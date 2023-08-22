МРТ выявляет рак простаты эффективнее, чем анализ крови

Автор фото, getty

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

Всего 10 минут, проведенные в магнитно-резонансном томографе, обещают выявить признаки рака простаты с большей надежностью, чем общепринятые анализы крови на ПСА — простатоспецифический антиген.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного британскими учеными, в ходе которого МРТ-сканирование выявило случаи рака простаты, в том числе и на продвинутых стадиях, которые были бы пропущены, если бы пациенты проходили лишь одно ПСА-тестирование.

Рак простаты — самая распространенная форма онкологических заболеваний среди мужчин. Но хотя в Британии всем мужчинам, достигшим 50 лет, рекомендуют сдавать ПСА-анализы, государственной программы таких тестов до сих пор не существует по той самой причине, что такие тесты не отличаются высокой надежностью.

В связи с этим авторы проекта указывают на то, что МРТ-сканирование могло бы стать основой для такой программы, но признают, что для этого понадобятся дополнительные исследования.

Что такое рак простаты?

Простата, часть мужской половой системы размером примерно с грецкий орех, расположена в области таза под мочевым пузырем

Простата окружает уретру, канал, по которому моча выводится из организма

Рак является злокачественной опухолью, возникающей при неконтролируемом росте клеток

Рак простаты обычно развивается медленно

Многие годы человек может не замечать никаких симптомов

Однако в некоторых случаях рак простаты может быть весьма агрессивным и привести к летальному исходу

Ключевым способом борьбы с раком простаты остается ранняя диагностика

Автор фото, getty Подпись к фото, ПСА-тест на рак простаты — не самый надежный

В ходе исследования Reimagine, которое проводилось в больнице при Университетском колледже Лондона (его результаты опубликованы в издании BMJ Oncology), мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет предлагали пройти МРТ-сканирование и ПСА-тестирование на рак простаты.

Из 303 человек, прошедших обе процедуры, у 48 МРТ-сканирование выявило возможные признаки рака, после чего рак на продвинутой стадии был подтвержден, в том числе и с помощью биопсии, у 25 из этих пациентов.

При этом у более чем половины из этих мужчин показатели ПСА-тестирования были в пределах нормы, так что при отсутствии МРТ-сканов им бы сообщили, что волноваться не о чем.

По словам консультанта больницы Университетского колледжа Лондона (UCLH) и ведущего автора исследования профессора Кэролайн Мур, все это заставляет по-новому, более трезво взглянуть на проблему диагностирования рака простаты.

«Результаты наших исследований дают повод предположить, что МРТ может служить более надежным методом ранней диагностики серьезных раковых заболеваний. При этом дополнительным плюсом является то, что менее 1% добровольцев, принимавших участие в исследованиях, рисковали получить „завышенный диагноз“ при низком риске заболевания», — подчеркивает профессор Мур.

Что представляет из себя МРТ (магнитно-резонансная томография?

Магнитно-резонансная томография — это радиологический метод исследования, который использует магнитное поле и радиоволны для получения детальных изображений органов и тканей человеческого тела.

МРТ-сканирование применяется для установки или подтверждения диагноза, определения и мониторинга лечения и оценки состояния пациента.

Сканирование обычно длится от 15 до 90 минут в зависимости от области сканирования тела. Это безболезненная процедура без побочных эффектов, не связанная с вредными облучениями или введением каких-либо радиоактивных веществ.

Каковы симптомы рака простаты?

Учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно по ночам

Проблемы с мочеиспусканием, ослабленный поток, повышенная продолжительность процесса

Кровь в моче или сперме

Все эти симптомы могут вызваны и иными причинами, однако при их появлении рекомендуется немедленно обращаться к врачу.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

«Когда рак простаты выявлен на раннем этапе, он легко поддается лечению, но, к сожалению, более 10 тыс. мужчин в одной только Великобритании слишком поздно получают диагноз, когда рак уже распространился по организму, — говорит замдиректора по исследованиям британской организации по изучению рака простаты Prostate Cancer UK Саймон Гривсон. — МРТ-сканирование совершило революцию в диагностике рака простаты, и отрадно видеть результаты исследования, показавшего, как можно использовать эту технологию еще более эффективно».

Что же касается временных рамок возможного применения нового метода, то, как считает один из авторов исследования, профессор Марк Эмбертон, это может произойти уже в ближайшее десятилетие.