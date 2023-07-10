Новая блокада Нагорного Карабаха: не хватает самого необходимого

Автор фото, АРЦАХ ТВ Подпись к фото, Прилавки одного из подуктовых магазинов Степанакерта (Ханкенди)

час назад

В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и топлива, после того как Азербайджан снова перекрыл единственную дорогу, которая соединяет этот самопровозглашенный регион с Арменией.

Азербайджан победил в войне с Арменией за контроль над населенным армянами Карабахом осенью 2020 года, а этой весной установил пограничный контроль на въезде в Карабах из Армении. 15 июня в ходе перестрелки на этом КПП был ранен азербайджанский солдат, после чего Азербайджан полностью закрыл въезд в Карабах любому автотранспорту, кроме машин скорой помощи.

С этого момента армяне Карабаха оказались в фактической блокаде, которая привела к тому, что в регионе перестало хватать продуктов питания и топлива.

«В магазинах пусто, фрукты и овощи страшно подорожали, – рассказал Азербайджанской службе Би-би-си один из местных жителей. – Найти даже самые необходимые товары крайне сложно, а те, которые есть, продаются по огромной цене».

Цены на рынках Нагорного Карабаха как минимум в два раза выше, чем на аналогичные продукты на рынках Армении.

Автор фото, Марут Ванян Подпись к фото, Очередь за яйцами в Степанакерте (Ханкенди)

Местные власти уже призвали население экономить продукты питания, причем товары первой необходимости стали продаваться по талонам.

Сейчас жители Карабаха получают талоны на овощи, фрукты, стиральный порошок и другие товары, но пользы от них не слишком много. Им приходится часами стоять в очередях, чтобы купить килограмм овощей или фруктов на один талон.

«Мы хоть и получаем талоны, но купить на них ничего не успеваем. Магазины не забиты продуктами, а желающих очень много. Обычно всё полностью раскупают за несколько часов», – рассказала Би-би-си одна из жительниц Степанакерта.

Дошло до того, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян с 5 июля запретил устраивать в ресторанах Степанакерта дни рождения и свадьбы с числом приглашенных более чем в 50 человек, и поминки – более чем с 30 гостями.

Не блокада, а ограничительные меры?

Автор фото, TOFIK BABAYEV, AFP VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, Установка Азербайджаном пограничного пункта на Лачинской дороге обострила и без того сложную ситуацию вокруг Карабаха

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе с каждым днем ухудшается из-за «незаконной блокады» Лачинского коридора.

Однако Министерство иностранных дел Азербайджана продолжает настаивать, что после ранения военнослужащего «меры, предпринятые Азербайджаном для расследования причин этой провокации и обеспечения безопасности КПП…, называть «блокадой» неприемлемо».

Первая фактическая блокада дороги через Лачинский коридор началась еще в декабре прошлого года, когда представлявшиеся экоактивистами сотрудники азербайджанских госструктур перекрыли единственную дорогу, связывающую Карабах с Арменией.

После более четырех месяцев «протеста», фактически перекрывшего свободное передвижение транспорта, 23 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке КПП на въезде в Лачинский коридор, на границе с Арменией.

После войны в 2020-м году, в ходе которой Азербайджан вернул большую часть территории, контролировавшейся армянами в Карабахе, здесь был временно дислоцирован Российский миротворческий контингент (РМК), и Лачинский коридор, обеспечивающий связь с внешним миром, остался под их защитой.

С начала блокады в регион проезжали только машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворцев, причем не всегда беспрепятственно. После установки КПП проблема стала еще более острой.

Решения нет

Автор фото, TOFIK BABAYEV, AFP VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, КПП даст властям Азербайджана возможность взять под полный контроль политические процессы в Карабахе, считают армяне

Перебои с газом начались в самом начале блокады, так как единственный газопровод проходит по территориям под азербайджанским контролем. Также и единственная линия электропередач из Армении в Карабах проходит по азербайджанским территориям, и после перекрытия газа начались веерные отключения электричества.

Установка КПП последовала за обвинениями Азербайджана о якобы переброске оружия из Армении по Лачинской дороге, а также в минировании некоторых участков азербайджанской территории. Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что КПП должен «предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин».

Армения эти обвинения неоднократно отвергала, а Международный суд ООН 22 февраля единогласно отклонил иск Азербайджана против Армении об установке мин - за отсутствием доказательств.