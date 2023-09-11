Сотрудник британского парламента отрицает обвинения в шпионаже в пользу Китая

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20 минут назад

Клерк, работавший в Палате общин (его имя из процессуальных соображений не называется), подозревается в шпионаже в пользу Пекина.

Он и еще один подозреваемый были арестованы сотрудниками отделения британской полиции по борьбе с терроризмом еще в марте этого года, однако отпущены под залог и обязаны будут предстать перед судом в октябре.

По данным британских СМИ, этот клерк мог иметь доступ к высокопоставленным представителям Консервативной партии и передавать секретные данные Китаю.

Сам он через своих адвокатов это категорически отрицает, следствие продолжается, и британские власти от официальных комментариев пока отказываются.

Подозреваемый: я не китайский шпион!

«Я чувствую необходимость ответить на раздающиеся в СМИ обвинения в том, что я — китайский шпион, — заявил через своих адвокатов, фирму Birnberg Peirce, подозреваемый. — Это неправильно, что меня по сути обязывают в какой-то форме публично комментировать имевшую место дезинформацию».

«Однако учитывая прозвучавшие сообщения, крайне важно заявить, что я полностью невиновен. На протяжении всей своей карьеры я делал все, чтобы рассказывать о проблемах и угрозах, исходящих от Коммунистической партии Китая.

Так что совершить то, в чем меня обвиняют в этих странных новостях, значило бы пойти против всего, за что я выступаю», — говорится в заявлении подозреваемого.

Весьма гневно отреагировал на обвинения и китайский МИД.

«Так называемое обвинение в шпионаже полностью сфабриковано, — заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Мин. — Китай выступает решительно против. Мы призываем британскую сторону прекратить распространение лживой информации, антикитайские политические манипуляции и злонамеренную клевету».

Военный, промышленный и политический шпионаж

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Эта история вновь подняла вопрос о глобальных амбициях Пекина и способах, которыми он добывает нужную ему информацию.

Еще в прошлом году, до громкого скандала с китайским разведывательным зондом (Пекин уверял, что это метеорологический зонд, случайно залетевший в воздушное пространство Америки), США предупреждали, что Китай представляет «самую обширную, активную и насущную угрозу кибершпионажа» для государственного и частного секторов страны.

Используя команды профессиональных хакеров, китайцы, как утверждают официальные лица в США, получали доступ к серверам энергетических, телекоммуникационных и иных компаний, а также университетов, для сбора конфиденциальной информации.

В 2019 году Минюст США запретил закупать для государственных нужд (и настоятельно рекомендовал то же самое частным компаниям) системы, произведенные китайским электронным гигантом Huawei, опасаясь, что китайские власти вынудят эту компанию предоставить им лазейки для получения важных и секретных экономических данных.

Сходные опасения связаны и с разработанным в Китае приложением TikTok, которое некоторые американские законодатели вообще требуют запретить.

Китай не прекращает попытки промышленного и военного шпионажа.

В прошлом году суд в США приговорил к длительному тюремному сроку офицера китайской разведки, который в течение пяти лет руководил операцией по похищению секретов американской аэрокосмической компании GE Aviation и ведущего производителя авиационных двигателей, французской Safran Group.

А в 2020 году инженера компании Raytheon, этнического китайца и американского гражданина Вэй Суня посадили за то, что он вывез на своем лэптопе в Китай информацию о новой американской ракетной системе.

Китай как угроза британской национальной безопасности

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший глава британской контрразведки сэр Алекс Янгер уверен, что с Китаем нужно действовать жестче

Как заявил в программе Би-би-си Today бывший глава британской контрразведки MИ-6 сэр Алекс Янгер, в соответствии с принятым еще в начале года Законом о национальной безопасности (National Security Act), Китай следовало бы отнести к категории стран, вызывающих особую озабоченность, или даже представляющих прямую угрозу.

«Конечно, нам необходимо взаимодействовать с Китаем, и конечно, нам необходимо конкурировать с ним, причем в том виде, в котором он понимает конкуренцию, связывая при этом воедино экономику, политику и безопасность, — отметил Алекс Янгер. — Но иногда нам нужно и бросать Китаю вызов, потому что, исходя из моего опыта, если слишком церемониться с ними, это ничего не даст».

«Китай — это огромная страна, и нам нужно искать пути взаимодействия с ними, конкурировать в области экономики и технологий, искать пути сотрудничества в таких важных сферах, как борьба с климатическими изменениями. Но иногда нужно быть готовыми и к конфронтации, если под угрозой окажется наша безопасность. И, между прочим, они будут поступать в отношении нас точно так же», — добавил экс-глава МИ-6.