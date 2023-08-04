Горячий океан побил температурный рекорд всех времен. И это только начало

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теплые не по сезону воды сбивают с толку морских обитателей. Акулы становятся агрессивнее, предупреждают ученые

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45 минут назад

Лето 2023 года бьет один климатический рекорд за другим. Сначала невиданно теплый июнь, потом самый жаркий месяц за всю историю наблюдений — июль. Августу хватило одного дня, чтобы пал очередной рекорд.

Среднедневная температура поверхности мирового океана 1 августа поднялась до 20,96°C, согласно данным европейского центра климатических наблюдений Copernicus.

Это не только выше предыдущего рекорда 2016 года — самого теплого в истории человечества, но и значительно выше температур, свойственных сезону.

Ведь обычно мировой океан прогревается к марту. Именно в марте 2016 года был зафиксирован предыдущий пик в 20,95°C.

«Все это очень тревожно. При таких температурах в августе, что же будет в марте», — сказала Саманта Берджесс, одна из ученых в центре Коперника.

Изменение климата, вызванное человеком, привело к тому, что с середины апреля средняя температура поверхности моря на планете значительно превышает норму, а отражающий ледовый покров океана в Арктике и Антарктике сокращается быстрее обычного.

Все это происходит еще до того, как в полной мере проявится набирающий силу феномен Эль-Ниньо — повышение температуры поверхностных вод в Тихом океане.

«Пугает скорость, с которой все меняется», — сказал профессор Майк Берроуз, изучающий моря у берегов Шотландии.

Океан имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом.

«Горячая ванна»

Нагретый океан меняет не только атмосферу — ветер, осадки, температуру воздуха — но и приводит к сбоям в подводной экосистеме.

«Заходишь в воду, как в горячую ванну, — делится впечатлениями о наблюдениях за Мексиканским заливом Кэтрин Леснески из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). — На мелководных рифах у берегов Флориды кораллы массово обесцвечиваются, а многие уже погибли».

На прошлой неделе море у берегов Флориды прогрелось до 38,44°C. Сезонная норма для этих вод, по данным NOAA, — от 23° до 31°C.

Рекорды побиты не только в Мексиканском заливе, но и в Средиземноморье и даже Северной Атлантике. На пляжах Великобритании вода в июне была на 3-5°C теплее нормы.

«Морские тепловые волны случаются в самых необычных местах», — говорит Саманта Берджесс из центра Коперника.

Причина давно известна — выбросы парниковых газов в атмосферу нагревают планету. Океан временно абсорбирует эту энергию, но она никуда не исчезает.

«Чем больше сжигается ископаемого топлива, тем больше избыточного тепла поглощает океан. А значит, тем больше времени потребуется, чтобы стабилизировать его и вернуть к прежнему состоянию», — сказала Берджесс.

Дальше будет только хуже. Эль-Ниньо еще не проявился в полную силу. Традиционно он формируется ближе к осени и приводит к потеплению на следующий год.