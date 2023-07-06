Главными наследниками бизнес-империи Берлускони стали его старшие дети

Автор фото, EPA Подпись к фото, Берлускони оставил детям многомиллиардное состояние

18 минут назад

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, скончавшийся 12 июня в возрасте 86 лет, завещал большую часть состояния старшим детям Марине и Пьеру Сильвио. Они довели свою долю в компании Fininvest, которая была главным активом их отца, до 53%. Еще троим детям от второго брака достались 47%. В общей сложности Forbes оценивает состояние Берлускони в 6,4 млрд евро.

Сразу после смерти бывшего премьер-министра и одного из богатейших людей Италии СМИ стали строить догадки по поводу того, как будет разделено его наследство.

Предполагалось, что Берлускони мог разделить все поровну между пятью детьми от двух браков, однако он решил иначе и оставил большую долю двум старшим детям от первой жены, Карлы Эльвиры Делль’Ольо. Марина и Пьер Сильвио Берлускони, которые с начала 1990-х принимали активное участие в управлении семейным бизнесом и уже владели акциями Fininvest, теперь получили контрольный пакет.

Троим детям от второго брака также досталось внушительное состояние - Барбара, Элеонора и Луиджи стали обладателями 47% акций Fininvest.

«Спасибо, с большой любовью, ваш папа», – цитирует агентство ANSA завещание Берлускони, которое было подписано еще 19 января 2022 года, после первой в этом году госпитализации в миланскую клинику «Сан-Раффаэле».

Не забыл Берлускони о своей подруге Марте Фашине, с которой провел последние годы, и верном секретаре и советнике Марчелло Дель Утри.

«За любовь, которую я испытывал к ним, и любовь, которую они дарили мне», – написал он в завещании и распорядился выделить Фашине 100 млн евро, а Дель Утри – 30 млн. Брат Берлускони Паоло унаследовал 100 млн евро.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Марина Берлускони возглавляет семейный бизнес с 2005 года

Семейный бизнес

Стоимость холдинговой компании Fininvest SpA, в которой сам Сильвио Берлускони контролировал 61,21%, по некоторым оценкам, составляет 4,55 млрд евро.

В нее входит множество других компаний, включая медиагруппу MediaForEurope (бывшая Mediaset Group), которую возглавляет Пьер Сильвио, издательский дом Mondadori под руководством Марины Берлускони и банк Mediolanum.

Марина Берлускони с 2005 года занимает также пост президента Fininvest, и в июне акционеры подтвердили ее полномочия.

Акции MediaForEurope после известия о смерти Сильвио Берлускони подскочили в цене на Миланской бирже на волне слухов о возможной продаже или слиянии группы, однако руководство компании быстро положило им конец, заявив, что никаких кардинальных изменений не планируется.

«Мы в семье никогда не говорили о продаже Mediaset», – заявил Пьер Сильвио Берлускони

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пьер Сильвио Берлускони контролирует медиаимперию Берлускони

Обширное наследство

Если с главным семейным активом все более-менее понятно, то вопрос о дележе остального имущества остается открытым. К примеру, как поровну поделить многочисленные роскошные виллы и произведения искусства, которые на них хранятся?

Чего стоит одна только старинная вилла начала XVIII века в Аркоре в окрестностях Милана с поместьем площадью 73 га, конюшней, крытым бассейном, вертолётной площадкой и футбольным полем, получившая известность благодаря вечеринкам «бунга-бунга».

Эту виллу Берлускони приобрел еще в начале 1970-х годов и провел на ней большую часть своей жизни. Сообщалось, что в одном из завещаний, написанных задолго до смерти, Сильвио Берлускони распорядился, чтобы наследники не продавали виллу.

Помимо этого политик и бизнесмен владел палаццо Грациоли в Риме, виллами в Каннах, на Антигуа и Бермудских островах, а также виллой «Чертоза» на острове Сардиния - именно там Берлускони в бытность премьер-министром принимал многих мировых лидеров, в том числе Владимира Путина.