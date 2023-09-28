Певицу Шер обвиняют в найме людей для похищения сына от его жены

Автор фото, RON GALELLA COLLECTION/GETTY IMAGES Подпись к фото, Шер и ее сын Элайджа Блю Оллман в 2001 году

53 минуты назад

Певицу Шер обвиняют в том, что она наняла людей для похищения своего сына Элайджи Блю Оллмана из отеля, где он остановился в прошлом году вместе со своей супругой.

В судебных документах, поданных женой Элайджи Марией Кинг, утверждается, что четверо мужчин вывели его из номера нью-йоркского отеля в ноябре 2022 года, когда они отмечали годовщину свадьбы.

По имеющимся данным, супруги находились в отеле, пытаясь спасти свой брак: в 2021 году пара подала заявление на развод.

Би-би-си обратилась за комментариями к представителям Шер и Марии Кинг и ожидает ответа.

В судебных документах, поданных в рамках бракоразводного процесса в Высший суд Лос-Анджелеса, Кинг заявила, что они с Оллманом провели в отеле 12 дней, «работая над нашим браком».

Но «после 12 дней, проведенных вместе в Нью-Йорке, 30 ноября 2022 года, в день годовщины нашей свадьбы, в наш номер вошли четыре человека и увели [Оллмана] из нашего номера, — утверждала она в судебном заявлении, поданном в декабре 2022 года. — Один из этих мужчин, которые его забрали, сказал мне, что их наняла мать [Оллмана]».

В судебных документах Кинг указала, что с августа 2022 года ее муж находится на лечении в медицинском учреждении, однако, по ее словам, ей не сообщили, где оно находится, и она не имела возможности связаться с ним.

«В настоящее время мне ничего не известно о самочувствии и местонахождении моего мужа», — заявила она в декабре, добавив, что «очень обеспокоена и переживает за него».

47-летний Оллман — сын Шер и ее бывшего мужа, покойного рок-музыканта Грегга Оллмана.

Он женился на Марии Кинг, уроженке Великобритании, в 2013 году. Они оба музыканты.

Ранее Оллман уже рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью. В интервью изданию Entertainment Tonight в 2014 году он сказал, что употреблял наркотики с 11 лет.