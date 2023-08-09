В Огайо избиратели проголосовали против поправки к конституции, потенциально облегчающей республиканцам запрет абортов в штате

Автор фото, Reuters

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час назад

Штат Огайо отклонил предложение республиканцев усложнить изменение конституции штата. Обозреватели рассматривают это как поражение противников абортов.

Законодательное собрание штата, контролируемое республиканцами, надеялось поднять планку для внесения поправок в конституцию до 60% вместо простого большинства.

Считается, что таким образом республиканцы пытались сорвать запланированный референдум по включению в конституцию права на аборт.

Президент Джо Байден назвал это решение победой демократии и женщин.

По словам Байдена, попытка республиканцев изменить конституцию штата была «вопиющей попыткой ослабить голос избирателей и еще больше подорвать свободу женщин самостоятельно принимать решения в области здравоохранения».

Когда год назад Верховный суд США отменил право женщин на аборт на федеральном уровне, в Огайо вступил в силу запрет на эту процедуру после шести недель беременности, хотя в настоящее время он приостановлен в связи с продолжающимся судебным разбирательством.

Группы, защищающие право на аборт в Огайо, планируют использовать ноябрьские выборы для того, чтобы добиться закрепления права на аборт в конституции штата.

Голосование по этому вопросу состоится 7 ноября.

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Предложенную республиканцами поправку (известную как «Вопрос номер один») отклонили с перевесом в 57% против 43%. К утру среды были подсчитаны результаты почти на всех избирательных участках.

Председатель Демократической партии Огайо Лиз Уолтерс заявила в интервью газете Columbus Dispatch, что этот результат – «победа для такого штата, который мы хотели бы видеть».

Более 600 тысяч избирателей проголосовали досрочно – для выборов в августе это высокий результат.

Что такое «Вопрос номер один»?

Изменение конституции было единственным вопросом в бюллетене на внеочередном голосовании в Огайо, состоявшемся 8 августа.

Если бы предложение республиканцев прошло, порог для одобрения поправок к конституции штата вырос бы с 50% до 60% и усложнил бы процедуру внесения этих поправок на рассмотрение избирателей. По нынешним правилам для этого требуется собрать подписи 5% избирателей в 44 округах штата, по новым – во всех 88.

С тех пор, как штат Огайо впервые предоставил избирателям право вносить поправки по инициативе граждан 111 лет назад, только 19 из 71 предложенных мер преодолели 50-процентный рубеж.

Почему это вызывает споры?

«Вопрос номер один» активно проталкивали республиканцы в законодательном собрании Огайо, где они обладают большинством, и главный чиновник по выборам штата, госсекретарь штата Фрэнк Лароуз (тоже республиканец).

Лароуз и его единомышленники утверждали, что принятие поправки защитит конституцию штата от финансируемых извне интересов.

«Конституции нужны для защиты фундаментальных прав, общепринятых убеждений, – заявил он на этой неделе в интервью Би-би-си. – Это не просто спорный вопрос, который могут поддерживать 51% избирателей".

Автор фото, JAKE OLSON/BBC Подпись к фото, Лароуз выступает перед избирателями-республиканцами в преддверии выборов

Однако противники поправки, в число которых вошли сторонники обеих партий, настаивали на том, что ее главная цель – это заблокировать возможность принятия поправки, гарантирующей право на аборт.

«Они видели результаты опросов в Огайо, по которым 58-59% жителей штата поддерживают эту поправку, – считает Келли Коупленд, исполнительный директор организации Pro-Choice Ohio. – Поэтому они хотели просто сделать ее недосягаемой».

Каковы вероятные последствия?

По опросам, поправка, дающая право на аборты до жизнеспособности плода (около 24 недель беременности), скорее всего, получит большинство голосов, но обозреватели считают маловероятным, что за нее проголосуют более 60% избирателей.

Лишившись возможности изменить конституцию, палата представителей штата, скорее всего, будет продвигать новые законы против абортов.

Если аборты станут незаконными в Огайо, последствия этого решения ощутят на себе миллионы жителей соседних штатов, включая Индиану, Кентукки и Западную Вирджинию, где они уже запрещены.