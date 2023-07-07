Нидерланды вернут Индонезии и Шри-Ланке «сокровища Ломбока» и другие трофеи колониальных времен

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из королевского дворца на индонезийском острове Ломбок голландцы вывезли сотни килограммов драгоценностей

час назад

Нидерланды вернут Индонезии и Шри-Ланке сотни драгоценных артефактов, вывезенных во времена колониализма. Об этом в четверг объявил министр культуры Нидерландов.

Министр культуры Гунай Услу объяснила, что правительство Нидерландов приняло это решение, следуя рекомендациям специального комитета, исследовавшего вопрос о культурных ценностях, вывезенных из колоний.

В опубликованном в 2020 году докладе этот комитет призвал правительство отдавать бывшим голландским колониям экспроприированные ценности, если эти страны того пожелают.

«Нидерланды должны принять ответственность за свое колониальное прошлое, сделав ключевым принципом политики по отношению к колониальным коллекциям [искусства, артефактов] признание и восстановление справедливости», — говорилось в докладе.

«Мы впервые возвращаем предметы, которые не должны были оказаться в Нидерландах. — сказала министр Услу. — Но мы не только возвращаем предметы. Мы на самом деле открываем эпоху, в которой мы будем болеи интенсивно сотрудничать с Индонезией и Шри-Ланкой».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пушка из королевства Канди на Шри-Ланке была захвачена в XVIII веке

Среди ценностей, которые вернут Нидерланды — так называемые «сокровища Ломбока» — большое количество драгоценных камней, золота и серебра, которые были захвачены голландскими военными в королевском дворце на индонезийском острове Ломбок в 1894 году.

Шри-Ланка получит, в частности, богато украшенную драгоценными камнями бронзовую пушку XVII века, которая сейчас выставлена в амстердамском Рейксмузеуме — Государственном музее. Эту пушку, как предполагают историки, местный вельможа подарил монарху Канди. Королевство Канди до колонизации было независимым государством на части острова Шри-Ланка.

В 1765 году его захватили голландцы (а через полвека уступили Шри-Ланку англичанам).

В последние годы Нидерланды стали на официальном уровне пересматривать свое отношение к собственному колониальному прошлому.

На прошлой неделе король Виллем-Александр публично извинился за участие Голландии в работорговле.

У Голландии были колонии по всему миру, в том числе гигантская Индонезия, а через руки ее работорговцев прошли сотни тысяч людей.