В Нью-Йорке акула напала на человека впервые за 65 лет. Почему морских хищников становится все больше
Власти Нью-Йорка закрыли популярный пляж Rockaway Beach после того, как в понедельник, 7 августа, на 65-летнюю женщину напала акула.
Спасатели вытащили пострадавшую из воды и оказали ей первую помощь, после чего доставили ее в больницу. По словам врачей она находится в критическом, но стабильном состоянии. У нее — глубокий укус на бедре.
Как сообщает газета New York Times со ссылкой на полицейский отчет, в результате укуса женщина потеряла около 9 кг веса.
По данным сайта Global Shark Attack File, который отслеживает нападения акул на человека, последний раз нечто похожее происходило в Нью-Йорке в 1958 году.
«Мы надеемся, что пострадавшая полностью поправится, — говорится в заявлении городского департамента парков. — Хотя это происшествие, очевидно, вызывает страх, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что укусы акул на этом пляже крайне редки».
Всего в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 20 неспровоцированных нападений акул на людей, начиная с 1837 года.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выделила местным властям больше дронов, которые могут отслеживать появление акул вблизи берега, чтобы спасатели могли вовремя принять меры предосторожности в случае необходимости.
После последнего нападения акулы спасательные вертолеты прочесали район в поисках морского хищника, но ничего не нашли.
Нью-йоркские пожарные и полицейские продолжают поиск, но во вторник пляж остается закрытым и для серфинга, и для плавания.
Акул стало больше
По словам Гэвина Нейлора, директора программы по сбору данных о нападениях акул в Музее естественной истории Флориды, подобные происшествия пока что довольно редки.
Но Нейлор также отметил, что акул у берегов США становится больше, поскольку в море появляется больше рыбы, которой они могут питаться, а вода становится чище.
«Это приводит к появлению множества животных, которых здесь давно не было, но вместе с этим возвращаются и те животные, которые на них охотятся», — сказал Нейлор.
«Можно предположить, что по мере восстановления экосистемы подобные происшествий станет намного больше», — отметил он, добавив, что люди должны быть более осведомлены о повышенных рисках пребывания в воде.
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Нападения акул по всему миру
По данным Музея естественной истории Флориды, в 2022 году по всему миру было зарегистрировано 108 нападений акул на человека, из которых 57 были неспровоцированными. Всего от укусов акул в прошлом году погибли пять человек.
В Соединенных Штатах в прошлом году произошло наибольшее количество неспровоцированных укусов акул — 41 подтвержденный случай. Это составляет 72% от общего числа случаев во всем мире.
Это больше, чем в 2021 году, когда 64% неспровоцированных укусов в мире произошли в США.
При этом общее число неспровоцированных нападений акул остается ничтожно малым по сравнению с общим количеством людей, занимающихся водным спортом, или просто купающихся в морях и океанах по всему миру.