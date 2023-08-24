12 человек в одних «жигулях»: как в Украине погибла целая семья

Автор фото, ДСНС

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34 минуты назад

Вся Украина была потрясена, когда в результате столкновения лесовоза и легковой машины в Винницкой области погибли сразу 12 человек. Все погибшие, среди которых было шестеро детей в возрасте от 2 до 12 лет, фактически были членами одной семьи. И все они в момент аварии находились в старых советских «жигулях».

Хотя в нарушении правил дорожного движения в первую очередь пока подозревается водитель грузовика, в интервью Украинской службе Би-би-си представители винницкой полиции признались, что у них до сих пор нет четкой версии произошедшего и следствие продолжается.

При этом понятно, что и водитель «жигулей» нарушил, по крайней мере, правило по перевозке такого количества людей в легковом автомобиле, да к тому же вечером и на оживленной трассе.

Большая семья

Автор фото, НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Как рассказал Украинской службе Би-би-си староста поселка Бродецкое Игорь Ткачук, все ехавшие в «жигулях» были фактически одной семьей.

В автомобиле, помимо водителя, были его жена, их двухлетний сын, несовершеннолетняя дочь, теща и кум — крестный отец мальчика. Кроме того, в машине находился еще и родной брат водителя со своей семьей — женой и четырьмя детьми.

«В тот день они праздновали день рождения младшего мальчика — сына водителя, — объясняет Ткачук. — Логического объяснения, почему они все туда влезли, нет, ведь у братьев на двоих было три автомобиля».

Автор фото, Википедия Подпись к фото, Универсал ВАЗ 2102 предназначен для перевозки 5 человек

Но как вообще смогли 12 человек уместиться в небольшой машине, пусть и универсале?

По словам Игоря Ткачука, судя по всему, в универсал ВАЗ 2102, известный в народе как «двойка», добавили третий ряд сидений из ВАЗа 2106.

Эту модель в СССР перестали выпускать еще в 1986 году, так что машина была очень старая.

«Дети были на руках. На руках у пассажира спереди было двое детей. А остальные сидели сзади», — уточняет староста.

Автор фото, ДСНС

По словам старосты, водитель и его брат были из не самой благополучной семьи, ребята росли в интернатах, но потом неплохо устроились в жизни, были работящими, не пили, построили себе дома, купили автомобили, завели семьи.

Что заставило их поехать вечером в переполненном автомобиле по оживленной трассе, остается загадкой.

Игорь Ткачук лишь предполагает, что они могли подвозить домой, в населенный пункт в 30 км от Бродецкого, кума водителя, крестного отца именинника.

Как именно развивались события дальше, выясняют эксперты, но роковую роль могли сыграть разные факторы.