Падение «Эола»: спутник, изучавший ветер, готовится сгореть в атмосфере Земли

Автор фото, ESA

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24 минуты назад

Построенный в Великобритании космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) «Эол» завершил свою миссию по составлению карты ветров нашей планеты и готовится сгореть в земной атмосфере.

Спутник, названный в честь мифологического персонажа, полубога Эола, поставленного Зевсом повелевать ветрами, был первым космическим аппаратом, предназначенным для изучения воздушных потоков в атмосфере на любой высоте и в любой точке земного шара.

До «Эола» данные о воздушных потоках собирали самыми разными методами, от анемометров с их вращающимися чашечками, до метеозондов, самолетов и даже спутников, однако все эти замеры были ограничены по высоте и месту, а «Эол» смог первым окинуть своим лазерным взглядом всю поверхность Земли и просветить всю стратосферу.

Однако успешный проект поначалу чуть было не прикрыли: инженерам понадобилось более 10 лет на то, чтобы заставить работать в условиях космического вакуума весьма деликатный прибор — ультрафиолетовый лазер, с помощью которого «Эол» и прощупывал земную стратосферу на высоте от 0 до 30 км.

За это его по аналогии с известным блокбастером даже назвали «невыполнимым спутником».

Автор фото, MAX ALEXANDER/AIRBUS Подпись к фото, Сборкой спутника «Эол» руководили британские инженеры

В итоге в 2018 году спутник успешно запустили, и он 5 лет честно отработал в космосе, однако за время его создания и эксплуатации изменились правила вывода отработавших свой срок космических аппаратов с орбиты, и «Эол» снова чуть было не стал «невыполнимым». Дело в том, что по новым правилам отслуживший аппарат должен либо рухнуть на Землю в совершенно безопасном районе, желательно в океане, или полностью сгореть в плотных слоях атмосферы.

Однако «Эол», который весит более полутора тонн, не способен ни на то, ни на другое. Его двигатели слишком слабы, чтобы направить его в нужное место, а размер не позволит ему полностью сгореть при бесконтрольном падении, так что до 20% обломков могут долететь до поверхности.

Поэтому всю эту неделю инженеры в центре управления полетами ЕКА готовили его к «управляемому вхождению в плотные слои атмосферы». С помощью целой серии маневров они снизили орбиту спутника до 120 километров, где сила притяжения должна заставить его начать падение в районе Атлантического океане.

Ученые полагают, что весь спутник в атмосфере не сгорит, однако его самые крупные детали — обломки телескопа и топливных баков — упадут в отдаленной части океана.

Как «Эол» изучал атмосферные воздушные потоки из космоса

Автор фото, ESA

«Эол» просвечивал атмосферу ультрафиолетовым лазером и замерял отраженный свет с помощью большого телескопа

Этот луч, проходя через атмосферу, отражался от молекул воздуха и микроскопических частиц, переносимых ветром на различных высотах

На основе этой информации метеорологи могли калибровать свои цифровые модели и таким образом точнее предсказывать погоду

Наибольшего успеха при этом удавалось достигать при среднесрочном прогнозе погоды на несколько дней вперед

Самую ощутимую пользу «Эол» принес во время пандемии коронавируса, восполнив данные о ветрах, которые перестали поступать с пассажирских самолетов, поскольку все полеты были прекращены