Рабочие повредили Великую китайскую стену – они хотели сократить дорогу

Автор фото, YOUYU COUNTY POLICE RELEASE Подпись к фото, По данным местной полиции, двое рабочих с помощью экскаватора проложили дорогу в существующем углублении древней Великой стены

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час назад

Строители серьезно повредили часть Великой китайской стены в центральной провинции Шаньси.

По данным полиции, двое рабочих, которым надоело ходить в объезд на свой строительный участок, с помощью экскаватора углубили и расширили просевшую часть стены, доведя ее до уровня земли. Получившаяся таким образом дорога заметно сократила путь до участка стройки «32-я Великая стена», на котором они работали – через нее мог проехать их экскаватор.

О повреждении было сообщено 24 августа после получения сообщения о том, что в стене образовалась огромная брешь.

Оба подозреваемых - 38-летний мужчина и 55-летняя женщина – задержаны, продолжается расследование.

В сообщении китайских властей подчеркивается, что они нанесли «непоправимый ущерб целостности Великой стены эпохи Мин и сохранности культурных реликвий».

Расположенная в уезде Юйю «32-я Великая стена» - это участок Великой стены Мин. Она относится к категории историко-культурных объектов, охраняемых на провинциальном уровне.

Великая стена, ставшая в 1987 году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, строилась и перестраивалась непрерывно с 220 года до н. э. до эпохи правления династии Мин в 1600-х годах. В то время она была крупнейшим в мире военным сооружением.

Сохранившаяся часть стены в основном была построена в период правления династии Мин, что и называется Великой стеной Мин.

Автор фото, Getty Images

За прошедшие годы некоторые участки стены были повреждены или разрушены, особенно в отдаленных сельских районах.

В 2016 году газета Beijing Times сообщила, что более 30% Великой стены династии Мин полностью разрушено, и только 8% из них считаются хорошо сохранившимися.