«Украина показала, как воевать в XXI веке». Британия пересматривает оборонную политику из-за войны

Автор фото, AFP

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час назад

Украина трагическим образом стала «боевой лабораторией» для испытания новых видов вооружений во время войны, и Британия пытается извлечь из этого уроки при определении будущего своих вооруженных сил, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

«Им пришлось пойти на риск и экспериментировать с вещами, не зная, работают они или нет, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало нам путь, – сказал он. – Я сожалею о том, что это произошло, но это показало, как нужно действовать на поле боя в XXI веке».

Уоллес сделал это заявление перед публикацией новой версии доклада военного командования (Defence Command Paper), в котором сформулированы задачи армии на ближайшие годы.

Первая версия документа появилась в марте 2021 года вслед за публикацией концепции внешней и оборонной политики Британии, но война в Украине заставила Лондон пересмотреть документ.

Его финальный вариант появился на сайте правительства Британии 18 июля.

По словам Бена Уоллеса, в значительной степени на пересмотр документа повлияла эффективность вооружений, предоставленных Киеву союзниками.

«Было бы очень глупо игнорировать эти уроки и не использовать их в наших собственных вооруженных силах», – сказал он.

В документе говорится, что власти дополнительно выделят 2,5 млрд фунтов на оборонные расходы.

«Война в Украине внесла ясность мышления: мы столкнулись с реальным и очень агрессивным противником, который нарушает все правила безопасности на европейском континенте, развязав войну на уничтожение другой страны», – сказал Уоллес.

По его словам, это заставило британские власти более взвешенно оценить существующие риски, которые в первом документе основывались на довоенной картине европейской безопасности.

«Изначально мы предполагали вывести [старое военное] оборудование из эксплуатации, сделать небольшой перерыв в середине десятилетия, а затем получить новое оборудование. Я не хочу больше рисковать», – заявил Уоллес.

В минувшие выходные Бен Уоллес заявил о намерении покинуть пост министра обороны во время следующих перестановок в правительстве, которые могут произойти уже в сентябре этого года, и уйти из политики.

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Уроки войны в Украине

Автор фото, CROWN COPYRIGHT Подпись к фото, Британские ракеты Storm Shadow (на фото их несет истребитель Королевских ВВС Tornado) - самое дальнобойное оружие, которое Украина на данный момент получила от западных союзников. Дальность их полета - 250 км

В министерстве обороны Великобритании заявили, что в новой версии Defence Command Paper изменены и тщательно прописаны такие пункты, как приоритетные отрасли для инвестиций, пополнение, модернизация вооружений и более тесное взаимодействие между силами сдерживания и обороны.

«Новые технологии [...] играют ключевую роль в том, как мы ведем современную войну», – сказал Бен Уоллес.

По его словам, анализ тактик и стратегий, которые применялись в Украине, поможет лучше подготовиться к будущим конфликтам.

Одним из важнейших уроков на будущее британский министр обороны считает наблюдение за методами радиоэлектронной борьбы.

Также на первый план вышла дальнобойная артиллерия. Именно ситуация на фронте в Украине повлияла на решение Британии снять с вооружения старые 155-мм орудия с дальностью стрельбы 20-25 км. и заменить их новыми Archer 1 шведского производства с дальностью до 60 км.

После окончания холодной войны Британия значительно сократила объемы своей артиллерии, но, по словам Бена Уоллеса, уроки войны в Украине, где артиллерия играет значительную роль для обеих сторон, заставляют британские власти пересмотреть этот вопрос.