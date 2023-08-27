Столкновение самолетов в Украине: что известно о погибших пилотах

Автор фото, JUICE Подпись к фото, Пилот «Джус» погиб 25 августа

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

В небе над Житомирской областью 25 августа столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Трое пилотов погибли.

Как сообщает телеграм-канал ВСУ, погибшие пилоты — это майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков.

Автор фото, Офис Генпрокурора Украины

Авиакатастрофа произошла во время выполнения боевого задания. Продолжается расследование.

Автор фото, ГБР

Эксперты будут изучать техническое состояние самолетов, соблюдение правил подготовки к полетам и проведут диагностику «черных ящиков».

По факту столкновения заведено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним» (ст. 416 УК Украины).

Погиб «Джус»

Среди погибших — известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным «Джус» Андрей Пильщиков. Он летал на МиГ-29.

«Джус» участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий. По состоянию на 7 мая 2022 года он налетал 500 часов в боевых вылетах.

Автор фото, ИНСТАГРАМ JUICE_FIGHTER Подпись к фото, Летчик «Джус» Андрей Пильщиков погиб с другими двумя пилотами

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Друзья в фейсбуке пишут соболезнования и вспоминают пилота.

«Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах... Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо», — написал Павел Поцелуев, советник партии «Демократична сокира», знакомый пилота.

«Джус» активно лоббировал передачу Украине самолетов F-16. В интервью Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News он призывал западных партнеров предоставить ВСУ самолеты.

Диапазон западного оружия, которое можно устанавливать на F-16, позволит перехватывать крылатые ракеты «на больших расстояниях прямо у наших границ вместо того, чтобы пытаться поймать их где-то в центральных районах Украины», говорил он в интервью Би-би-си.

«И вот, когда уже принято решение о поставках этих истребителей, Андрей полетел в свой последний полет… День Авиации Украины сегодня с горьким привкусом», — написал его друг Виталий Трубников.

«Ты лучший из лучших пилотов в истории украинской авиации. Твоя страсть, настойчивость и преданность делу сделали нашу мечту о F-16 возможной. Тебе совсем немножко не хватило времени, чтобы, как ты говорил, „наконец освоить новый тип“», — пишет его подруга Татьяна Шевчук.

Автор фото, БРИГАДА ТАКТИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ

С начала российского вторжения Военно-воздушные силы Украины понесли серьезные потери — хотя конкретные цифры никогда не называли. Несколько недель назад россияне обстреляли Прикарпатье. Тогда появились сведения, что целью обстрела были молодые украинские пилоты, которые проходят там обучение.

Украина недавно достигла договоренностей с западными партнерами о получении американских истребителей F-16. Киев долго просил предоставить ему эту технику и говорил, что именно она изменит ход войны.

ВСУ нуждаются и в самолетах, и в пилотах, которые бы умели ими управлять. Обучение украинских пилотов на F-16 уже началось. Но это долгий и непростой процесс.

Одним из пилотов F-16 должен был быть «Джус».

Другие погибшие

Пресс-служба 40-й бригады тактической авиации сообщила имена всех погибших и кратко рассказала о них.

Автор фото, БРИГАДА ТАКТИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ Подпись к фото, Майор Вячеслав Минка

«Майор Вячеслав Минка. Жил на Киевщине. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу».

Автор фото, БРИГАДА ТАКТИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ Подпись к фото, Майор Сергей Проказин

«Майор Сергей Проказин. Проживал на Полтавщине. 24 года жизни посвятил авиации: от летчика — до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях».