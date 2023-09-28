Триллер с погоней: Би-би-си помогла спасти жизни шести нелегалов, задыхавшихся в фуре с бананами

Подпись к фото, Одна из пассажирок рефрижератора прислала Би-би-си короткое видео, на котором видно, что нелегалы сидят на полу в окружении коробок с фруктами

20 минут назад

Полиция Франции спасла шестерых нелегальных мигрантов из запертого рефрижератора после того, как они смогли связаться с журналистом Вьетнамской службы Би-би-си Кхюэ Лю в Лондоне.

Водитель фуры арестован по подозрению в участии в преступной группировке, занимающейся контрабандой людьми.

В фургоне были обнаружены шесть женщин - четыре вьетнамки, одна из них несовершеннолетняя, и две гражданки Ирака.

Все они находились в состоянии шока и испытывали трудности с дыханием.

Тревожный звонок. Рассказ журналиста Би-би-си Кхюэ Лю:

В среду, примерно в полдень, мне на телефон пришло сообщение: «несколько человек пересекли границу Франции и Англии и находятся в рефрижераторе».

Не успел я дочитать его, как раздался звонок.

«Вы находитесь в Европе? Пожалуйста, помогите, это очень срочно», - в панике говорил голос в трубке.

Мне стало не по себе. Трагическая история 39 вьетнамских мигрантов, найденных задохнувшимися в грузовике в 2019 году в Эссексе, все еще свежа в моей памяти.

Я не знал, кто мне звонил, но предположил, что этот человек знает меня по моим репортажам о той истории в Эссексе. Тогда ко мне обращались многие вьетнамцы.

Я задал ему несколько вопросов и понял, что с ним связались люди, находившиеся в рефрижераторе, но нужной информации мне от него не добиться.

Что удалось выяснить?

Автор фото, FAMILY OF PHAM TRA MY Подпись к фото, Фам Тхи Ча Ми - одна из погибших в рефрижераторе в 2019 году. Ее брат рассказал, что она заплатила контрабандистам 30 тыс. фунтов (38 тыс. долларов). Перед смертью она отправила сообщение родителям: "Я умираю, мне нечем дышать"

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По словам Кхюэ Лю, звонивший сообщил только, что в рефрижераторе находятся примерно шесть человек, что фура все еще находится на территории Франции, что она направлялась к границе с Великобританией, но изменила маршрут.

Ни номера рефрижератора, ни его местонахождения, ни нового направления движения звонивший не знал.

Он сообщил журналисту, что внутри рефрижератора начал работать кондиционер, стало очень холодно, и люди паникуют.

На том этапе звонивший полагал, что все находившиеся в фуре – женщины.

«Здесь очень холодно, написала мне текстовое сообщение молодая женщина, находившаяся внутри. Звонить она почему-то не могла. Возможно, это было связано с типом сим-карты, которую она использовала», - говорит журналист.

Она также сообщила, что рефрижератор перевозит бананы и что он заперт снаружи железной скобой.

Кроме того, девушка прислала два коротких видео. На одном из них видно, что темный кузов до потолка набит коробками с фруктами, а люди сидят вплотную друг к другу на крошечном свободном пространстве на полу.

«Я не могу дышать», - говорит на видео молодой голос на безупречном английском. Также слышно, как кто-то из пассажиров кашляет.

По информации девушки, которую она передавала журналисту через смс-сообщения, к тому моменту мигранты находились внутри рефрижератора уже более 10 часов и были очень обеспокоены тем, что, судя по навигаторам в их телефонах, водитель изменил маршрут. С того момента они не знали, куда едут.

Кхюэ Лю немедленно связался с коллегами по Би-би-си во Франции и проинформировал корреспондента французского издания Le Monde в Лондоне, который в свою очередь сообщил о происходящем своей редакции в Париже.

Погоня за фурой

По координатам GPS, предоставленным девушкой из рефрижератора, журналисты засекли транспортное средство на трассе Е15 к северу от Лиона и попытались связаться с ближайшим отделением полиции.

Фура продолжала движение, и было крайне важно следить за ее координатами, но в какой-то момент GPS на телефоне девушки отключился, хотя она по-прежнему могла присылать текстовые сообщения, говорит Кхюэ Лю.

Она написала, что кондиционер отключился, и они задыхаются. Лю попросил их не разговаривать между собой, чтобы не расходовать кислород, и по возможности сохранять спокойствие, но, по его словам, он понимал, что времени у них не так много.

Полиция все еще не могла зафиксировать рефрижератор на трассе. Засечь его помогла одна деталь, упомянутая девушкой в одном из ее смс-сообщений.

Она сказала, что трое ее друзей в последний момент решили не садиться в фуру. Их удалось разыскать, и оказалось, что один из них сделал фотографию, на которой были хорошо видны ирландские номера рефрижератора.

По ним полиция установила водителя и задержала фуру. Это произошло в департаменте Рона на юго-востоке Франции, далеко от границы с Британией, куда изначально должна была направиться фура.

По словам вьетнамцев, они согласились сесть внутрь только потому, что их обещали доставить в Британию.

Многое в этой истории пока неясно:

Почему на фуре были ирландские номера, хотя, как выяснили французские прокуроры, она зарегистрирована в Литве.

От кого поступило самое первое текстовое сообщение на телефон журналиста Вьетнамской службы Би-би-си, в котором говорилось, что люди якобы уже пересекли границу с Великобританией

Почему водитель так резко изменил маршрут и куда он направлялся.

Как отключалась и включалась холодильная установка – автоматически или это делал водитель, зная, что у него в кузове люди.

Ответы на все эти вопросы вскоре сможет дать полиция Франции, которая ведет расследование.

Самое главное, говорит Кхюэ Лю, что не повторилась история 2019 года и все пассажиры этого опасного рейса остались живы.