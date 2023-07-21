Львица, которую два дня искали под Берлином, оказалась диким кабаном

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На пике операции в ней принимало участие до 120 полицейских

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32 минуты назад

Власти Германии сворачивают операцию по поиску львицы в окрестностях Берлина, которая велась с четверга. Судя по всему, очевидцы, в том числе сотрудник полиции, приняли за большую кошку тоже крупного, но кабана.

Полиция, ветеринары и охотники, которые более суток с применением вертолетов и беспилотников вели безуспешные поиски львицы, в пятницу остановили операцию.

В ходе поисков не обнаружилось ни следов животного, ни образцов ДНК, ни иных признаков присутствия львицы, а эксперты после тщательного изучения видео пришли к выводу, что это был дикий кабан, которыми изобилуют леса под Берлином.

Полиция с самого начала отнеслась к ситуации очень серьезно, особенно после того, как двое полицейских в четверг вечером сообщили, что лично видели кого-то очень похожего на львицу.

На пике поисков в пятницу утром в них принимало участие около 120 полицейских. Это объясняется тем, что ночью в полицию поступили еще десятки звонков от очевидцев, в том числе в престижном пригороде Зелендорф, утверждавших, что они видели львицу.

«Явной опасности нет», — заявил в пятницу на пресс-конференции мэр коммуны Клайнмахнов Микаэль Груберт, который накануне призывал местное население не пренебрегать советами полиции и сидеть по домам.