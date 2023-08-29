В Австралии женщина жаловалась на депрессию и забывчивость. В ее мозге обнаружили живого червя

Автор фото, ANU

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час назад

Австралийские ученые обнаружили в мозге женщины живого червя длиной 8 см. Его удалили из лобной доли мозга пациентки во время операции в Канберре в прошлом году.

Женщина обратилась к врачам в конце января 2021 года, жалуясь на боли в животе и диарею, постоянный сухой кашель, высокую температуру и потливость.

В следующем году женщина начала жаловаться на забывчивость и депрессию. Ее направили в больницу Канберры для МРТ головного мозга, которая выявила «атипичное поражение правой лобной доли головного мозга», требующее хирургического вмешательства.

Во время операции нейрохирург Хари Прия Банди извлекла из мозга пациентки 8-сантиметрового красного червя.

«Но нейрохирург, конечно, не думал, что найдет извивающегося червя, - сказал врач-инфекционист больницы в Канберре и доцент медицины в Австралийском национальном университете Санджай Сенанаяке. - Нейрохирурги регулярно имеют дело с инфекциями в мозге, но эта находка была единственной в своем роде. Никто не ожидал найти такое».

Обнаружив неожиданную находку, группа специалистов больницы собралась на консилиум, чтобы понять, что это за червь, откуда он взялся и главное – как лечить пациентку.

«Мы просто обратились к учебникам, изучая различные виды круглых червей, которые могут вызывать неврологические инвазии и заболевания», - говорит Сенанаяке. Их поиски не дали результатов, и они обратились за помощью к сторонним специалистам.

«Канберра - небольшое место, поэтому мы отправили червя, который был еще жив, прямо в лабораторию ученого из CSIRO, который имеет большой опыт работы с паразитами», - сказал Сенанаяке. Тот немедленно определил незваного гостя как Ophidascaris robertsi - круглого червя, часто встречающегося у ковровых питонов, неядовитых змей, обитающих на большей части территории Австралии.

Это первый случай обнаружения этого паразита у человека.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обычно паразит предпочитает селиться в ковровых питонах

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Как оказалось, пациентка живет вблизи озера, где обитают ковровые питоны. По словам Сенанаяке, несмотря на отсутствие прямого контакта со змеями, она часто собирала местные травы в окрестностях озера, чтобы использовать их в приготовлении пищи.

Врачи и ученые, занимавшиеся этим случаем, предполагают, что паразит мог попасть в траву с фекалиями питона. По их мнению, личинки попали на пищу или кухонную утварь из-за немытых рук, а возможно, и с зеленью.

По словам Сенанаяке, этот случай подчеркивает опасность передачи болезней и инфекций от животных к человеку, особенно по мере того, как люди и животные начинают жить все ближе друг к другу, а их места обитания все больше пересекаются.

«За последние 30 лет в мире было зарегистрировано около 30 новых случаев заражения, - говорит он. - Из всех новых инфекций, возникающих в мире, около 75% являются зоонозными, то есть передаются от животных к человеку. К ним относятся коронавирусы».

«Ophidascaris не передается от человека к человеку, поэтому этот случай не вызовет пандемии, вроде ковида или Эболы, - продолжает он. - Однако этот питон и этот паразит встречаются в других частях света, поэтому вполне вероятно, что в ближайшие годы будут выявлены другие случаи заболевания в других странах».

Врач-инфекционист, профессор Питер Коллиньон, не принимавший участия в лечении пациента, сказал, что некоторые случаи зоонозных заболеваний может вообще не удаться диагностировать, поскольку они встречаются редко, и врачи не знают, что искать.

«Иногда люди умирают, так и не найдя причину заболевания, - сказал он. - Стоит проявлять осторожность при встрече с животными и окружающей средой, тщательно мыть продукты и правильно готовить пищу, а также носить средства защиты, например, длинные рукава, чтобы избежать укусов».

Сама же пациентка, по словам врачей, хорошо поправляется, хотя за ней по-прежнему тщательно наблюдают. Врачи пытаются понять, не могло ли предшествующее заболевание, вызвавшее снижение иммунитета, привести к тому, что личинкам удалось закрепиться в организме.

Этот случай был описан в сентябрьском выпуске журнала Emerging Infectious Diseases.