«Мою маму убили, меня похитили». Украинские дети свидетельствуют против России в Гааге

Автор фото, orphans-feeding-foundation.org Подпись к фото, В Гааге Илья рассказал, что ему пришлось пережить за время войны

Автор, Диана Курышко

Должность, Украинская служба Би-би-си, Гаага

час назад

«Прилетело в соседний дом. Маму ранило в голову. Меня – в ногу. Она умерла на следующий день. Соседка похоронила ее у нас во дворе. А за мной пришли россияне».

Когда Илье было девять лет, на его глазах в окруженном российскими войсками Мариуполе весной 2022 года погибла его мама. Мальчика доставили в больницу Донецка.

Сейчас Илье одиннадцать. Он сидит напротив министра иностранных дел Нидерландов в Гааге и рассказывает свою историю – что он пережил в Мариуполе, как лечился, а ему не разрешали общаться с бабушкой и обещали найти ему новую семью в России.

Автор фото, офіс омбудсмана України Подпись к фото, Украинские дети приехали в Нидерланды рассказать о том, как их похищали

По данным украинских властей, с начала полномасштабного вторжения россияне похитили и депортировали из Украины десятки тысяч детей.

Установить их точное число невозможно, поскольку часть страны до сих пор оккупирована. По данным украинского портала «Дети Войны», удалось установить имена и обстоятельства похищения порядка 20 тысяч детей. Это те, кого депортировали в Россию.

Владимир Путин называет историю с похищением детей «раздутой». «Мы объясняем, что похищения не было, были попытки и конкретные действия по спасению детей из зоны боевых действий», — сказал он в июле.

Власти Украины считают, что из 20 тысяч вывезенных детей вернуть удалось только 400.

Илья – один из них.

В Гааге началась информационная кампания BringKidsBackUA, призванная привлечь внимание к похищению детей. Шестеро детей из Мариуполя и Харьковской области, которых забрали российские военные, а затем вернули в Украину, приехали в Нидерланды.

Им от 11 до 17 лет. У каждого своя страшная история.

В Гааге у них обширная программа — интервью иностранным СМИ, съемки в ток-шоу, общение с политиками, выступления на пресс-конференции.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

«Я здесь, чтобы вернуть и других детей»

Автор фото, Офис омбудсмена Украины Подпись к фото, На фото (слева направо) - Иван, Вероника, Кира, Илья, Максим, Саша и глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

«Когда вы слышите эти цифры — 20 тысяч похищенных детей... Эти цифры – это дети. Это реальные люди, вот их истории. Сейчас вы сможете их увидеть», — говорит на пресс-конференции в Гааге Мариам Ламберт, соучредитель голландской благотворительной организации Orphans Feeding Foundation.

Больше года Мариам помогала эвакуировать семьи с детьми с прифронтовых территорий. Она ездила за людьми в Соледар, Бахмут, Купянск и Херсон. В течение последних нескольких месяцев ее организация занимается проблемой похищенных детей. Вместе с посольством Украины и омбудсменом они доставили нескольких таких детей в Гаагу.

«Россия принудительно депортирует украинских детей. Наша цель — донести до мира слова этих детей, найти людей и организации, которые могут помочь вернуть детей домой. Мы хотим, чтобы люди поставили себя на место их родителей, на место семей, у которых забрали детей. Как бы вы себя чувствовали, если бы это случилось с вашими детьми?» — говорит Мариам Ламберт.

Она приглашает в зал шестерых детей, а журналистов просит быть осторожными с вопросами, чтобы не травмировать их еще больше.

Автор фото, orphans-feeding-foundation.org Подпись к фото, Саша рассказал, как его разлучили с мамой в Мариуполе

Журналисты спрашивают детей, понимают ли они, зачем они здесь. 12-летний Саша в вышиванке взволнованно отвечает: «Мы здесь, чтобы сказать вам, что в Украине идет война, а не то, что мы все это выдумали».

В этот день Саша несколько раз расскажет свою историю журналистам и политикам. О том, как его разлучили с матерью в Мариуполе весной 2022 года. Как он был ранен в глаз во время обстрела.

Пытаясь покинуть осажденный Мариуполь, Саша с мамой оказались в фильтрационном лагере. Маму увезли на допрос. За Сашей в лагерь приехали люди и представились сотрудниками службы по правам детей Новоазовска. Мальчику пообещали, что он увидится с матерью чуть позже.

Но они не виделись уже полтора года.

Из Мариуполя Сашу отправили в больницу в Донецке. Там он выпросил у мальчика в палате телефон и позвонил бабушке. Пожилая женщина преодолела множество препятствий, чтобы вывезти внука из Донецка.

«Когда я вернулся в Украину, я начал ценить еду и воду, потому что в Мариуполе нам не хватало еды. Не было ни хлеба, ничего. Но больше всего я ценил тишину», — вспоминает войну Саша.

После пресс-конференции и серии интервью в расписание детей входит поездка в интерактивный музей детской книги для встречи с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

В заполненной книгами комнате они пьют компот, ждут министра, играют на телефонах. Когда им разрешат погулять? Бабушка просит Илью не класть локти на стол и вести себя прилично.

Атмосфера внезапно меняется, когда начинается встреча. Министр пожала всем руки и попросила рассказать о себе. Одна за другой звучат страшные истории об обстрелах, похищениях и гибели родственников.

Илья вспоминает, как ему в Донецке обещали найти новую семью в России, но бабушка смогла найти его и увезти.

12-летний Саша рассказал историю о разлуке с мамой. В конце рассказа, словно прося помощи у министра, он говорит: «Я пытаюсь найти свою маму, ее зовут Козлова Снежана Михайловна».

Автор фото, orphans-feeding-foundation.org Подпись к фото, Ханке Брюинс Слот с Вероникой и Иваном

Выслушав мальчиков, 14-летняя Вероника из Харьковской области, когда подошла ее очередь, говорит министру иностранных дел, что ей нечего рассказать: «Со мной не было ничего настолько плохого, как с другими. Ну, я была под оккупацией, спала в подвале. Было страшно, когда рядом летал вертолет и стрелял».

«То, через что вы прошли, шокирует. Голландские дети такого не испытывают. Вы мужественны, вы смелы и имеете право говорить об этом. С детьми такого происходить не должно», — ответила ей министр.

И Вероника продолжила свой рассказ. Когда началось вторжение, она оказалась под оккупацией вместе со своей тетей. Позже Веронику вывезли в Россию и поместили в интернат в Липецке. В течение 11 месяцев мать девочки Нина Власова, которая служит в ВСУ, пыталась вернуть ребенка, но ей не разрешали выехать из РФ.

«Меня водили на допросы, потому что моя мама — военнослужащая. Меня допрашивали, хотя моего законного представителя рядом не было», — говорит Вероника.

Она рассказывает главе МИД о том, что пережила в интернате: «Дети там называли меня «Бандерой» и издевались надо мной. Они обвинили меня в том, что из-за меня мобилизовали их отцов. Говорили, что я глупая, потому что я украинка», — рассказала Вероника.

Только в мае 2023 года она смогла покинуть Россию. Сейчас Вероника живет с мамой в Киеве.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, также присутствовавший на встрече в Гааге, говорит, что Вероника была спасена благодаря международному давлению. Украина созвала специальное заседание Совбеза ООН, на котором выступила ее мама.

«В течение многих месяцев предпринимались попытки вернуть Веронику, но все было тщетно. Они не хотели отдавать ребенка, потому что ее мать была военнослужащей. На следующий день после того, как ее мать выступила в ООН, пришел сигнал, что россияне готовы выдать ребенка без каких-либо условий. Бабушка поехала за Вероникой и вывезла ее из России».

После всех встреч в разговоре с Украинской службой Би-би-си Вероника говорит, что немного устала рассказывать свою историю: «Я не пожалела, что поехала. Надеюсь, мы поможем многим детям».

Российские официальные лица последовательно отрицают, что препятствуют выезду детей из России. По их словам, любой, кто хочет, может безопасно уехать.

Автор фото, orphans-feeding-foundation.org

«Это не по-человечески». Как отреагировали в Нидерландах

Министр была шокирована услышанным, сообщили Украинской службе Би-би-си в МИД Нидерландов. И во время встречи с детьми чувствовалось, насколько больно ей все это слушать.

Ханке Брюинс Слот поблагодарила их за смелость приехать и рассказать о себе.

Эффект от встречи был сильным. Ведь о проблеме говорили не взрослые, не политики, а 11-летний мальчик, глядя в глаза, рассказывал о смерти мамы и о своем похищении.

«Я надеюсь, что благодаря вашим историям мы сможем помочь другим детям в Украине, мы сможем сделать так, чтобы это никогда не повторилось», — сказала представительница голландских властей.

«То, что россияне сделали с ними — это не по-человечески. Эти дети очень сильные, потому что рассказывают об этом», — сказала она журналистам.

Глава МИД пообещала, что Нидерланды помогут в расследовании похищений, продолжат огласку на международном уровне и добьются санкций против причастных россиян.

Нидерланды также передадут Украине наборы для тестирования ДНК, которые помогут идентифицировать вывезенных детей.

Автор фото, Офис омбудсмена Украины Подпись к фото, Украинская делегация в парламенте Нидерландов

Истории детей также услышали в парламенте Нидерландов. Украинская делегация встретилась с членами его комитета по иностранным делам.

«Россия депортирует сотни тысяч детей из Украины. Это ужасающие преступления беспрецедентного масштаба», — прокомментировал встречу депутат от Народной партии за свободу и демократию Рубен Брекельманс.

Политик призвал продолжать санкционное давление на Россию в ответ на военные преступления, о чем он написал в соцсети X (ранее известной как твиттер).

Однако среди авторов комментариев под этим постом нашлись и те, кто считает вывоз детей не похищением, а спасением. Это в целом повторяет российские нарративы о том, что детей вывозят из Украины именно с этой целью.

Пользователи Х также написали под постом нидерландского политика, что санкции против России — это выстрел в ногу, потому что они наносят ущерб собственной экономике, некоторые призвали к прекращению войны и началу мирных переговоров.

Визит детей в Гаагу в рамках BringKidsBackUA вызвал сдержанную реакцию голландских СМИ. О нем сообщили лишь несколько изданий. Среди них — либеральная ежедневная газета NRC Handelsblad, которая взяла интервью у украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

На вопрос NRC Handelsblad, чем BringKidsBackUA отличается от российской пропаганды, которая показывает детей, вывезенных из зоны боевых действий, Лубинец ответил, что в украинском туре «их никто не заставляет, никто не объясняет, что говорить» и что «это дети, которые добровольно высказывают свое мнение». В этом, по его словам, и заключается разница.

Автор фото, Кадр ток-шоу Op1 Подпись к фото, Дети из Украины стали гостями популярного в Нидерландах ток-шоу Op1

Трое украинских детей попали в эфир популярного в Нидерландах ток-шоу Op1, аудитория которого составляет более полумиллиона зрителей. Там Вероника рассказала, как придумывала способы сбежать из России.

Ведущий процитировал детям Путина, который говорил, что россияне их спасают.

«Если суть спасения в том, чтобы оставить детей без родных, то им это удалось», — иронично ответила Вероника.

Ведущий спросил детей: «Как вы думаете, Путин когда-нибудь предстанет перед судом?»

«Да», — ответили они.

Автор фото, Офис омбудсмена Украины Подпись к фото, Цель кампании BringKidsBackUA - привлечь внимание к похищениям украинских детей российской стороной. На фото - Дмитрий Лубинец, Мариам Ламберт, Дарья Герасимчук, Александр Карасевич

«Несмотря на поддержку Украины во многих странах, мы видим, что в некоторых правительствах, в некоторых парламентах есть люди, которые до сих пор не верят, что россияне похищают детей. Они хотят найти какие-то аргументы, как-то объяснить действия России», — заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

По ее словам, начав с Нидерландов, Украина надеется мотивировать другие страны к усилению санкций и политического давления на Россию.

«Мы должны постоянно требовать возвращения детей. Вопрос о похищении людей должен постоянно быть в ежедневной мировой новостной повестке. Осуждения действий России недостаточно. Необходимы действия. Международные организации должны действовать решительно», — сказала Герасимчук.

Она напоминает, что 400 возвращенных детей — это крайне мало по сравнению с общим числом вывезенных.

На встрече с главой МИД Герасимчук сообщила, что четверо детей, сидящих перед ней, потеряли родителей, но у них есть другие родственники в Украине, которые их ждут. «Им было к кому вернуться. Но их не отпустили», — сказала представительница Украины.

Мариам Ламберт из Orphans Feeding Foundation говорит, что это только начало кампании. Дети продолжат выступать и в других местах.

Что с расследованием?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге расследует дела о похищении украинских детей

В марте 2023 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух человек — Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ордера были выданы именно на основании депортации детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.

«Это только начало. Ордера на арест должно получить гораздо большее количество людей. Все те, кто организует переезд, все те, кто принимает этих детей в свои семьи. Таких масштабных преступлений с похищением детей мир еще не видел», — считает Дарья Герасимчук.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит о необходимости давить на Россию через суды, так как только это может заставить ее вернуть детей.

По его словам, после того, как в марте МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, процесс пошел быстрее, россияне начали возвращать больше детей.

«Если вы хотите вернуть детей, выдайте следующие ордера, потому что российских чиновников, причастных к похищению детей, гораздо больше, чем два», — сказал Лубинец в Гааге.

Он говорит, что россияне просто ловят детей на оккупированных территориях и перевозят их в Россию, выбрасывая их украинские документы.

Как сообщили Украинской службе Би-би-си в гаагском Международном уголовном суде, расследование этого дела продолжается, но подробности держатся в секрете.

Недавно в Киеве был открыт офис МУС — крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. В Генеральной прокуратуре Украины говорят, что таким образом сотрудничество между украинскими и международными прокурорами будет более эффективным.

По словам Дарьи Герасимчук, после возвращения детей из России, оказания им медицинской и психологической помощи с ними работают следователи.

«Прокуроры задают детям вопросы в специальных зеленых комнатах, эта информация передается в Генеральную прокуратуру. Затем Украина передает ее в МУС», — сказал уполномоченный.

Как сообщают источники Украинской службы Би-би-си в Гааге, украинская делегация встретилась с представителями МУС 15 сентября.

«В суд представлены новые доказательства по делу о похищении детей, доказательства военных преступлений России», — говорит источник.

«Самым главным результатом этой поездки является то, что все подтверждают свою готовность помочь вернуть детей. Иногда они не знают, как это сделать, но они готовы», — сказал Лубинец в интервью Украинской службе Би-би-си.

После множества выступлений и интервью дети отправились в парк миниатюр в Гааге — поесть мороженое, сделать селфи и поиграть.