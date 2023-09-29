ООН: почти 90 тысяч жителей Нагорного Карабаха бежали в Армению, треть из них — дети

Автор фото, EPA Подпись к фото, До перехода Нагорного Карабаха под контроль армии Азербайджана в самопровозглашенной республике проживало около 120 тысяч человек

5 минут назад

Более 88 тысяч жителей Нагорного Карабаха прибыли в Армению, спасаясь от азербайджанской армии, установившей контроль над самопровозглашенным регионом, сообщила в пятницу представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Кавита Белани.

Люди продолжают прибывать, подчеркнула Белани, так что общее число вынужденных переселенцев может уже в ближайшие дни вырасти до 120 тысяч, что приблизительно соответствует всему населению армянского анклава.

По словам представителя УВКБ, в регистрационных центрах Армении, где занимаются приемом беженцев, собрались огромные толпы усталых и напуганных людей, которые девять месяцев фактически прожили в условиях блокады.

«Мы готовы принять до 120 тысяч человек, — заверила Кавита Белани, отвечая на вопрос о количестве беженцев, — но сейчас, на данном этапе, очень сложно предсказать, сколько их будет всего».

Она также уточнила, что первоначально в Ереване рассчитывали на прием 70–90 тысяч беженцев, однако эти цифры необходимо обновить.

Почти треть общего числа беженцев из Нагорного Карабаха составляют дети, сообщила журналистам региональный директор ЮНИСЕФ Регина де Доминицис.

«Больше всего мы обеспокоены тем, что многие [из этих детей] были разлучены со своими семьями», — добавила она.

По словам представителя Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хишама Диаба, многие переселенцы — как взрослые, так и дети — совершенно истощены, и им в срочном порядке необходима поддержка психологов.

«Нередко прибывают семьи, где дети ослабли настолько, что они просто теряют сознание прямо на руках у родителей», — рассказал он.

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По словам одного из руководителей Международного комитета Красного Креста Карлоса Мораццани, в четверг из Карабаха было вывезено около 200 тел.

Большинство из этих людей погибли в результате произошедшего накануне взрыва на топливном складе, уточнил он, однако есть среди них и жертвы недавних боевых действий.

Он также сообщил, что в дальнейшем Красный Крест сосредоточится на оказании помощи тем, кто все еще остается в Карабахе. Им будут направлены индивидуальные наборы, в которые входят основные продукты питания и предметы личной гигиены.