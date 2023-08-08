В Нью-Йорке акула напала на человека впервые за 65 лет. Почему морских хищников становится все больше

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Объявление о возможном нападении акул у входа на пляж в штате Массачусетс

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38 минут назад

Власти Нью-Йорка закрыли популярный пляж Rockaway Beach после того, как в понедельник, 7 августа, на 65-летнюю женщину напала акула.

Спасатели вытащили пострадавшую из воды и оказали ей первую помощь, после чего доставили ее в больницу. По словам врачей она находится в критическом, но стабильном состоянии. У нее — глубокий укус на бедре.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на полицейский отчет, в результате укуса женщина потеряла около 9 кг веса.

По данным сайта Global Shark Attack File, который отслеживает нападения акул на человека, последний раз нечто похожее происходило в Нью-Йорке в 1958 году.

«Мы надеемся, что пострадавшая полностью поправится, — говорится в заявлении городского департамента парков. — Хотя это происшествие, очевидно, вызывает страх, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что укусы акул на этом пляже крайне редки».

Всего в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 20 неспровоцированных нападений акул на людей, начиная с 1837 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция закрыла доступ на пляж после того, как пострадавшую женщину увезли в больницу

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выделила местным властям больше дронов, которые могут отслеживать появление акул вблизи берега, чтобы спасатели могли вовремя принять меры предосторожности в случае необходимости.

После последнего нападения акулы спасательные вертолеты прочесали район в поисках морского хищника, но ничего не нашли.

Нью-йоркские пожарные и полицейские продолжают поиск, но во вторник пляж остается закрытым и для серфинга, и для плавания.

Акул стало больше

Подпись к фото, Акула охотится. Чем больше рыбы в прибрежных водах, тем больше и акул

По словам Гэвина Нейлора, директора программы по сбору данных о нападениях акул в Музее естественной истории Флориды, подобные происшествия пока что довольно редки.

Но Нейлор также отметил, что акул у берегов США становится больше, поскольку в море появляется больше рыбы, которой они могут питаться, а вода становится чище.

«Это приводит к появлению множества животных, которых здесь давно не было, но вместе с этим возвращаются и те животные, которые на них охотятся», — сказал Нейлор.

«Можно предположить, что по мере восстановления экосистемы подобные происшествий станет намного больше», — отметил он, добавив, что люди должны быть более осведомлены о повышенных рисках пребывания в воде.

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Нападения акул по всему миру

Автор фото, Kevin Christopherson @ Enci Media via TMX/via REUTERS Подпись к фото, Акула рядом с пляжем в Калфорнии, 8 август, 2023

По данным Музея естественной истории Флориды, в 2022 году по всему миру было зарегистрировано 108 нападений акул на человека, из которых 57 были неспровоцированными. Всего от укусов акул в прошлом году погибли пять человек.

В Соединенных Штатах в прошлом году произошло наибольшее количество неспровоцированных укусов акул — 41 подтвержденный случай. Это составляет 72% от общего числа случаев во всем мире.

Это больше, чем в 2021 году, когда 64% неспровоцированных укусов в мире произошли в США.