говорят ученые

Подпись к фото, Поговорка о взаимном притяжении абсолютно разных людей – часто прямо противоположных друг другу – существует во многих языках

Автор, Николай Воронин

Должность, Научный корреспондент

40 минут назад

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Вопреки поговорке, противоположности отнюдь не притягиваются, выяснили ученые из Университета Колорадо. Или, если сформулировать точнее, притягиваются отнюдь не противоположности.

Масштабное исследование, результаты которого публикует журнал Nature, убедительно демонстрирует, что в большинстве семейных пар у обоих партнеров не просто есть общие черты (например, схожие политические взгляды или одинаковый уровень образования), таких черт – подавляющее большинство.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Расовая принадлежность – еще одна характеристика из длинного списка черт, по которым оценивали супругов

Отдельно авторы отмечают корреляцию (то есть сходство в изменениях со временем) по частоте и количеству распития алкоголя.

Под «партнерами», уточняют авторы исследования, имеются в виду семейные пары (в том числе незарегистрированные), а также пары, совместно воспитывающие детей.

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При этом гомосексуальные союзы из общей статистики исключались. Как поясняют авторы статьи, в однополых парах отношения нередко строятся иначе, чем в гетеросексуальных, поэтому такие семьи заслуживают отдельного изучения.

Результаты исследования, обобщившие данные о почти 100 тысячах пар, показали, что у семейных партнеров сходится не менее 82% совершенно любых признаков.

Что это значит?

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Проанализированных черт, по которым могли сходиться или расходиться партнеры, было полторы сотни, причем самого широкого спектра – от политических взглядов и уровня религиозности до употребления наркотиков и возраста, в котором они впервые вступали в половую связь.

В частности, исследователи смотрели на то, кто в паре интроверт, а кто – экстраверт, и действительно ли экстраверты чаще сходятся с интровертами (как было бы логично предположить из поговорки про сходящиеся противоположности).

Курят супруги или не курят, насколько различается их IQ, страдают ли они от диабета, склонны ли к депрессии, употребляют ли наркотики (и если да, то какие именно) – это лишь малая часть длинного списка характеристик, по которым оценивали семейные пары.

Тем не менее, какую пару ни возьми в качестве примера, у супругов оказывалось куда меньше различий друг с другом, чем общих, объединяющих их черт.

Если быть точным, от 82% до 89% всех изученных характеристик партнеров были схожими и лишь 3% существенно отличались.

Политические и религиозные взгляды супругов, их уровень образования и примерный уровень IQ совпадал в подавляющем большинстве семей.

Заядлые курильщики, злоупотребляющие алкоголем и принципиальные трезвенники также, как правило, вступали в партнерские отношения с людьми, разделявшими их привычки.

А вот рост, вес, проблемы со здоровьем и психологические черты личности в парах чаще различались. Например, экстраверты вступали в партнерские отношения с другими экстравертами ничуть не чаще интровертов.

Автор фото, Getty Images

«Кажется, птицы действительно собираются по окрасу», – пошутила по этому поводу одна из авторов исследования Таня Хорвиц из Университета Колорадо.

Английская пословица «Birds of feather flock together» (птицы собираются по окрасу) – это фразеологизм, перевод которого всегда сильно зависит от контекста.