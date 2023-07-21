Константина Борового и Михаила Козырева объявили «иноагентами» в России

Автор фото, TASS Подпись к фото, Михаил Козырев (слева) и Константин Боровой

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26 минут назад

Минюст России включил в реестр «иностранных агентов» политика Константина Борового, телеведущего Михаила Козырева и еще двух человек. В список также попали три организации и издание «7х7 – Горизонтальная Россия».

Кроме Борового и Козырева в реестр записали бывшего члена Общественной палаты России Павла Суляндзигу и руководителя телеграм-канала «Планерка» Александра Литвинова, а также инициативную группу «Центр Т», общественную организацию «Омское гражданское объединение» и организацию содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».

Боровой, который принимал активное участие в политической жизни еще в прошлом веке, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» решениях, «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», говорится в пресс-релизе министерства. Он также выступал против войны в Украине.

Козырев, по версии Минюста России, выступает против войны, а также против закона о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. До музыкального обозревателя Козырева российские власти объявили «иноагентами» многих журналистов телеканала «Дождь» (в реестре еще с 2021 года).

Суляндзига, как следует из пресс-релиза, выступал с призывами к «действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России», а Литвинов критиковал власть. Изданию «7х7» поставили в вину «недостоверную информацию» о решениях властей и действиях военных.

До этого последний раз Минюст пополнял реестр «иноагентов» 30 июня. Тогда в него попали рок-музыкант Борис Гебенщиков, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, зампред московского отделения «Яблока» Андрей Морев, независимый депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, телеведущий Андрей Караулов и журналист Алексей Горпинченко.

Кроме того, в реестр «иноагентов» были включены издания Sota.vision и «Бумага» и общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы».

23 июня в реестр «иноагентов» добавили бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, математика Михаила Лобанова, научного журналиста Илью Колмановского и экс-главу пермского «Мемориала» Роберта Латыпова.