Новая блокада Нагорного Карабаха: не хватает самого необходимого
В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и топлива, после того как Азербайджан снова перекрыл единственную дорогу, которая соединяет этот самопровозглашенный регион с Арменией.
Азербайджан победил в войне с Арменией за контроль над населенным армянами Карабахом осенью 2020 года, а этой весной установил пограничный контроль на въезде в Карабах из Армении. 15 июня в ходе перестрелки на этом КПП был ранен азербайджанский солдат, после чего Азербайджан полностью закрыл въезд в Карабах любому автотранспорту, кроме машин скорой помощи.
С этого момента армяне Карабаха оказались в фактической блокаде, которая привела к тому, что в регионе перестало хватать продуктов питания и топлива.
«В магазинах пусто, фрукты и овощи страшно подорожали, – рассказал Азербайджанской службе Би-би-си один из местных жителей. – Найти даже самые необходимые товары крайне сложно, а те, которые есть, продаются по огромной цене».
Цены на рынках Нагорного Карабаха как минимум в два раза выше, чем на аналогичные продукты на рынках Армении.
Местные власти уже призвали население экономить продукты питания, причем товары первой необходимости стали продаваться по талонам.
Сейчас жители Карабаха получают талоны на овощи, фрукты, стиральный порошок и другие товары, но пользы от них не слишком много. Им приходится часами стоять в очередях, чтобы купить килограмм овощей или фруктов на один талон.
«Мы хоть и получаем талоны, но купить на них ничего не успеваем. Магазины не забиты продуктами, а желающих очень много. Обычно всё полностью раскупают за несколько часов», – рассказала Би-би-си одна из жительниц Степанакерта.
Дошло до того, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян с 5 июля запретил устраивать в ресторанах Степанакерта дни рождения и свадьбы с числом приглашенных более чем в 50 человек, и поминки – более чем с 30 гостями.
Не блокада, а ограничительные меры?
На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе с каждым днем ухудшается из-за «незаконной блокады» Лачинского коридора.
Однако Министерство иностранных дел Азербайджана продолжает настаивать, что после ранения военнослужащего «меры, предпринятые Азербайджаном для расследования причин этой провокации и обеспечения безопасности КПП…, называть «блокадой» неприемлемо».
Первая фактическая блокада дороги через Лачинский коридор началась еще в декабре прошлого года, когда представлявшиеся экоактивистами сотрудники азербайджанских госструктур перекрыли единственную дорогу, связывающую Карабах с Арменией.
После более четырех месяцев «протеста», фактически перекрывшего свободное передвижение транспорта, 23 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке КПП на въезде в Лачинский коридор, на границе с Арменией.
После войны в 2020-м году, в ходе которой Азербайджан вернул большую часть территории, контролировавшейся армянами в Карабахе, здесь был временно дислоцирован Российский миротворческий контингент (РМК), и Лачинский коридор, обеспечивающий связь с внешним миром, остался под их защитой.
С начала блокады в регион проезжали только машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворцев, причем не всегда беспрепятственно. После установки КПП проблема стала еще более острой.
Решения нет
Перебои с газом начались в самом начале блокады, так как единственный газопровод проходит по территориям под азербайджанским контролем. Также и единственная линия электропередач из Армении в Карабах проходит по азербайджанским территориям, и после перекрытия газа начались веерные отключения электричества.
Установка КПП последовала за обвинениями Азербайджана о якобы переброске оружия из Армении по Лачинской дороге, а также в минировании некоторых участков азербайджанской территории. Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что КПП должен «предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин».
Армения эти обвинения неоднократно отвергала, а Международный суд ООН 22 февраля единогласно отклонил иск Азербайджана против Армении об установке мин - за отсутствием доказательств.
На том же слушании суд обязал Баку «принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору». Решение суда, однако, на развитие событий не повлияло.