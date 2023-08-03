Группировка «Исламское государство» сообщила о смерти своего лидера

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Турецкие власти утверждали, что лидер ИГ был убит в этом доме

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30 минут назад

Джихадистская группировка «Исламское государство» (признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России) сообщила о смерти своего лидера Абу Аль-Хусейна Аль-Хусейни Аль-Курайши. Он руководил ИГ с ноября 2022 года.

В телеграм-канале, связанном с джихадистами, была опубликована аудиозапись, в которой говорится, что новым лидером группировки назначен Абу Хафс Аль-Хашими Аль-Курайши.

Когда была сделана запись – неизвестно. На ней представитель ИГ утверждает, что Курайши был убит в ходе столкновений с представителями другой группировки на северо-западе Сирии.

Предыдущий лидер ИГ Абу аль-Хасан аль-Курайши был убит в Сирии осенью 2022 года, на посту лидера группировки он провел несколько месяцев, сменив убитого в феврале того же года американским спецназом Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши.

В апреле этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая разведка выследила и убила лидера «Исламского государства» на территории Сирии, однако независимого подтверждения этой информации не было. Сам Эрдоган также не предоставил никаких деталей.

Позднее турецкое информагентство Anadolu опубликовало фотографии и видеозаписи, на которых, как утверждалось, был запечатлен дом, в котором убили Курайши.

Сирийские источники, на которые ссылалось агентство Reuters, сообщили, что операция была проведена около города Джандарис на севере Сирии недалеко от границы с Турцией.