«Вычищайте всех». Что не так с делами о предателях в СБУ, которым вменяют помощь России

Автор, Оксана Тороп

Должность, BBC News Україна

10 минут назад

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Теплым июльским днем 2022 года первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк спешно шел в кабинет к президенту Владимиру Зеленскому. Он нес с собой материалы секретного расследования по выявлению предателей в высших рядах спецслужбы.

К тому времени война продолжалась уже пять месяцев, а общество все чаще задавало власти неудобные вопросы. Почему не взорвали мосты на юге, когда россияне заходили из Крыма? Почему российские войска смогли так близко и так быстро подойти к Киеву? Как так быстро захватили Чернобыльскую АЭС?

На этой встрече Малюк показал Зеленскому неопровержимые доказательства того, что в окружении тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова есть люди, которые работают на Россию и способствовали ее вторжению на территорию Украины.

Он уже не впервые приходил к Зеленскому тайно отчитываться об этом расследовании. Но на этот раз доказательства были настолько убедительны, что президент решительно сказал: «Вычищайте всех».

16 июля СБУ и ГБР задержали по подозрению в измене бывшего начальника главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, а на следующий день президент отстранил от исполнения обязанностей главу спецслужбы Ивана Баканова – своего давнего товарища и соратника.

Тогда во власти громко заявили, что разоблачили настоящую «кротоферму» в СБУ, которая работала на Россию. Вместе с Кулиничем называли и другие имена, в частности бывшего начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Казалось, дело о предателях наконец прольет свет в дискуссии о том, кто же виноват в тех первых провалах в начале войны, когда россияне едва не зашли в Киев и смогли мгновенно захватить Херсонскую область.

Но через год после громкого разоблачения оказалось, что доказательств того, что Кулинич и Наумов помогли России оккупировать юг страны и захватить ЧАЭС, не хватает.

«Секретная операция»

Прошел год, Малюк стал главой СБУ. Теперь он рассказывает нам о деле Кулинича с ощутимой страстью. Еще бы – это его детище, утверждает он, ведь еще в 2021 году он лично начал отслеживать Кулинича тайно от тогдашнего главы службы Ивана Баканова.

Почему тайно? Потому что, по словам сотрудников спецслужб, Кулинич имел близкие отношения с Бакановым, и существовал риск утечки информации.

«Это была беспрецедентная, долговременная и секретная операция. Мы работали вместе с еще одним коллегой. «Вели» Кулинича около года, а задерживали уже вместе с ГБР», – сказал Малюк Би-би-си.

Автор фото, Unian Подпись к фото, Василий Малюк говорит, что лично занимался делом Кулинича и отчитывался о нем напрямую президенту

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Из открытых источников известно, что Кулинич учился в советской школе КГБ и академии ФСБ России, проходил военную службу в Федеральной службе контрразведки РФ.

Ранее он служил в СБУ, но нигде нет сведений, на какой именно должности. Однако больше всего следствие заинтересовал период его работы в «Энергоатоме» (2006 год) под руководством Андрея Деркача – того самого любителя телефонных записей разговоров топ-чиновников, которые в народе прозвали «пленками Деркача».

В июле 2020 года Андрей Деркач обнародовал записи разговоров от 2016 года якобы между президентом Петром Порошенко и Джо Байденом, а также с Владимиром Путиным.

Политики, журналисты и экспертные круги долго пережевывали содержание этих записей, но не то, откуда они вообще взялись. Кто записывал первое лицо страны, а главное – с какой целью? Ведь гораздо интереснее было обсуждать Порошенко, который якобы заканчивает беседу с Путиным панибратскими «Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Большое спасибо» и «Обнимаю. До свидания, давайте».

Против Деркача в Украине расследуют дело о госизмене, его объявили в розыск. В «Энергоатоме» Кулинич якобы и сблизился с Деркачем. По некоторым данным, они продолжили контакты и в будущем, хотя Кулинич в комментарии «Украинской правде» говорил, что общение с Деркачем прекратил задолго до приглашения от Баканова пойти работать в СБУ.

В СМИ озвучивали разные версии знакомства Баканова с Кулиничем – от их якобы совместного участия в религиозной секте «АллатРа» (новое религиозное движение, которое позиционирует себя как общественный союз, действующий вне политики и вне религии) до версии, что их познакомил Деркач. Но, по нашим данным, их свела не секта и не Деркач.

Баканов и Кулинич впервые встретились в 2019 году во время президентской избирательной кампании. Тогда представители команды Зеленского, которые организовывали работу избирательного штаба (среди них был и Баканов), объездили страну в поисках экспертов, которые бы консультировали команду по различным вопросам. Так и состоялось знакомство с Кулиничем.

Баканова и Кулинича действительно объединяла религия, но традиционная. Экс-глава СБУ не скрывал, что является активным прихожанином УПЦ МП. Достаточно религиозным человеком является и Кулинич, тоже верующий этой церкви. Источники в СБУ утверждают, что последний даже здоровался со всеми словами «Спаси Господи» и регулярно ездил на встречи к предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию.

Впоследствии Зеленский победил на выборах, а Баканов возглавил спецслужбу. В октябре 2020 года он предложил Кулиничу возглавить Крымское управление СБУ, которое после аннексии базировалось в Херсоне. Он прошел все спецпроверки и тест на полиграфе и снова оказался в рядах спецслужбы.

Относительно того, насколько близки были Кулинич и Баканов, есть разные данные. Одни собеседники Би-би-си в спецслужбе говорят, что они были очень близкими, и казалось, что Баканов очень доверял Кулиничу. Другие подтверждают: глава СБУ общался с начальником крымского главка, но ненамного чаще, чем с другими должностными лицами такого уровня.

В 2021 году в спецслужбе заметили странные отъезды Кулинича. «Вести» его взялся лично Малюк. Он говорит, что Кулинич выезжал из Украины в страны Европы в те же периоды, когда из Москвы в ЕС путешествовал бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, который сейчас скрывается в России.

«Таким образом мы установили, что за рубежом происходят дистанционные явки Кулинича и Сивковича», – рассказывает глава СБУ.

«Политический офис» в Москве

Здесь имеет смысл напомнить, кто такие Владимир Сивкович и Андрей Клюев. Оба они – пророссийские политики, бывшие депутаты «Партии регионов». Против обоих в Украине расследуют уголовные дела. Против Сивковича – за госизмену и разгон Майдана, против Клюева – за экономические преступления.

Они сбежали в Москву и там организовали «политический офис», чтобы влиять на процессы в Украине. В Киеве считают, что оттуда они осуществляют вербовку и шпионаж для российских спецслужб.

Впоследствии украинским следователям удалось получить записи разговоров и подробную информацию о деятельности политического офиса «Сивковича-Клюева» в Москве.

Весь этот год, вплоть до июля 2022 года, Малюк отчитывался о ходе расследования напрямую Зеленскому. И когда собрали достаточно доказательств, президент приказал действовать.

Баканов узнал о задержании Кулинича от Малюка уже по факту проведенной операции. Так же по факту на следующий день он узнал и о своем отстранении от должности.

После задержания Олега Кулинича в июле 2022 года следователи заявили, что установили факты его сотрудничества с представителями российских спецслужб.

Автор фото, Security Service of Ukraine Подпись к фото, Олега Кулинича задержали в июле 2022 года, против него открыли дело о госизмене

Кулиничу объявили подозрение в создании преступной организации, государственной измене, дезертирстве, похищении и незаконном обращении с оружием, а также передаче России сведений, составляющих государственную тайну. После задержания – сразу арест, он до сих пор находится в СИЗО.

По версии следствия, Кулинич имел позывной «Котигорошко», он выполнял задание кураторов в Москве по введению «своих людей» в различные государственные структуры.

Вот расшифровки некоторых разговоров, которые обнародовали следователи (пометки ГБР сохранены):

Сивкович: А департамент контрразведки полностью не его (экс-главы СБУ Ивана Баканова)?

Кулинич: Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю.... Поэтому, ну, задача на это место вывести «Охотника» (экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова).

Сивкович: На департамент контрразведки или первого заместителя, я не понял?

Кулинич: На первого заместителя...

Сивкович: А когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть, что просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите. Хотя если «Охотника»... Убедите, что «Охотник» (Андрей Наумов)... Хотя бы «Охотника» поставьте первым заместителем. Ну, у нас очень мало времени, я тебе скажу. Там несколько месяцев реально. За эти два месяца надо быстро напихать людей и потом строить конструкцию на СНБО, иначе оно не полетит...

На брифинге в ГБР также сообщили, что Кулинич заранее знал о планах России напасть на Украину из Крыма, но «умышленно скрыл эту информацию от руководства». А 24 февраля он якобы покинул место постоянной дислокации и самовольно уехал в Киев.

Имя Кулинича быстро начали связывать со «сдачей Юга» и разминированием мостов на Херсонщине, из-за чего россияне смогли быстро оккупировать южные территории Украины. ГБР заявило, что расследует соответствующее дело.

В интервью «1+1» в декабре 2022 года Василий Малюк рассказывал, что как-то Кулинич проводил на юге антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра. И намекал, что эти учения могли быть связаны с подготовкой России к вторжению.

«В контексте Кулинича... на одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности он проводил на тех локациях антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра при СБУ... И здесь, к ситуации с мостами он тоже имеет отношение», – рассказал Малюк.

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Основные нестыковки

Едва ли не главный вопрос, который возникает в этой непростой истории, – откуда взялись записи разговоров Кулинича и Сивковича.

Следователи сообщили нам, что записывал эти разговоры якобы сам Сивкович, чтобы потом легче было отчитываться перед российской спецслужбой. А достать их удалось благодаря проникновению внутрь ФСБ «своего человека». На этих записях позывной у Зеленского – «Пингвин», у Баканова – «Дарование», экс-главу управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова якобы называли «Охотником» (к нему мы еще вернемся позже).

В СБУ не сомневаются в подлинности этих записей. «Записи разговоров Кулинича и Сивковича подтверждены экспертизами и входят в материалы уголовного производства. Обнародованные файлы – это лишь часть большого массива», – сказал нам Малюк.

Кулиничу на этих записях ставят различные задачи – от лоббирования кадров до взятия под контроль отдельных подразделений спецслужбы и других государственных структур.

Но в разговоре с Би-би-си защита утверждает, что в материалах следствия указан совсем другой источник происхождения. В частности, следователи указали, что нашли флешку с аудио, текстовыми и графическими файлами во время обысков в одной из киевских квартир в рамках расследования совсем другого дела. Поэтому есть опасения, что эти записи могли специально подбросить по аналогии «пленок Деркача» в 2020 году.

Записи же Кулинича-Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019-м и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года. Возникает вопрос: как он, не будучи в системе, мог влиять на назначение кадров в спецслужбе и передавать россиянам секретную информацию?

И здесь также озвучивают разные данные. В СБУ говорят, что Кулинич общался с Бакановым еще до назначения, «он был вхож в высокие кабинеты, имел влияние на принятие главой службы важных решений». Источники в окружении Баканова говорят, что до назначения Кулинича в СБУ они общались очень редко и не о деятельности спецслужбы.

Интересно также, что в материалах дела Кулинича не фигурируют другие работники СБУ. Даже те, лоббированием назначения которых, по версии следствия, занимался Кулинич. Правда, некоторые его подчиненные являются свидетелями. Если это разоблаченная агентурная сетка внутри СБУ, тогда почему в ней только Кулинич?

Мы также попытались узнать, какие доказательства за год собрало следствие относительно причастности Кулинича к быстрому захвату россиянами Юга. Оказалось, их не просто не хватает – Кулинич вообще не фигурирует в деле об оккупации Херсонской области. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Би-би-си.

«На сегодня бывший начальник ГУ СБУ в Автономной Республике Крым Кулинич А.М. не фигурирует в уголовном производстве [...], в котором исследуются обстоятельства ненадлежащей обороны Херсонской области, что привело к быстрой оккупации этой территории российскими войсками», – говорится в ответе.

По данным наших источников в правоохранительных органах, в этом деле фигурируют исключительно военнослужащие Вооруженных сил, в компетенции которых было минирование и разминирование мостов и подготовка к обороне.

Нашелся и военный, который должен был взорвать мост на Чонгаре. Сержант Иван Сестриватовский дал недавно интервью «Украинской правде», в котором рассказал подробности. Он нес службу на границе с Крымом и должен был в ночь на 24 февраля взорвать стратегические мосты на Херсонщине. По его словам, перед началом вторжения все было готово. Закладывали взрывчатку военные саперы и только они знали, где, что и как заминировано. Но взрыва тогда не произошло. Почему – этот вопрос еще будет выяснять следствие.

И еще один непонятный момент – по нашим данным, следователи ни разу не вызывали Баканова на допросы по этому делу, хотя по логике именно он мог бы рассказать о том, как Кулинич работал, какую информацию передавал руководству СБУ, а какую нет, и действительно ли 24 февраля 2022 года без приказа поехал в столицу.

В рамках подготовки этого материала Би-би-си обратилась к Ивану Баканову, но он отказался комментировать это дело.

Сам Кулинич отрицает эти разговоры с Сивковичем, а его защита утверждает, что «записи размножены и нарезаны и, вероятно, созданы с применением современного программного обеспечения».

«Охотник» из дела Кулинича

После задержания Кулинича в ГБР на брифинге сообщили, что по заданию российских спецслужб он в начале 2020 года лоббировал назначение на высокую должность в СБУ Андрея Наумова (напоминаем, что сам Кулинич тогда еще не работал в СБУ).

По версии следствия, у Наумова был позывной «Охотник», он тоже мог быть связан с российскими спецслужбами. В частности, СМИ со ссылкой на следователей сообщили о возможной причастности Наумова к быстрому захвату ЧАЭС. Якобы он передал какие-то секретные схемы, которые помогли россиянам быстро установить контроль над станцией.

В ГБР еще летом 2022 года заявили, что проверяют экс-руководителя управления внутренней безопасности СБУ Наумова на причастность к государственной измене.

Хотя задолго до этого, еще 31 марта, президент Владимир Зеленский в своем обращении, записанном в полумраке на Банковой в практически пустом Киеве, уже назвал Наумова «предателем» и лишил его звания бригадного генерала.

Автор фото, SCHEMES (RFE/RL GRAPHICS) Подпись к фото, Андрей Наумов был арестован в Сербии по делу об отмывании средств

Наумов возглавлял главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Баканова два года – с лета 2019-го до лета 2021 года. Его фигура довольно неоднозначна – он несколько раз попадал в медийные скандалы, связанные то с коррупционными схемами на таможне, то с недостоверными данными в декларации. По нашим данным, по всем эпизодам из журналистских расследований в СБУ проводили служебные проверки, но никаких нарушений не выявили.

Интересен тот факт, что Наумов выехал из Украины прямо накануне вторжения – 23 февраля. Правоохранители считают, что он знал о планах России напасть, поэтому и бежал.

Впоследствии в СМИ со ссылкой на данные правоохранителей появилась информация, что он мог передать россиянам секретные материалы и таким образом способствовал быстрому захвату ЧАЭС. Сам Наумов, в отличие от Кулинича, комментариев СМИ не давал.

В начале июня 2022 года его задержали на пограничном переходе между Сербией и Северной Македонией. Полиция обнаружила незадекларированную наличность – более 600 тысяч евро и около 125 тысяч долларов, а также драгоценности. Сейчас Наумов находится в следственном изоляторе города Ниш, против него выдвинули обвинения в отмывании денег.

Уже после начала полномасштабного вторжения в Украину против Наумова открыли несколько уголовных дел – о злоупотреблении служебным положением и мошенничестве. Украина попросила Сербию о его экстрадиции, но местный суд в этом отказал.

«К Наумову действительно есть много вопросов и у правоохранительных органов, и у общества. Так, он незаконно получал средства на предыдущей должности, уже работая в СБУ. Да и сама история с бегством за границу перед началом вторжения и последующее задержание в Сербии - точно не о патриотизме», – говорит Василий Малюк.

Однако мы выяснили, что несмотря на заявления украинских правоохранителей о возможной причастности Наумова к сотрудничеству с Россией, за год доказательств этого следствие так и не нашло.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что версия о «предателе» Наумове была поспешной. «Наумов – это чистая экономика, а не государственная измена», - говорит наш собеседник. Да и впоследствии у следователей появились сомнения, что «Охотник» из перехватов Кулинича-Сивковича – это Наумов. Интересно, кто же тогда тот самый «Охотник»?

Мы отправили запрос в ГБР, чтобы убедиться, что наши источники говорят правду. И получили подтверждение.

Там нам сообщили, что на сегодняшний день дело против Наумова о государственной измене так и не открыли, к тому же Наумов уже вообще не фигурирует в деле Кулинича.

Эпилог

В этой неоднозначной истории возникает логичный вопрос: зачем год назад во власти заявили о причастности Кулинича и Наумова к сдаче Юга и оккупации ЧАЭС, а доказательств так и не собрали?

Василий Малюк объясняет: ожидаемо то, что отдельные фигуранты этих расследований пытаются перевести фокус общественного внимания из юридической плоскости в политическую и эмоциональную.

«Такие попытки манипулировать общественным мнением преследуют только одну цель – фигуранты различными способами стремятся избежать ответственности. Но у них это не получится», – говорит глава СБУ.

Адвокаты Кулинича на это отвечают: «Это дело рассыпается. Ведь все доказательства формируются исключительно на записях телефонных разговоров, происхождение которых неизвестно».

Сегодня дело Кулинича уже передали в суд, в ближайшие недели начнется его рассмотрение. Адвокаты будут добиваться открытого процесса, по крайней мере по той части, в которой нет государственной тайны.

«Доля материалов, которая содержит сведения о государственной тайне, является незначительной – 3 тома из 45. Эти тома можно в течение часа заслушать в закрытом заседании, а остальное дело надо слушать открыто», – говорит защитник Андрей Наход.

И последнее. 18 февраля 2022 года президент США Джо Байден на брифинге сказал: «У США есть основания полагать, что Россия нападет в следующие недели или дни. Путин принял решение».

Оглядываясь в прошлое, сложно понять, как российские агенты в спецслужбе скрыли от руководства Украины подготовку России к вторжению, если об этом говорил едва ли не весь мир. Вопрос только в том, слышали ли это на Банковой.