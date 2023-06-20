Сын Байдена готов признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо и Хантер Байдены в 2016 году на встрече в рамках Всемирной продовольственной программы

33 минуты назад

В ближайшее время сын президента США Джо Байдена Хантер может признать себя виновным в двух налоговых преступлениях и незаконном хранении огнестрельного оружия, следует из судебных документов.

Два эпизода связаны с неуплатой налогов на сумму более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Второе обвинение относится к периоду, когда Хантер Байден употреблял наркотики и солгал об этом при покупке револьвера Colt.

Ожидается, что Байден-младший согласится на лечение от наркотической зависимости и наблюдение. Условия соглашения, скорее всего, позволят ему избежать тюрьмы.

При этом стопроцентной гарантии, что ему удастся остаться на свободе, нет. Уклонение от налогов предусматривает до года заключения, в то время как за нарушение условий хранения оружия грозит до 10 лет, заявило Министерство юстиции США.

Внесудебное соглашение должно быть также одобрено ведущим дело судьей, который и вынесет окончательный приговор.

«Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за ошибки, которые он совершил, когда находился под влиянием наркотиков, - заявил адвокат Байдена Крис Кларк. - Он с нетерпением ждет возможности продолжить лечение и закрыть эту главу своей жизни».

Ранее Хантер Байден признавал, что проявлял «недальновидность» в бизнесе, который он вел в Украине и Китае, что осложнило политическую жизнь его отца, но утверждал, что не совершал ничего противозаконного.

Кроме того, он публично говорил о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.

«Штраф за нарушение ПДД»

53-летний Хантер Байден ранее работал юристом и лоббистом, в том числе в Украине и Китае. В 2014 году он был уволен из ВМС после положительного результата теста на кокаин.

Непростая личная жизнь и деловые отношения Хантера Байдена стали предметом пристального внимания консерваторов в США еще со времени предвыборной кампании 2020 года, когда экс-президент Дональд Трамп обвинял его в коррупции.

После появления сообщений о внесудебном соглашении Трамп заявил, что Министерство юстиции США, вместо того чтобы осудить Байдена-младшего на сотни лет тюремного заключения, выписало ему «штраф за нарушение правил дорожного движения».

Лидер большинства в Палате представителей Кевин Маккарти сказал журналистам, что сделка свидетельствует о «двухуровневой» системе правосудия, и пообещал инициировать отдельное расследование республиканцев в отношении Хантера Байдена.

Видные демократы в основном хранят молчание по поводу дела Байдена.

Официальный представитель Белого дома Иэн Сэмс отметил, что президент и первая леди любят своего сына и поддерживают его, но не намерены комментировать дальнейший ход дела.