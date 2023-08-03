«Советская звезда, красавица невероятная». Умерла Ирина Мирошниченко

Автор фото, Anton Novoderyozhkin/TASS

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34 минуты назад

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась в Москве на 82-м году жизни.

Церемония прощания с актрисой состоится в Московском художественном театре им. А. П. Чехова 7 августа, после чего ее похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Как пишут российские СМИ, Ирина Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. В больницу актриса попала в конце июля, и с тех пор пережила остановку сердца и находилась медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. У нее был диагностирован грипп с осложнениями. Врачи говорили о тяжелом состоянии актрисы.

Ее коллега по театру, народный артист России Авангард Леонтьев, рассказал ТАСС, что в последние месяцы перед смертью Ирина Мирошниченко болела и не хотела лечиться, чего раньше с ней не было.

«Она всегда была активным человеком, стремилась быть на плаву, сама придумывала себе работу», — сказал Авангард Леонтьев.

«Если она появлялась на людях, она всегда выглядела победительницей. Она хотела всегда быть красивой и умела. Она не позволяла никого послабления несмотря на годы», — рассказал Авангард Леонтьев агентству ТАСС.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в эвакуации в Барнауле. В середине 1940-х семья вернулась в Москву. С десятого класса будущая актриса посещала студию при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»).

В 1961 году она поступила в Школу-студию МХАТ, а уже на третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

В 1965 году после окончания университета она была принята в труппу Московского Художественного академического театра СССР им. М. Горького.

После разделения труппы Мирошниченко осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне МХТ им. А. П. Чехова) и продолжала служить в нем все эти годы.

Популярность актриса получила, благодаря кино. В 1966 году Ирина Мирошниченко сыграла роль разведчицы Галины Ортынской в фильме «Их знали только в лицо». Также она снималась в таких фильмах как: «Дядя Ваня», «Зимняя вишня», «Вам и не снилось…» «Кремлёвские куранты», «Пришёл солдат с фронта», «…И другие официальные лица», «Клюква в сахаре» и других.

В самом начале своей кинокарьеры Ирина Мирошниченко также сыграла роль Марии Магдалины в «Андрее Рублеве» (1966 год) Андрея Тарковского.

Автор фото, Youtube/MosfilmRuOfficial Подпись к фото, Кадр из фильма «Андрей Рублев»

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Коллеги отмечают, что несмотря на успех в кино, Мирошниченко отдавала предпочтение театру.

«Буквально сразу [с начала работы в театре] начала играть главные роли. И на протяжении всех этих лет была ведущей актрисой Художественного театра. Хотя она, конечно, много и в кино снималась, у нее немало знаковых ролей в кинематографе. Но главным для нее было служение Московскому Художественному театру, которому она отдала всю свою жизнь», — рассказал ТАСС заместитель директора МХТ им. А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

Коллеги актрисы по театру отмечают, что Ирина Мирошниченко была для них «примером служения сцене и публике».

«Жизнь была к ней щедра, одарив талантом, красотой и характером, не позволявшим гнуться под ударами судьбы (их было достаточно), упрямо идти к мечте и намеченной цели. А она сама была щедра к людям, считая, что ее миссия, ее долг — дарить радость. И истово делала это — на сцене, в кино, на эстраде, на радио и даже в своем блоге», — говорится в сообщении МХТ им. Чехова в телеграм-канале театра.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Спектакль "Чайка", МХАТ имени М.Горького. На снимке: Ирина Мирошниченко в роли Маши и актер Николай Алексеев в роли Медведенко

Кинорежиссер Егор Кончаловский рассказал, что помнит актрису с раннего детства.

«Она появилась как персонаж в моей жизни, когда мой отец снимал „Дядю Ваню“. Она принадлежала к когорте советских звезд, советских красавиц невероятных, которыми славились 60-е, 70-е годы. Она была удивительно теплым и душевным человеком, хотя я ее особенно близко не знал, больше по кино. Для меня она запомнилась как настоящая красавица даже в большей степени, чем актриса», — сказал Егор Кончаловский агентству ТАСС.