«Мистер Титаник», «авантюрист» и «гордость Франции». Что известно о погибших на батискафе «Титан»

Автор фото, DAWOOD FAMILY/LOTUS EYE PHOTOGRAPHY/REUTERS Подпись к фото, На борту погибшего подводного аппарата «Титан» находились пять человек

28 минут назад

Береговая охрана США подтвердила, что все пять человек, находившиеся на борту батискафа «Титан» мертвы. Что мы знаем об этих людях?

Обломки аппарата были найдены накануне вечером недалеко от остова корабля «Титаник», ради которого экипаж и предпринял экспедицию на дно Атлантики.

Спасатели не уверены, что им удастся обнаружить тела погибших. Контр-адмирал ВМС США Джон Могер заявил в четверг, что океан безжалостен, но поиски продолжатся еще некоторое время.

На борту батискафа было пять человек:

58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг ;

; 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд ;

; 19-летний сын Давуда Сулеман ;

; 61-летний Стоктон Раш , директор компании OceanGate, организовавшей погружение;

, директор компании OceanGate, организовавшей погружение; 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Все они весьма состоятельны люди. Ранее сообщалось, что подобная экспедиция к «Титанику» стоит порядка 250 тыс. долларов с человека.

Стоктон Раш, 61 год

Подпись к фото, Стоктон Раш в подводной лодке

Стоктон Раш был основателем и исполнительным директором OceanGate — фирмы, которая осуществляет погружения к «Титанику». Компания подтвердила, что он был на борту.

Раш был опытным инженером. Ранее он спроектировал экспериментальный самолет, но большую часть жизни посвятил работе над моделями подводных судов и аппаратов.

Стоктон Раш основал OceanGate в 2009 году. Сначала компания просто предлагала клиентам глубоководные путешествия. Идея опускаться к месту крушения «Титаника» появилась только в 2021 году.

Желающих увидеть остов легендарного судна, оказалось не так уж мало, несмотря на высокую стоимость экспедиции.

В интервью New York Times в 2022 году Раш говорил, что цена оправдана из-за больших затрат на организацию погружения и составляет лишь долю от стоимости полета в космос.

Участники экспедиции проделывали около 600 км до места крушения на корабле, арендуемом OceanGate, а затем в течение восьми часов погружались на глубину 3800 метров в капсуле «Титан» размером примерно с грузовик.

Сообщается, что Стоктон Раш принимал участие практически во всех погружениях OceanGate — на разных подлодках и батискафах.

В одном из них также участвовал сценарист и продюсер «Симпсонов» Майк Рейсс, который вспоминает Раша как располагающего к себе человека и «последнего американского мечтателя».

Раш окончил Принстонский университет — один из самых престижных вузов США.

Жена Раша Уэнди Раш оказалась праправнучкой пары, которая погибла в крушении «Титаника» в 1912 году — Исидора и Иды Штраус.

Хэмиш Хардинг, 58 лет

Автор фото, LOTUS EYES PHOTOGRAPHY Подпись к фото, Друзья называют Хэмиша Хардинга авантюристом-исследователем

Этот британский миллиардер возглавлял компанию Action Aviation по продаже частных самолетов, которая базируется в Дубае.

Близкие называли его исследователем-авантюристом, бросавшимся в самые невероятные предприятия.

Хардинг несколько раз добирался до Южного полюса (один раз в компании астронавта Базза Олдрина, ступившего вместе с Нилом Армстронгом на Луну), он также в 2022 году совершил полет в космос на борту аппарата Blue Origin.

Ему принадлежат три мировых рекорда Гиннесса, один из них — за самое продолжительное время, проведенное в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине.

Летом 2022 года Хардинг рассказал журналу Business Aviation Magazine, что вырос в Гонконге, получил квалификацию пилота в середине 1980-х, во время учебы в Кембридже, и основал свою авиастроительную фирму. Деньги для этого он заработал на разработке программного обеспечения для банков.

В том же интервью бизнесмен рассказал, что собирается совершить погружение к «Титанику». Изначально оно должно было состояться в июне 2022 года, но было, по его словам, отложено из-за того, что подводный аппарат получил повреждения во время предыдущего погружения.

Тогда никто не пострадал.

«Я считаю, что все это просчитанные риски, и их всесторонне изучают, прежде чем мы начинаем [наши исследования]», — говорил он, отвечая на вопрос о сопряженных с его увлечениями опасностях.

В минувшие выходные Хардинг написал у себя в фейсбуке, что миссия «вероятно, будет первой и единственной в 2023 году» из-за плохих погодных условий в канадском Ньюфаундленде, откуда стартуют экспедиции.

Друг Хардинга Дэвид Мирнс, ученый в области морской биологии и руководитель некоторых экспедиций, называет его обаятельным парнем, которого привлекали экстремальные приключения.

Еще один друг Хэмиша Хардинга Терри Виртс, отставной астронавт НАСА, говорит, что тот был типичным британским исследователем, обожавшим приключения и исследования, но при этом без адреналиновой зависимости.

«Некоторые люди смотрят Netflix, некоторые играют в гольф, а Хэмиш отправляется на дно океана или в космос и устанавливает мировые рекорды, летая вокруг планеты», — сказал Виртс в программе Today на радиостанции Би-би-си Radio 4.

Хэмиш Хардинг вместе с Полом-Анри Наржоле, который также погиб на борту «Титана», был членом Клуба исследователей — организации с вековой историей и известными фамилиями среди членов.

Президент Клуба Ричард Гэрриот де Кайе сказал после трагедии с батискафом, что на прошлой неделе Хардинг принимал участие в Международном исследовательском саммите, и его волнение по поводу предстоящей экспедиции было ощутимо.

У Хэмиша Хардинга остались жена Линда и два сына.

Шахзада Давуд, 48 лет, и Сулеман Давуд, 19

Автор фото, DAWOOD FAMILY Подпись к фото, Шахзада и Сулеман Давуд путешествовали по Канаде целый месяц до погружения на «Титане»

Британский бизнесмен Шахзада Давуд происходил из одной из самых богатых семей Пакистана. Он путешествовал на подлодке со своим сыном Сулеманом, студентом Университета Глазго.

Отец и сын провели в Канаде целый месяц перед погружением. В Лондоне их ждали мама Сулемана Кристина и младшая сестра Алина.

Как рассказала NBC News, тетя юноши (родная сестра отца) Азмех Давуд, он не хотел участвовать в экспедиции к «Титанику», но Шахзада уговорил его, сославшись на то, что день погружения выпадал на День отца (довольно широко отмечается в Британии) и совместное приключение еще больше укрепит отношения отца и сына.

По словам тети, Сулеман часто по жизни доверял своей интуиции, и в этот раз он говорил, что идея с погружением ему не нравится, но не хотел разочаровать отца.

Азмех находит утешение в том, что всё произошло очень быстро, и ее брат и племянник не почувствовали ни боли, ни страха.

«Что касается Шахзады, то он воплотил свою мечту самым невероятным образом — он стал частью истории „Титаника“», — сказала она в комментарии NBC News.

Шахзада Давуд был вице-председателем пакистанского конгломерата Engro Corporation — крупнейшего производителя удобрений.

Он также вел активную общественную жизнь, управляя Фондом своей семьи Dawood Foundation и поддерживая две благотворительные организации, основанные королем Карлом III — British Asian Trust и Prince’s Trust International.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что мысли и молитвы королевской семьи были со всеми, кто находился на борту батискафа.

«Мы пытаемся найти утешение в том, что они оставили нам в наследие пример смирения и человечности, и верим, что они перешли к следующему этапу своего духовного пути рука об руку — как отец и сын», — заявили в British Asian Trust.

Кроме того, Шахзада Давуд тесно сотрудничал с Институтом SETI, калифорнийской исследовательской организацией, которая занимается поиском внеземной жизни. И это, говорят друзья и родные, была его страсть.

По их словам, он горел изучением различных естественных мест обитания живых существ и даже выступал с докладами в ООН и в Оксфордском университете.

Шахзада получил образование в Университете Филадельфии (США) и в Бакингемском университете в Англии, который окончил в 1998 году.

Сулеман Давуд только что закончил свой первый год обучения в бизнес-школе Университета Стратклайда в Глазго.

Родные говорят, что он очень увлекался научной фантастикой, волейболом и любил собирать кубик Рубика.

Поль-Анри Наржоле, 77 лет

Автор фото, JOEL SAGET/AFP Подпись к фото, Поля-Анри Наржоле прозвали «мистер Титаник» за то, что он провел на месте крушения судна больше времени, чем любой другой исследователь

Поль-Анри — известный во всем мире подводник-исследователь, бывший водолаз военно-морского флота Франции.

Он провел у остова «Титаника» больше времени, чем любой другой исследователь, за что получил прозвище «Мистер Титаник».

Свое первое погружение на место гибели легендарного судна он совершил в 1987 году, всего через два года после того, как корабль был найден.

Наржоле возглавлял департамент подводных исследований в компании, которая владеет правами на затонувший «Титаник». Под его руководством были подняты на поверхность и восстановлены тысячи артефактов с судна, включая 20-тонную секцию его корпуса.

«Он специалист по „Титанику“ мирового значения, знаток концепции судна, эксперт по его останкам», — сказал агентству Рейтер представитель семьи Наржоле, назвав его также супергероем в глазах всей Франции.

В будущем году Поль-Анри Наржоле собирался в очередную экспедицию к «Титанику», в ходе которой планировалось извлечение очередной партии предметов.

Об этом он сам рассказал незадолго до посадки в «Титан», говорят люди из его окружения. Ради чего опытный Наржоле решил совершить погружение в батискафе, которое предполагало только возможность увидеть каркас судна через иллюминатор, неясно.